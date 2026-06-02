Gia Lai: Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại cơ sở chăn nuôi

NGUYỄN DIỆP
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại các cơ sở chăn nuôi.

Theo đó, toàn tỉnh có 9 cơ sở chăn nuôi sẽ được kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường gồm: Trại heo giống cụ kỵ công nghệ cao Thagrico Bình Định (xã Hòa Hội); Trang trại heo nái sinh sản (xã An Nhơn Tây); Dự án đầu tư trang trại chăn nuôi heo thịt Minh Thiện 3 (xã Kông Bờ La); Trang trại chăn nuôi heo TMC (xã Kông Chro); Dự án trang trại chăn nuôi heo nái Phú Lộc Phát (xã Ia Pa); Dự án chăn nuôi heo Hòa Phát 4 (xã Ia Lâu); Dự án chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao DHN Gia Lai (xã Ia Le); Dự án trang trại chăn nuôi heo thịt (xã Ia Hrung) và Trang trại chăn nuôi heo nái Thanh Xuân (xã Kông Chro).

Bảo vệ môi trường là yêu cầu quan trọng đối với các cơ sở chăn nuôi. Ảnh minh họa: N.D

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra trong quý II-2026 theo đúng quy định của pháp luật.

