Giá cà phê giảm mạnh 3.200-3.500 đồng/kg, hồ tiêu tăng đến 2.500 đồng/kg

MỘC TRÀ (theo thoibaotaichinhvietnam.vn; congthuong.vn)

(GLO)- Thị trường nông sản nội địa hôm nay (15-3) ghi nhận sự biến động trái chiều. Trong khi giá cà phê giảm mạnh 3.200-3.500 đồng/kg thì hồ tiêu tăng 1.500-2.500 đồng/kg.

Cụ thể, tại Gia Lai và Đắk Lắk, giá cà phê cùng giảm 3.500 đồng/kg và được thương lái thu mua ở mức 90.500 đồng/kg. Còn tại Lâm Đồng, cà phê cũng giảm 3.500 đồng/kg, về giá 89.700 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay dao động trong khoảng 89.700-90.700 đồng/kg. Ảnh: M.T

Đối với hồ tiêu, tại Đắk Lắk, giá thu mua hôm nay tăng thêm 2.000 đồng/kg, hiện lên mức 146.000 đồng/kg. Cùng mức tăng, giá hồ tiêu tại Đồng Nai đạt 144.000 đồng/kg.

Tương tự, tại TP. Hồ Chí Minh và Gia Lai, hồ tiêu cùng tăng 1.500 đồng/kg, lần lượt lên mức 144.500 đồng/kg và 143.500 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê cũng đảo chiều giảm mạnh. Trên sàn London, giá cà phê Robusta giao kỳ hạn tháng 5-2026 giảm mạnh 170 USD/tấn, xuống còn 3.455 USD/tấn - mức giá thấp nhất của hợp đồng này trong gần 7 tháng. Trong khi đó, hợp đồng giao tháng 7-2026 cũng giảm 155 USD/tấn, xuống còn 3.372 USD/tấn.

Giá hồ tiêu tăng 1.500-2.500 đồng/kg trong ngày 15-3. Ảnh: M.T

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica hợp đồng giao tháng 5-2026 giảm 6,75 US cent/pound, xuống còn 285,15 US cent/pound; hợp đồng giao tháng 7-2026 giảm 7,05 US cent/pound, còn 279,4 US cent/pound.

Còn theo dữ liệu mới nhất từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen xuất khẩu của Indonesia giảm 15 USD/tấn, xuống còn 7.014 USD/tấn.

Tại các quốc gia sản xuất khác, giá tiêu duy trì ổn định. Riêng Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu dao động trong khoảng 6.300-6.400 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l. Giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam vẫn giữ ổn định 9.050 USD/tấn.

Giá hạt điều tăng, nông dân vùng biên Gia Lai vẫn lo

(GLO)- Thời điểm đầu vụ thu hoạch, giá hạt điều tươi tại các xã vùng biên Gia Lai dao động trong khoảng 35-37 ngàn đồng/kg, cao hơn những năm trước, mang lại kỳ vọng thu nhập khá cho bà con nông dân. Tuy vậy, mưa trái mùa xuất hiện đúng thời điểm cây ra bông, đậu trái khiến nhiều vườn điều rụng bông, làm dấy lên nỗi lo giảm năng suất.

Gia Lai: Giá chanh dây tăng cao, nguồn cung thiếu hụt

(GLO)- Sau Tết Bính Ngọ 2026, giá chanh dây liên tục tăng cao, mang lại lợi nhuận cho nông dân. Tuy nhiên, nguồn cung ngày càng khan hiếm, nhiều cơ sở thu mua hoạt động cầm chừng. Nếu không sớm ổn định vùng nguyên liệu thì sẽ thiếu hụt nguồn cung cho chế biến và xuất khẩu.

Gia Lai: Linh hoạt điều tiết nước tưới để “né hạn”

(GLO)- Cao điểm mùa khô đã bắt đầu ở phía Tây tỉnh, trùng với giai đoạn quyết định năng suất cây trồng, nhất là cà phê. Chủ động né hạn, các đơn vị liên quan, chính quyền các địa phương và người dân cùng thực hiện phương án điều tiết nước linh hoạt, bảo đảm sản xuất.

Mùa thu hoạch mì trên núi

(GLO)- Khi vùng cao nguyên phía Tây tỉnh Gia Lai bước vào cao điểm mùa khô cũng là lúc bà con dân tộc thiểu số lên núi thu hoạch mì xắt lát phơi khô. Tiếng cười nói hân hoan giữa núi đồi tạo nên bức tranh lao động với những sắc màu tươi mới đầu năm.

