Giá hồ tiêu tại Gia Lai giảm sâu, về mức 145.000 đồng/kg

(GLO)- Ngày 2-10, thị trường hồ tiêu trong nước kém sôi động khi giá hồ tiêu tiếp tục đi xuống. Trong đó, tại Gia Lai, hồ tiêu giảm sâu nhất cả nước với 1.500 đồng/kg, về mức 145.000 đồng.

Cùng mức giảm 1.000 đồng/kg, hồ tiêu tại tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh đều về giá 146.000 đồng/kg.

Đây là ngày thứ 2 liên tiếp giá hồ tiêu trong nước giảm, trong bối cảnh cà phê bắt đầu vào vụ thu hoạch mới. Các thương lái ở Việt Nam bắt đầu thanh lý lượng hạt tiêu tồn kho để kinh doanh cà phê.

Ngày 2-10, giá hồ tiêu tại Gia Lai giảm sâu nhất cả nước, về mức 145.000 đồng/kg. Ảnh: Internet

Trong khi đó, trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu hôm nay ổn định. Cụ thể, giá tiêu đen Lampung của Indonesia hiện ở mức 6.979 USD/tấn; giá tiêu trắng Muntok ở mức 9.889 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Brazil ở mức 6.500 USD/tấn. Giá tiêu đen ASTA của Malaysia hiện ở mức 9.600 USD/tấn; giá tiêu trắng đạt 13.000 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.600 USD/tấn, loại 550 gr/l đạt 6.800 USD/tấn; giá tiêu trắng đạt 9.250 USD/tấn.