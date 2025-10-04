Cà phê Gia Lai giảm mạnh đến 2.500 đồng/kg, về mốc 115.000 đồng

(GLO)- Ngày 4-10, thị trường nông sản trong nước ghi nhận sự đi xuống của giá cà phê. Trong đó, tại Gia Lai, cà phê giảm sâu nhất với 2.500 đồng/kg, về giá 115.000 đồng/kg.

Tiếp đến là tại tỉnh Đắk Lắk với mức giảm 2.200 đồng/kg, hiện cà phê đang được giao dịch ở mốc 115.500 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giảm 2.000 đồng/kg so với hôm qua và hiện được thu mua 114.500 đồng/kg.

Tại Gia Lai, cà phê giảm sâu nhất với 2.500 đồng/kg, về giá 115.000 đồng/kg trong ngày 4-10. Ảnh: Internet

Ngược lại, giá cà phê thế giới hôm nay tăng so với hôm qua. Trên sàn giao dịch London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11-2025 tăng 205 USD/tấn, đạt mức 4.527 USD/tấn; kỳ hạn tháng 1-2026 cũng tăng 197 USD/tấn, đạt 4.522 USD/tấn...

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica cũng tăng nhẹ. Theo đó, hợp đồng giao tháng 12-2025 tăng 12,65 cent/pound, đạt 390,75 US cent/pound; hợp đồng giao tháng 3-2026 tăng 11,7 cent/pound, đạt 374,15 cent/pound.

Trong khi đó, tại sàn giao dịch Brazil, giá cà phê Arabica biến động trái chiều với hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12-2025 đạt 463,25 US cent/pound, giảm 0,78%; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 3-2026 đạt 459,0 US cent/pound, giảm 0,69%; còn kỳ hạn giao tháng 5-2026 lại tăng 3,3%, đạt 456,5 US cent/pound.