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Đẩy mạnh truyền thông quảng bá hình ảnh tỉnh Gia Lai ra nước ngoài

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(GLO)- Gia Lai sẽ đẩy mạnh truyền thông quảng bá hình ảnh của tỉnh ra nước ngoài một cách chuyên nghiệp, hiện đại, phù hợp với chuẩn mực quốc tế, có trọng tâm, trọng điểm. Nội dung tuyên truyền đảm bảo tính chính xác, khách quan, phong phú về hình thức, phù hợp với từng nhóm công chúng.

Theo kế hoạch số 299/KH-UBND của UBND tỉnh, việc truyền thông, giới thiệu và quảng bá hình ảnh, con người, lịch sử, văn hóa tỉnh Gia Lai ra nước ngoài theo định hướng chung của Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045 tại Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 27-1-2026 của Thủ tướng Chính phủ.

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Gia Lai sẽ đẩy mạnh truyền thông quảng bá hình ảnh của tỉnh ra nước ngoài một cách chuyên nghiệp, hiện đại, phù hợp với chuẩn mực quốc tế, có trọng tâm, trọng điểm. Ảnh: M.T

6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được tỉnh đề ra, bao gồm: đổi mới mạnh mẽ tư duy, thống nhất cao về nhận thức và hành động về vai trò của truyền thông quảng bá hình ảnh tỉnh Gia Lai ra nước ngoài; xây dựng nội dung và thông điệp truyền thông; thiết lập hệ sinh thái truyền thông số quảng bá hình ảnh địa phương; nâng cao hiệu quả phối hợp và huy động nguồn lực xã hội; phát triển nhân lực và năng lực truyền thông; thiết lập cơ chế theo dõi, đánh giá và điều chỉnh linh hoạt.

Trong đó, khai thác những câu chuyện, hình mẫu, nhân vật, sự kiện, sáng kiến, sản phẩm tiêu biểu trên các lĩnh vực nhằm lan tỏa, xây dựng, phát triển và định vị thương hiệu “Gia Lai” gắn liền với Không gian văn hóa cồng chiêng tỉnh Gia Lai, Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa, Bài chòi Bình Định, Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai, Lễ hội hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya... với mục tiêu bảo tồn và phát triển bền vững.

Đặc biệt, chủ động phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí đối ngoại của Việt Nam, các đơn vị truyền thông quốc tế và các nền tảng mạng xã hội để cung cấp thông tin tích cực, khách quan góp phần nâng cao vị thế của tỉnh ra quốc tế.

Mục tiêu là tăng tỷ lệ thông tin tích cực về tỉnh Gia Lai (ít nhất 20%/năm) trên các phương tiện truyền thông quốc tế (báo chí, mạng xã hội, nền tảng số) và giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực từ thông tin sai lệch, xuyên tạc liên quan đến tỉnh…

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Việc đẩy mạnh hoạt động truyền thông quảng bá hình ảnh tỉnh Gia Lai ra nước ngoài nhằm góp phần khẳng định vị thế, uy tín, bản sắc và năng lực cạnh tranh của tỉnh. Ảnh: M.T

Việc đẩy mạnh hoạt động truyền thông quảng bá hình ảnh tỉnh Gia Lai ra nước ngoài nhằm nâng cao nhận thức, thiện cảm và sự tin tưởng của cộng đồng quốc tế đối với những thành tựu phát triển của Việt Nam nói chung và của tỉnh Gia Lai nói riêng.

Qua đó, góp phần khẳng định vị thế, uy tín, bản sắc và năng lực cạnh tranh của tỉnh; tạo môi trường thuận lợi cho việc mở rộng hợp tác quốc tế, thu hút đầu tư, thúc đẩy du lịch, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh và hội nhập quốc tế sâu rộng, bền vững.

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