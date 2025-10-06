Giá cà phê ổn định, neo cao ở mức 117.000 đồng/kg trong ngày 6-10

(GLO)- Ngày 6-10, giá cà phê trong nước ổn định, neo cao ở mức 117.000 đồng/kg tại tỉnh Đắk Lắk.

Tương tự, không có sự biến động so với hôm qua, cà phê tại Gia Lai đang được thu mua với giá 116.800 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê được giao dịch ở mức 116.500 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London và New York cũng đi ngang so với hôm qua.

Cụ thể, trên sàn London, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11-2025, đạt mức 4527 USD/tấn; kỳ hạn tháng 1-2026 đạt 4522 USD/tấn. Trên sàn giao dịch New York, hợp đồng giao tháng 12-2025 đạt 390,75 US cent/pound; hợp đồng giao tháng 3-2026 đạt 374,15 cent/pound.

Còn trên sàn giao dịch Brazil, giá cà phê Arabica tiếp tục biến động trái chiều. Theo đó, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12-2025 đạt 463,25 US cent/pound, giảm 0,78%; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 3-2026 đạt 459,0 US cent/pound, giảm 0,69%. Trong khi hợp đồng giao tháng 5-2026 lại tăng mạnh, đạt 456,5 US cent/pound, tăng 3,3%.