Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Kinh tế

Tài chính - Doanh nghiệp

OCOP Ô tô - Xe máy Giá vàng Net Zero Nông nghiệp Tài chính - Doanh nghiệp Giá nông sản Giá cả thị trường

PNJ mua lại vàng bạc đá quý từ 15 -17 giờ mỗi ngày

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tối 23.7, Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cập nhật danh sách các cửa hàng tiếp nhận giao dịch mua lại, cùng khung giờ giao dịch.

Theo đó, PNJ quy định khung giờ tiếp nhận giao dịch mua lại từ 15 giờ đến 17 giờ mỗi ngày. Ngoài ra còn công bố danh sách hệ thống cửa hàng thực hiện mua lại, đối với các cửa hàng PNJ còn lại, chỉ tiếp nhận giao dịch chuyển đổi sang sản phẩm mới có giá trị bằng hoặc cao hơn giá trị thu vào và được áp dụng theo chương trình ưu đãi hiện hành.

PNJ công bố khung giờ mua lại từ 15 -17 giờ mỗi ngày
PNJ công bố khung giờ mua lại từ 15 -17 giờ mỗi ngày

Danh sách hệ thống cửa hàng thực hiện mua lại gồm 12 cửa hàng ở khu vực Tây nguyên, 13 cửa hàng ở khu vực Đông Nam bộ, 12 cửa hàng tại khu vực miền Trung, 25 cửa hàng tại TP.HCM, 20 cửa hàng tại khu vực miền Tây và 28 cửa hàng khu vực miền Bắc. Tổng cộng có 110 cửa hàng trên cả nước của PNJ thực hiện việc mua lại theo 2 phương án giao dịch mua được công bố trước đó.

PNJ cam kết thực hiện đầy đủ 100% nghĩa vụ mua lại đối với khách hàng theo 2 phương án. Một là chuyển đổi sang sản phẩm của PNJ hoặc nhận theo lộ trình thanh toán trong vòng 120 ngày. Khách hàng cũng có thể vừa chuyển đổi một phần giá trị mua lại sang sản phẩm PNJ để hưởng ưu đãi, vừa nhận phần còn lại bằng tiền theo lộ trình.

Ngoài lưu ý khung giờ giao dịch mua lại từ 15 giờ đến 17 giờ mỗi ngày, PNJ còn cho hay "chính sách áp dụng đối với sản phẩm do PNJ bán ra. Việc điều chỉnh lộ trình thanh toán trong giai đoạn hiện tại không phải là sự thay đổi về mặt cam kết, mà là giải pháp để mọi nghĩa vụ với khách hàng được thực hiện một cách bền vững trong bối cảnh nhu cầu giao dịch tăng mạnh chưa từng có của toàn ngành".

Theo Thanh Xuân (TNO)

Xem link nguồn
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Hàng chục ngàn hộ kinh doanh tại Gia Lai đang đứng trước cơ hội chuyển mình thành doanh nghiệp với nhiều chính sách hỗ trợ về vốn, thuế, nâng cao năng lực quản trị và chuyển đổi số.

Chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp: Mở rộng cơ hội phát triển

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Hàng chục ngàn hộ kinh doanh tại Gia Lai đang đứng trước cơ hội chuyển mình thành doanh nghiệp với nhiều chính sách hỗ trợ về vốn, thuế, năng lực quản trị và chuyển đổi số. Đây không chỉ là bước thay đổi mô hình hoạt động mà còn mở ra hướng phát triển mới cho khu vực kinh tế tư nhân.

Bệ phóng cho sản phẩm công nghiệp nông thôn

Bệ phóng cho sản phẩm công nghiệp nông thôn

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Từ những chiếc ống hút làm từ tinh bột gạo đến các thiết bị cơ khí phục vụ tàu cá vươn khơi…, nhiều sản phẩm công nghiệp nông thôn của tỉnh Gia Lai đang từng bước khẳng định chất lượng, tạo dựng chỗ đứng trên thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu.

Gia Lai tổ chức hội thảo cập nhật xu hướng thương mại điện tử năm 2026

Gia Lai tổ chức hội thảo cập nhật xu hướng thương mại điện tử năm 2026

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Chiều 10-7, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM), ACCESSTRADE Việt Nam và HOPI LiveHub tổ chức chương trình Gia Lai E-Commerce Forward 2026 với chủ đề “Cập nhật những xu hướng mới nhất trên thương mại điện tử từ năm 2026”.

Thúc đẩy hợp tác song phương Gia Lai - Thượng Hải

Thúc đẩy hợp tác song phương Gia Lai - Thượng Hải

Tin tức

(GLO)- Chiều 7-7, UBND tỉnh Gia Lai, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại TP. Thượng Hải (Trung Quốc) và Liên hiệp Hội công nghiệp hiện đại Thượng Hải đã phối hợp tổ chức Hội nghị giao lưu hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư giữa tỉnh Gia Lai và TP. Thượng Hải.

Thắng kiện, doanh nghiệp mỏi mòn chờ thi hành án

Thắng kiện nhưng Công ty TNHH MTV Thuận Nghĩa Gia Lai mỏi mòn chờ thi hành án

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Gần 10 năm kể từ khi hoàn thành các công trình giao thông trên địa bàn huyện Chư Sê (cũ), Công ty TNHH MTV Thuận Nghĩa Gia Lai vẫn chưa được thanh toán hơn 2,2 tỷ đồng từ các cơ quan nhà nước, dù bản án có hiệu lực pháp luật và cơ quan thi hành án đã ban hành quyết định thi hành án.

Siết quản lý hoạt động kinh doanh, bảo vệ người tiêu dùng

Siết quản lý hoạt động kinh doanh, bảo vệ người tiêu dùng

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Chi cục Quản lý thị trường (Sở Công Thương Gia Lai) đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Cùng với sự vào cuộc của cơ quan quản lý, các cơ sở kinh doanh cũng nâng cao ý thức, hướng đến xây dựng môi trường tiêu dùng an toàn, minh bạch và bền vững.

null