Gia Lai nằm trong 24 tỉnh, thành cần chủ động ứng phó với nguy cơ thiếu nước

(GLO)- Tại Công văn số 4600/BNNMT-TNN, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị 24 địa phương chủ động triển khai các giải pháp ứng phó nguy cơ thiếu hụt nguồn nước trong bối cảnh tăng cường huy động thủy điện nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trong mùa cạn năm 2026.

24 địa phương gồm: Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Gia Lai, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai, Tây Ninh, TP. Hà Nội, TP. Huế, TP. Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh.

Các địa phương cần chủ động triển khai các giải pháp ứng phó nguy cơ thiếu hụt nguồn nước. Ảnh: Phương Vi

Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương vừa khai thác hiệu quả nguồn nước phục vụ phát điện, vừa bảo đảm cấp nước cho sinh hoạt, sản xuất và không gây tác động tiêu cực đến môi trường hạ du.

Đề nghị UBND các địa phương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường phối hợp với đơn vị quản lý, vận hành hồ chứa để theo dõi sát diễn biến nguồn nước và chế độ xả nước từ thượng lưu. Trên cơ sở đó, chủ động cập nhật, điều chỉnh kế hoạch khai thác, sử dụng nước phù hợp với thực tế; kịp thời báo cáo khi có nguy cơ ảnh hưởng lớn đến nhu cầu sử dụng nước trên địa bàn.

Cùng với đó, cần tổ chức vận hành linh hoạt các công trình khai thác nước theo kế hoạch xả của các hồ chứa; đồng thời cải tạo, nâng cấp hạ tầng để tăng khả năng chủ động trong việc lấy nước.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương tận dụng tối đa nguồn nước từ sông suối nhỏ, ao hồ và các hồ chứa thủy lợi nhằm giảm áp lực lên nguồn nước chính. Ảnh: Phương Vi

Đối với sản xuất nông nghiệp, Bộ yêu cầu triển khai các giải pháp tưới tiết kiệm, đặc biệt trong giai đoạn cuối vụ Đông Xuân và chuẩn bị cho vụ Hè Thu; tận dụng tối đa nguồn nước từ sông suối nhỏ, ao hồ và các hồ chứa thủy lợi nhằm giảm áp lực lên nguồn nước chính.

Cùng với đó, các địa phương cần rà soát hoạt động khai thác, sử dụng nước tại các hồ chứa thủy lợi, thủy điện ngoài quy trình vận hành liên hồ; tăng cường phối hợp với cơ quan điều độ hệ thống điện khu vực để huy động hiệu quả các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ, hạn chế xả thừa, tối ưu hóa nguồn tài nguyên nước.