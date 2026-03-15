Giá cà phê giảm mạnh 3.200-3.500 đồng/kg, hồ tiêu tăng đến 2.500 đồng/kg

(GLO)- Thị trường nông sản nội địa hôm nay (15-3) ghi nhận sự biến động trái chiều. Trong khi giá cà phê giảm mạnh 3.200-3.500 đồng/kg thì hồ tiêu tăng 1.500-2.500 đồng/kg.

Cụ thể, tại Gia Lai và Đắk Lắk, giá cà phê cùng giảm 3.500 đồng/kg và được thương lái thu mua ở mức 90.500 đồng/kg. Còn tại Lâm Đồng, cà phê cũng giảm 3.500 đồng/kg, về giá 89.700 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay dao động trong khoảng 89.700-90.700 đồng/kg. Ảnh: M.T

Đối với hồ tiêu, tại Đắk Lắk, giá thu mua hôm nay tăng thêm 2.000 đồng/kg, hiện lên mức 146.000 đồng/kg. Cùng mức tăng, giá hồ tiêu tại Đồng Nai đạt 144.000 đồng/kg.

Tương tự, tại TP. Hồ Chí Minh và Gia Lai, hồ tiêu cùng tăng 1.500 đồng/kg, lần lượt lên mức 144.500 đồng/kg và 143.500 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê cũng đảo chiều giảm mạnh. Trên sàn London, giá cà phê Robusta giao kỳ hạn tháng 5-2026 giảm mạnh 170 USD/tấn, xuống còn 3.455 USD/tấn - mức giá thấp nhất của hợp đồng này trong gần 7 tháng. Trong khi đó, hợp đồng giao tháng 7-2026 cũng giảm 155 USD/tấn, xuống còn 3.372 USD/tấn.

Giá hồ tiêu tăng 1.500-2.500 đồng/kg trong ngày 15-3. Ảnh: M.T

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica hợp đồng giao tháng 5-2026 giảm 6,75 US cent/pound, xuống còn 285,15 US cent/pound; hợp đồng giao tháng 7-2026 giảm 7,05 US cent/pound, còn 279,4 US cent/pound.

Còn theo dữ liệu mới nhất từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen xuất khẩu của Indonesia giảm 15 USD/tấn, xuống còn 7.014 USD/tấn.

Tại các quốc gia sản xuất khác, giá tiêu duy trì ổn định. Riêng Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu dao động trong khoảng 6.300-6.400 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l. Giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam vẫn giữ ổn định 9.050 USD/tấn.