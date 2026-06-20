Gia Lai liên kết phát triển sản phẩm du lịch tàu biển

(GLO)- Chiều 20-6, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai chủ trì tổ chức hội nghị thúc đẩy phát triển sản phẩm du lịch tàu biển với một số tỉnh, thành trong nước.

Dự hội nghị, về phía Cục Du lịch quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) có ông Hà Văn Siêu-Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam; đại diện các phòng của Cục. Về phía tỉnh Gia Lai có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch, cùng lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo ngành Du lịch nhiều tỉnh, thành phố, cùng các doanh nghiệp lữ hành, hãng tàu và hiệp hội du lịch trong nước.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đoan Ngọc

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cho biết, sau khi hợp nhất, Gia Lai có lợi thế khác biệt khi vừa sở hữu khoảng 134km bờ biển với nhiều bãi biển đẹp, đầm phá, hệ sinh thái biển phong phú, vừa có không gian văn hóa Tây Nguyên đặc sắc. Đây là nền tảng để xây dựng sản phẩm du lịch mang chủ đề “Một hành trình-Hai không gian trải nghiệm: Biển xanh và Đại ngàn”.

Du lịch tàu biển được xác định là một trong những phân khúc quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch của tỉnh. Không chỉ mang lại doanh thu, dòng khách này còn góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến, thúc đẩy thương mại, đầu tư và giao lưu văn hóa quốc tế.

“Để hiện thực hóa mục tiêu, Gia Lai sẽ tiếp tục đầu tư nâng cấp hạ tầng cảng biển, nâng cao chất lượng dịch vụ đón khách quốc tế; xây dựng sản phẩm chuyên biệt dành cho khách tàu biển; kết nối các tuyến tham quan từ Cảng Quy Nhơn đến các điểm văn hóa, lịch sử, sinh thái và không gian văn hóa Tây Nguyên; đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực và xây dựng môi trường du lịch an toàn, thân thiện”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Đoan Ngọc

Dù đang ở giai đoạn đầu phát triển, hoạt động đón khách tàu biển của Gia Lai đã ghi nhận tín hiệu tích cực. Từ đầu năm 2026 đến nay, tỉnh đã đón thành công các tàu du lịch quốc tế Le Jacques Cartier và Noble Caledonia- Island Sky cập Cảng Quy Nhơn, góp phần khẳng định sức hấp dẫn của điểm đến Gia Lai trên thị trường khách tàu biển quốc tế. Đây cũng là tiền đề để địa phương tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ và mở rộng hợp tác với các hãng tàu, doanh nghiệp lữ hành trong thời gian tới.

Việc Gia Lai đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2026 là cơ hội quan trọng để quảng bá hình ảnh địa phương, đẩy mạnh xúc tiến điểm đến và từng bước đưa Cảng Quy Nhơn trở thành điểm dừng chân hấp dẫn trên các tuyến du lịch tàu biển quốc tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Đoan Ngọc

Hội nghị diễn ra gồm hai phiên thảo luận với các chủ đề kết nối phát triển du lịch tàu biển; kinh nghiệm và giải pháp phát triển du lịch tàu biển tỉnh Gia Lai. Tại các phiên thảo luận, đại diện Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, cùng các địa phương có kinh nghiệm phát triển du lịch tàu biển như: Đà Nẵng, Hải Phòng cũng chia sẻ mô hình thu hút hãng tàu, xúc tiến thị trường và xây dựng sản phẩm. Các doanh nghiệp như: Saigontourist Group, Công ty Du Ngoạn Việt (Viet Excursions) cùng nhiều đơn vị khai thác khách tàu biển đề xuất các giải pháp giúp Gia Lai xây dựng sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường, nâng cao sức cạnh tranh và tạo dấu ấn trên các hải trình quốc tế.

Đại biểu thảo luận tại hội nghị. Ảnh: Đoan Ngọc

Các đại biểu thống nhất cho rằng, phát triển du lịch tàu biển không chỉ dừng ở việc đón tàu cập cảng mà cần xây dựng hệ sinh thái đồng bộ từ hạ tầng, dịch vụ, sản phẩm, nguồn nhân lực đến cơ chế liên kết giữa các địa phương và doanh nghiệp nhằm tạo trải nghiệm chất lượng, gia tăng giá trị cho điểm đến.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hà Văn Siêu-Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam chia sẻ định hướng phát triển du lịch tàu biển trong giai đoạn mới, đồng thời đưa ra nhiều khuyến nghị để tỉnh Gia Lai định hướng quy hoạch, đầu tư hạ tầng, phát triển sản phẩm, cơ chế chính sách và liên kết vùng nhằm giúp Gia Lai từng bước tham gia hiệu quả vào mạng lưới điểm đến du lịch tàu biển của Việt Nam và khu vực. Kết nối theo chuỗi giá trị để thu hút các hãng tàu biển quốc tế đến với Gia Lai, đào tạo nhân lực phục vụ khách du lịch tàu biển...

Ông Hà Văn Siêu - Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đoan Ngọc

Tàu du lịch quốc tế Noble Caledonia-Island Sky cập Cảng Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) vào cuối tháng 3.2026. Ảnh: Dũng Nhân

Dịp này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch các địa phương gồm: Gia Lai, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Huế và Quảng Ninh đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác liên kết phát triển sản phẩm du lịch tàu biển. Các bên thống nhất phối hợp xây dựng chương trình du lịch liên vùng phục vụ khách tàu biển, kết nối hải trình và phát huy thế mạnh của từng địa phương.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trong nước ký biên bản hợp tác phát triển sản phẩm du lịch tàu biển. Ảnh: Đoan Ngọc

Bên cạnh đó, Hiệp hội Du lịch Gia Lai ký kết hợp tác với Saigontourist Group, nhằm mở rộng kết nối với các doanh nghiệp khai thác thị trường khách tàu biển, hướng tới mục tiêu đưa Gia Lai trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch tàu biển Việt Nam và khu vực.