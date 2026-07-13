Khoa học và công nghệ tạo động lực phát triển du lịch

(GLO)- Việc đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ, nhất là trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số, đang mở ra hướng tiếp cận mới trong quảng bá, bảo tồn và phát triển du lịch.

Cùng với sự chủ động của doanh nghiệp, đây được kỳ vọng là động lực nâng cao sức cạnh tranh cho du lịch địa phương.

Khơi mở hướng phát triển mới

Ngày 22-6, UBND tỉnh phê duyệt 14 nhiệm vụ KHCN năm 2026 với tổng kinh phí gần 29 tỷ đồng. Các nhiệm vụ KHCN năm 2026 trải rộng trên nhiều lĩnh vực như: Công nghệ thông tin, nông nghiệp, tài nguyên - môi trường, khoa học xã hội và nhân văn..., hướng đến giải quyết những yêu cầu thực tiễn, phục vụ phát triển KT-XH của địa phương.

Du khách có thể dễ dàng tra cứu thông tin về khách sạn, điểm tham quan, ẩm thực và các dịch vụ du lịch thông qua mã QR. Ảnh: Hồ Điểm

Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, nổi bật là đề tài “Nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh trong quảng bá du lịch tại tỉnh Gia Lai” do Trường ĐH Quy Nhơn chủ trì.

Theo mục tiêu nghiên cứu, đề tài hướng đến phát triển hệ thống trợ lý AI tạo sinh có khả năng tư vấn tham quan theo nhu cầu và ngôn ngữ của từng người dùng; hỗ trợ xây dựng nội dung quảng bá và kết nối với các nền tảng số của tỉnh. Đồng thời, đề tài xây dựng cơ sở dữ liệu số về du lịch của tỉnh, huấn luyện mô hình AI và phát triển các sản phẩm số phục vụ truyền thông, quảng bá điểm đến.

Theo ông Nguyễn Hữu Hà - Phó Giám đốc Sở KH&CN, các nhiệm vụ về AI và chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch được xây dựng từ nhu cầu thực tiễn của địa phương, hướng đến tạo ra các sản phẩm có khả năng ứng dụng ngay sau nghiệm thu.

Sở kỳ vọng các nhiệm vụ sẽ góp phần hình thành nền tảng dữ liệu số về tài nguyên và sản phẩm du lịch, phát triển các ứng dụng AI hỗ trợ quảng bá điểm đến, nâng cao trải nghiệm của du khách và hỗ trợ DN phân tích nhu cầu thị trường.

Thời gian qua, Sở đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương hỗ trợ ứng dụng công nghệ số trong quảng bá hình ảnh, số hóa dữ liệu về di sản, danh lam thắng cảnh, sản phẩm OCOP, làng nghề và các điểm đến; đồng thời khuyến khích DN ứng dụng nền tảng số trong quản trị, tiếp thị và kết nối với các sàn du lịch trực tuyến.

Ở một hướng tiếp cận khác, đề tài nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hán Nôm trên khu vực phía Đông tỉnh gắn với chuyển đổi số hướng đến xây dựng cơ sở dữ liệu số, số hóa tư liệu và phát triển các công cụ tra cứu, trải nghiệm di sản trên nền tảng số. Đây được xem là nền tảng để gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời tạo thêm sản phẩm phục vụ quảng bá và phát triển du lịch.

Bên cạnh đó, nhiều nhiệm vụ KHCN khác cũng từng bước hướng đến phát huy các giá trị văn hóa, góp phần kích cầu phát triển du lịch địa phương.

Chuyển đổi số đi vào thực tiễn

Không chỉ trong hoạt động nghiên cứu, nhiều DN và mô hình du lịch trên địa bàn cũng đang ứng dụng công nghệ số vào quản lý, quảng bá và kết nối du khách.

Tại khách sạn Hải Âu (phường Quy Nhơn Nam), chuyển đổi số được triển khai trong quảng bá hình ảnh, đặt phòng, chăm sóc khách hàng, khai báo lưu trú và cung cấp thông tin du lịch qua mã QR tại quầy lễ tân, phòng nghỉ.

Theo ông Lê Hồng Quang - Phó Giám đốc khách sạn Hải Âu, ứng dụng công nghệ giúp DN tiếp cận khách hàng nhanh hơn, nâng cao hiệu quả quản lý và cải thiện trải nghiệm du khách. Tuy nhiên, các nền tảng dùng chung hiện chưa đồng bộ, gây khó khăn trong khai thác dữ liệu.

Hợp tác xã Thương mại & Dịch vụ Cồn Chim Xanh (xã Tuy Phước Đông) ứng dụng chuyển đổi số để quảng bá, lan tỏa mô hình du lịch cộng đồng. Ảnh: ĐVCC

Đối với HTX Thương mại & Dịch vụ Cồn Chim Xanh (xã Tuy Phước Đông), chuyển đổi số trở thành công cụ quảng bá mô hình du lịch cộng đồng gắn với hệ sinh thái đầm Thị Nại. Thông qua các nền tảng số, HTX giới thiệu hoạt động trải nghiệm, ẩm thực địa phương, giúp du khách tìm hiểu điểm đến trước khi tham quan.

Bà Hồ Thị Thân Thương - Giám đốc HTX - cho biết: Đơn vị mong muốn được hỗ trợ nâng cao kỹ năng truyền thông số, kết nối với các nền tảng dữ liệu du lịch của tỉnh để lan tỏa hiệu quả hơn các giá trị văn hóa địa phương.

Tương tự, Tổ liên kết “Đan lát, dệt thổ cẩm gắn với du lịch cộng đồng” tại xã Ia Ly đang kết hợp gìn giữ nghề truyền thống với quảng bá sản phẩm trên nền tảng trực tuyến, góp phần đưa văn hóa Jrai đến gần hơn với du khách.

Theo Phó Giám đốc Sở KH&CN Nguyễn Hữu Hà, ngành đang thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao các công nghệ mới như AI, dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT), thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR) nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, quảng bá và phát triển sản phẩm du lịch thông minh.

Sau khi hợp nhất, tỉnh Gia Lai có thêm nhiều tiềm năng về biển, rừng, cao nguyên, văn hóa và di sản; việc ứng dụng KHCN, chuyển đổi số sẽ là giải pháp quan trọng để phát triển du lịch.