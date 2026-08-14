Gia Lai: Hội thảo hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong chuyển đổi số

(GLO)- Sáng 14-8, tại phường Pleiku, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai tổ chức hội thảo về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp và du lịch - dịch vụ năm 2026.

Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương; các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ chuyển đổi số cùng gần 50 doanh nghiệp, hợp tác xã ở khu vực phía Tây Gia Lai.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Vũ Thảo

Tại hội thảo, các đại biểu được giới thiệu về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số theo Quyết định số 433/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 219/KH-UBND của tỉnh Gia Lai.

Nội dung tập trung vào các cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số, nâng cao năng lực quản trị, sản xuất kinh doanh và mở rộng thị trường.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, hội thảo tập trung phân tích thực trạng chuyển đổi số, giới thiệu một số mô hình tiêu biểu và đề xuất giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã từng bước ứng dụng công nghệ vào quản lý vùng nguyên liệu, sản xuất, truy xuất nguồn gốc, tiêu thụ và kết nối thị trường…

Trong lĩnh vực du lịch - dịch vụ, các đại biểu cũng được nghe giới thiệu về việc ứng dụng giải pháp công nghệ số để quảng bá điểm đến, đặt dịch vụ trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt trong hoạt động.

Hội thảo nhằm tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước với doanh nghiệp và các đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ. Ảnh: Vũ Thảo

Các chuyên gia cũng giới thiệu xu hướng kiến tạo doanh nghiệp thông minh với sự hỗ trợ của AI Agents, qua đó giúp doanh nghiệp tự động hóa một số quy trình, khai thác dữ liệu và nâng cao hiệu quả điều hành.

Bên cạnh giải pháp công nghệ, doanh nghiệp còn được thông tin về các chính sách ưu đãi tín dụng và các gói hỗ trợ chuyển đổi số như phần mềm quản trị, kế toán, nền tảng thương mại điện tử…