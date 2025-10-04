Cà phê Gia Lai giảm mạnh đến 2.500 đồng/kg, về mốc 115.000 đồng

Tiếp đến là tại tỉnh Đắk Lắk với mức giảm 2.200 đồng/kg, hiện cà phê đang được giao dịch ở mốc 115.500 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giảm 2.000 đồng/kg so với hôm qua và hiện được thu mua 114.500 đồng/kg.
Ngược lại, giá cà phê thế giới hôm nay tăng so với hôm qua. Trên sàn giao dịch London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11-2025 tăng 205 USD/tấn, đạt mức 4.527 USD/tấn; kỳ hạn tháng 1-2026 cũng tăng 197 USD/tấn, đạt 4.522 USD/tấn...
Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica cũng tăng nhẹ. Theo đó, hợp đồng giao tháng 12-2025 tăng 12,65 cent/pound, đạt 390,75 US cent/pound; hợp đồng giao tháng 3-2026 tăng 11,7 cent/pound, đạt 374,15 cent/pound.
Trong khi đó, tại sàn giao dịch Brazil, giá cà phê Arabica biến động trái chiều với hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12-2025 đạt 463,25 US cent/pound, giảm 0,78%; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 3-2026 đạt 459,0 US cent/pound, giảm 0,69%; còn kỳ hạn giao tháng 5-2026 lại tăng 3,3%, đạt 456,5 US cent/pound.