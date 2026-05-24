Gia Lai tích cực hỗ trợ doanh nghiệp triển khai nhanh dự án

(GLO)- Với sự đồng hành, hỗ trợ của tỉnh, từ đầu năm đến nay, 34 dự án của các nhà đầu tư đã được đưa vào hoạt động, góp phần nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp, giải quyết việc làm cho người lao động, thúc đẩy kinh tế của Gia Lai ngày càng phát triển.

Kiến tạo hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp

Để tận dụng tối đa dư địa hạ tầng kỹ thuật trên nhiều lĩnh vực, đồng thời thu hút và phát huy nguồn lực ngoài ngân sách cho đầu tư phát triển bền vững, toàn tỉnh thực hiện phương châm: “Lấy người dân và doanh nghiệp (DN) làm trung tâm phục vụ”.

Đồng thời, phát huy tinh thần “5 cùng” (Cùng nhau lắng nghe - Cùng nhau bàn bạc - Cùng nhau thực hiện - Cùng nhau chia sẻ kết quả - Cùng nhau tháo gỡ khó khăn) với DN nhằm gỡ bỏ mọi rào cản, tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhà đầu tư phát triển bền vững.

Nói đi đôi với làm, dù bận rất nhiều việc quan trọng nhưng lãnh đạo tỉnh vẫn dành thời gian đi kiểm tra thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN và hoạt động đầu tư triển khai các dự án ở cơ sở.

Đồng thời, chủ trì nhiều cuộc gặp gỡ chủ đầu tư các dự án để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và trực tiếp hỗ trợ DN tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh cũng yêu cầu thực hiện nguyên tắc “5 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm và rõ kết quả) trong giải quyết thủ tục hành chính. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp nếu để xảy ra tình trạng chậm trễ, sai sót hoặc gây phiền hà cho DN.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (hàng trước, đứng giữa) đến thăm, động viên cán bộ, công nhân Công ty CP Công nghệ Wash HNC chuyên sản xuất hàng may mặc tại phường Tam Quan. Ảnh: T.S

Ông Nguyễn Bay - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh (Sở Tài chính) khẳng định: Bất kỳ DN nào gặp khó khăn trong việc lập hồ sơ đề xuất đầu tư hoặc có vướng mắc trong triển khai dự án, chúng tôi đều tích cực hướng dẫn cụ thể.

Cách làm này giúp DN không phải mất nhiều thời gian và chi phí đi lại nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ hồ sơ, thủ tục đầu tư theo đúng quy định, dự án được triển khai nhanh.

Trong khi đó, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh thường xuyên kết nối, tương tác với DN để nắm bắt thông tin, từ đó triển khai các giải pháp hỗ trợ phù hợp. Trường hợp DN gặp khó khăn khi thực hiện thủ tục để được cấp giấy chứng nhận đầu tư, Ban Quản lý chủ động xây dựng các biểu mẫu trên nhiều lĩnh vực gửi nhà đầu tư tham khảo và áp dụng.

Cùng với đó, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính đối với các dự án trong khu kinh tế, khu công nghiệp từ 145 ngày xuống còn 38 ngày.

Ngoài ra, Ban Quản lý còn kết nối với DN để nắm bắt nhu cầu về lao động; phối hợp với các trung tâm dịch vụ việc làm giới thiệu số lượng lao động mà DN cần tuyển dụng, giúp DN có thể vận hành nhà máy ngay sau khi khánh thành.

Tại các khu công nghiệp: Nhơn Hòa, Hòa Hội, Becamex Bình Định…, các chủ đầu tư vừa huy động nguồn lực tập trung hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu cho nhà đầu tư, đồng thời tích cực hỗ trợ DN hoàn thành các thủ tục để triển khai nhanh dự án; tuyển dụng lao động làm việc tại các nhà máy.

Thuế tỉnh cũng nhanh chóng đưa các chính sách hỗ trợ thuế vào cuộc sống, đảm bảo tối đa quyền lợi cho DN…

Hiệu quả tích cực

Việc kiến tạo một hệ sinh thái hỗ trợ hoàn chỉnh giúp chủ đầu tư sớm cụ thể hóa các dự án đã được tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư và cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Sau gần 1 năm khởi công xây dựng, đầu tháng 3-2026, Công ty TNHH Maystar II Việt Nam Footwear đã khánh thành, đưa nhà máy sản xuất và gia công giày Maystar II - Bình Định, công suất thiết kế 1,5 triệu đôi giày, dép và 1,5 triệu đôi mũi giày/năm vào hoạt động tại Khu công nghiệp Hòa Hội (xã Hòa Hội).

Theo ông Wan Peng - Giám đốc Công ty, sự hỗ trợ tích cực từ chính quyền tỉnh và các ngành chức năng suốt quá trình triển khai dự án giúp công ty tự tin thực hiện chiến lược đầu tư, sản xuất, kinh doanh lâu dài tại địa phương.

Với sự hỗ trợ của tỉnh, nhiều doanh nghiệp đã mở rộng quy mô, tăng năng lực sản xuất, kinh doanh. Ảnh: T.S

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 34 dự án trên lĩnh vực sản xuất công nghiệp trong và ngoài các khu kinh tế, khu công nghiệp đã đi vào hoạt động với tổng vốn đầu tư 7.510 tỷ đồng, góp phần nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp, giải quyết việc làm cho người lao động.

Theo Sở Tài chính, trong tháng 5, tháng 6 và tháng 7-2026, toàn tỉnh sẽ có 169 dự án trên nhiều lĩnh vực với tổng vốn đầu tư hơn 46.000 tỷ đồng được khởi công xây dựng.

Ông Nguyễn Văn Châu - Phó Giám đốc Sở Tài chính - cho biết: “Sở Tài chính tiếp tục đồng hành hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các DN hoàn thành thủ tục, nhanh chóng khởi công xây dựng, sớm đưa các dự án vào hoạt động.

Đồng thời, đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các chủ đầu tư tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý; chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án”.