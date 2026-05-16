Gia Lai nằm trong 24 tỉnh, thành cần chủ động ứng phó với nguy cơ thiếu nước

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo Nông nghiệp và Môi trường, Pháp luật Plus)

(GLO)- Tại Công văn số 4600/BNNMT-TNN, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị 24 địa phương chủ động triển khai các giải pháp ứng phó nguy cơ thiếu hụt nguồn nước trong bối cảnh tăng cường huy động thủy điện nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trong mùa cạn năm 2026.

24 địa phương gồm: Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Gia Lai, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai, Tây Ninh, TP. Hà Nội, TP. Huế, TP. Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh.

Các địa phương cần chủ động triển khai các giải pháp ứng phó nguy cơ thiếu hụt nguồn nước. Ảnh: Phương Vi

Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương vừa khai thác hiệu quả nguồn nước phục vụ phát điện, vừa bảo đảm cấp nước cho sinh hoạt, sản xuất và không gây tác động tiêu cực đến môi trường hạ du.

Đề nghị UBND các địa phương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường phối hợp với đơn vị quản lý, vận hành hồ chứa để theo dõi sát diễn biến nguồn nước và chế độ xả nước từ thượng lưu. Trên cơ sở đó, chủ động cập nhật, điều chỉnh kế hoạch khai thác, sử dụng nước phù hợp với thực tế; kịp thời báo cáo khi có nguy cơ ảnh hưởng lớn đến nhu cầu sử dụng nước trên địa bàn.

Cùng với đó, cần tổ chức vận hành linh hoạt các công trình khai thác nước theo kế hoạch xả của các hồ chứa; đồng thời cải tạo, nâng cấp hạ tầng để tăng khả năng chủ động trong việc lấy nước.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương tận dụng tối đa nguồn nước từ sông suối nhỏ, ao hồ và các hồ chứa thủy lợi nhằm giảm áp lực lên nguồn nước chính. Ảnh: Phương Vi

Đối với sản xuất nông nghiệp, Bộ yêu cầu triển khai các giải pháp tưới tiết kiệm, đặc biệt trong giai đoạn cuối vụ Đông Xuân và chuẩn bị cho vụ Hè Thu; tận dụng tối đa nguồn nước từ sông suối nhỏ, ao hồ và các hồ chứa thủy lợi nhằm giảm áp lực lên nguồn nước chính.

Cùng với đó, các địa phương cần rà soát hoạt động khai thác, sử dụng nước tại các hồ chứa thủy lợi, thủy điện ngoài quy trình vận hành liên hồ; tăng cường phối hợp với cơ quan điều độ hệ thống điện khu vực để huy động hiệu quả các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ, hạn chế xả thừa, tối ưu hóa nguồn tài nguyên nước.

Hợp tác xã thay đổi tư duy sản xuất cho nông dân

(GLO)- Khi thị trường ngày càng đòi hỏi cao về chất lượng và truy xuất nguồn gốc, các HTX nông nghiệp đang trở thành điểm tựa giúp nông dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm. Từ sản xuất nhỏ lẻ, tự phát, nhiều hộ đã chuyển sang liên kết theo chuỗi, sản xuất bài bản để nâng cao giá trị nông sản.

An Lão ưu tiên nguồn lực cho công tác giảm nghèo

(GLO)- Những năm qua, xã An Lão (tỉnh Gia Lai) đã tập trung triển khai nhiều giải pháp giảm nghèo bền vững, phát huy hiệu quả các mô hình sản xuất và nguồn vốn tín dụng chính sách, giúp người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số từng bước vươn lên, ổn định cuộc sống.

Gia Lai: Hơn 8,1 tỷ đồng gia cố mái đê thượng hạ lưu đập dâng Cây Mít

(GLO)- Sau khi bão số 13 năm 2025 tàn phá hệ thống đê điều tại xã Hội Sơn (tỉnh Gia Lai), chính quyền địa phương đã phê duyệt dự án khẩn cấp trị giá hơn 8,1 tỷ đồng để gia cố mái đê thượng hạ lưu đập dâng Cây Mít, bảo vệ hàng trăm hộ dân và diện tích đất sản xuất trước nguy cơ lũ tiếp diễn.

Cà phê Gia Lai chạm mốc 30 tấn/ha - thành quả của sự đầu tư bài bản.

(GLO)- Ở Gia Lai, nhiều vườn cà phê đạt trên 30 tấn quả tươi/ha, vượt ngưỡng năng suất từng được xem là “trần” trong canh tác. Kết quả này không đến từ may rủi mà là thành quả của sự đầu tư bài bản, ứng dụng khoa học kỹ thuật và thay đổi tư duy sản xuất, tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Gia Lai căng sức giữ rừng trong cao điểm nắng nóng

(GLO)- Nắng nóng kéo dài hơn một tháng qua khiến nhiều diện tích rừng tại Gia Lai đứng trước nguy cơ cháy cao. Các lực lượng chức năng, chính quyền và người dân đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp theo phương châm “phòng là chính”, nhằm bảo vệ an toàn diện tích rừng.

