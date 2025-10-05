Giá cà phê tăng đến 2.000 đồng/kg, cao nhất tại tỉnh Đắk Lắk

(GLO)- Ngày 5-10, giá cà phê tại các vùng trồng trọng điểm trong nước tăng 1.500-2.000 đồng/kg. Trong đó, giá cà phê cao nhất được ghi nhận tại tỉnh Đắk Lắk với 117.000 đồng/kg, tăng 1.500 đồng so với hôm qua.

Tại tỉnh Gia Lai, cà phê hôm nay tăng 1.800 đồng/kg, lên mốc 116.800 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê tăng tới 2.000 đồng/kg, đưa giá thu mua ở địa phương này lên 116.500 đồng/kg.

Ngày 5-10, giá cà phê tại các vùng trồng trọng điểm trong nước tăng từ 1.500-2.000 đồng/kg. Ảnh: Internet

Trên thị trường thế giới, giá cà phê hôm nay ổn định ở 2 sàn London và New York. Theo đó, trên sàn giao dịch London, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11-2025 đạt mức 4.527 USD/tấn; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1-2026 đạt 4.522 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica hợp đồng giao tháng 12-2025 đạt 390,75 US cent/pound; hợp đồng giao tháng 3-2026 đạt 374,15 cent/pound.

Trong khi đó, tại sàn giao dịch Brazil, giá cà phê Arabica tiếp tục biến động trái chiều. Cụ thể, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12-2025 đạt 463,25 US cent/pound, giảm 0,78%; kỳ hạn tháng 3-2026 đạt 459,0 US cent/pound, giảm 0,69%; kỳ hạn giao tháng 5-2026 đạt 456,5 US cent/pound, tăng 3,3%.