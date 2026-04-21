Gia Lai: Tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có công văn về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường, đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về lâm nghiệp; các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng.

Các hộ nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng của Vườn quốc gia Kon Ka Kinh phối hợp tuần tra, kiểm soát diện tích rừng nhận khoán. Ảnh: N.D

UBND các xã, phường thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý nhà nước về lâm nghiệp; về phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý nhà nước và một số nội dung trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm.

Đồng thời, chỉ đạo các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã phối hợp với lực lượng kiểm lâm, các lực lượng chức năng trên địa bàn quản lý và đơn vị chủ rừng tăng cường kiểm tra các khu vực có nguy cơ xảy ra phá rừng, khai thác rừng, ken cây rừng trái pháp luật.

Đấu tranh, truy quét, xử lý đối với các “đầu nậu” mua bán, vận chuyển, tàng trữ gỗ, củi rừng tự nhiên làm chất đốt, sấy thuốc lá, đốt than, nung gạch, ngói, sản xuất viên nén, than hoạt tính và tình trạng đào bới cây rừng để làm cây cảnh trên địa bàn quản lý, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định pháp luật.

Ngoài ra, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân tích cực tham gia bảo vệ rừng, tố giác các hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng; tổ chức thực hiện giao rừng, cho thuê rừng đúng trình tự, thủ tục, đúng đối tượng đảm bảo rừng thực sự có chủ.

Chủ tịch UBND xã, phường chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng phá rừng, khai thác rừng, các hành vi vi phạm về lâm nghiệp nghiêm trọng, phức tạp, kéo dài mà không có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời; nhất là các diện tích rừng hiện chưa giao, chưa cho thuê do UBND cấp xã quản lý.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục tham mưu UBND tỉnh thực hiện hiệu quả trách nhiệm quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về lâm nghiệp, kiểm lâm theo quy định pháp luật về lâm nghiệp.

Bên cạnh đó, chỉ đạo lực lượng kiểm lâm, các đơn vị chủ rừng phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng và các cơ quan, đơn vị chức năng tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Các lực lượng chức năng phối hợp diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng. Ảnh: N.D

Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các xã, phường phối hợp chặt chẽ với lực lượng kiểm lâm và các ngành chức năng trong công tác quản lý, bảo vệ rừng; nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp; quản lý chặt chẽ nhân khẩu, tránh tình trạng lợi dụng việc di dân tự do để phá rừng, khai thác lâm sản trái pháp luật…

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các đồn biên phòng tăng cường tuần tra, kiểm tra khu vực biên giới; quản lý chặt chẽ người và phương tiện qua lại khu vực biên giới, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi phá rừng, khai thác rừng, lấn chiếm rừng trái pháp luật; tích cực hỗ trợ, phối hợp lực lượng kiểm lâm, chủ rừng, chính quyền địa phương trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR).

Các đơn vị chủ rừng triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo vệ rừng tại gốc; chỉ đạo lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng tăng cường tuần tra rừng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng ngay từ khi mới phát sinh.

Cùng với đó, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, cơ quan chức năng tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR, chú trọng các khu vực trọng điểm và diện tích rừng trồng của đơn vị có nguy cơ xảy ra cháy cao.

Tại văn bản này, UBND tỉnh cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với các sở, ngành, địa phương tăng cường vận động hội viên, đoàn viên tích cực tham gia tuyên truyền để người dân hiểu và thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; không tham gia phá rừng, khai thác rừng, vận chuyển, mua bán, tàng trữ, sử dụng gỗ, củi, đào bới cây rừng tự nhiên trái phép. Qua đó, tạo sự đồng thuận, thống nhất, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh.