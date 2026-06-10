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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng kiểm tra tiến độ một số dự án tại Khu công nghiệp Becamex Bình Định

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PHÚ HÒA
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(GLO)- Sáng 10-6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng đã kiểm tra tình hình triển khai một số dự án đầu tư tại Khu công nghiệp Becamex Bình Định (xã Canh Vinh). Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành liên quan và xã Canh Vinh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã kiểm tra tiến độ các dự án: Nhà máy sản xuất cà phê CFE, Nhà máy sản xuất màng ép nhũ và công nghệ trang trí bề mặt Kurz Việt Nam - giai đoạn 2 và Nhà máy Mascot Việt Nam Gia Lai.

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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng (bìa trái) kiểm tra tiến độ triển khai Dự án Nhà máy sản xuất cà phê CFE. Ảnh: Dũng Nhân

Đây là các dự án đang được nhà đầu tư tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện các hạng mục theo kế hoạch nhằm sớm đưa vào hoạt động.

Theo Công ty cổ phần Becamex Bình Định - chủ đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Becamex Bình Định, đến nay, đơn vị đã hoàn thành hơn 535 ha hạ tầng kỹ thuật, đạt 89,1% kế hoạch năm 2026. Hạ tầng khu công nghiệp cơ bản được đầu tư đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng (hàng đầu, thứ 2 từ phải sang) nghe chủ đầu tư báo cáo tiến độ Dự án Kurz Việt Nam giai đoạn 2. Ảnh: Dũng Nhân

Trong công tác xúc tiến đầu tư, Becamex Bình Định đã ký kết biên bản ghi nhớ với 12 nhà đầu tư quốc tế đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Thụy Điển, với tổng vốn đăng ký khoảng 1,75 tỷ USD và nhu cầu sử dụng đất khoảng 205 ha.

Hiện Khu công nghiệp Becamex Bình Định đã có 3 dự án đi vào hoạt động gồm Kurz, Elite Star và WGR. Bên cạnh đó, nhiều dự án đang được triển khai xây dựng hoặc mở rộng như Kurz giai đoạn 2, WGR giai đoạn 2, Indus Coffee, Mascot Việt Nam Gia Lai và S&B Food Vina.

Các dự án này được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp, tạo thêm việc làm và thúc đẩy phát triển công nghiệp của tỉnh.

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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng (hàng đầu, bên trái) kiểm tra thực tế các hạng mục đang xây dựng tại Dự án Nhà máy Mascot Việt Nam Gia Lai. Ảnh: Dũng Nhân

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác đầu tư hạ tầng, thu hút đầu tư và triển khai các dự án thứ cấp tại Khu công nghiệp Becamex Bình Định.

Đồng thời, yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, các sở, ngành, địa phương và Công ty cổ phần Becamex Bình Định tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư xây dựng; tạo điều kiện thuận lợi để các dự án sớm hoàn thành, đi vào hoạt động.

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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu các sở, ngành liên quan kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để các dự án sớm hoàn thành và đi vào hoạt động. Ảnh: Dũng Nhân

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng nhấn mạnh, việc đẩy nhanh tiến độ các dự án sẽ góp phần nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, tạo thêm việc làm, tăng nguồn thu ngân sách và tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong thời gian tới.

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