Thái Lan bãi bỏ miễn thị thực 60 ngày đối với 93 quốc gia và vùng lãnh thổ

Thái Lan điều chỉnh chính sách miễn thị thực, ưu đãi thị thực theo hướng rút ngắn thời gian lưu trú, thu hẹp đối tượng áp dụng và chuẩn hóa quy định nhằm cân bằng phát triển du lịch, bảo đảm an ninh.

Ngày 14/7, phó phát ngôn viên Chính phủ Thái Lan Ploytalay Laksameesangchan cho biết Nội các đã thông qua việc tiếp tục điều chỉnh các biện pháp miễn thị thực và ưu đãi thị thực nhằm ngăn chặn tình trạng lợi dụng chính sách này.

Khách du lịch tại Bangkok, Thái Lan. Ảnh: THX/TTXVN

Theo bà Ploytalay, việc điều chỉnh nhằm bảo đảm các biện pháp tạo thuận lợi cho du khách nước ngoài phù hợp với tình hình hiện nay, đồng thời tuân thủ nguyên tắc “mỗi quốc gia, một chế độ ưu đãi".

Theo chính sách sửa đổi, Thái Lan sẽ bãi bỏ chế độ miễn thị thực 60 ngày hiện áp dụng đối với công dân của 93 quốc gia và vùng lãnh thổ, sau khi cân nhắc các yếu tố kinh tế, an ninh, quan hệ quốc tế và nguyên tắc có đi có lại.

Bà Ploytalay cho biết điều chỉnh mới cho phép công dân của 59 quốc gia và vùng lãnh thổ được miễn thị thực khi nhập cảnh với mục đích du lịch và được lưu trú tối đa 30 ngày.

Chính sách này cũng được mở rộng thêm cho công dân 6 nước gồm Ấn Độ, Croatia, Bulgaria, Cộng hòa Cyprus, Malta và Maldives, nâng tổng số áp dụng lên 65 quốc gia và vùng lãnh thổ. Riêng công dân Mauritius và Seychelles được miễn thị thực du lịch với thời gian lưu trú tối đa 15 ngày.

Trong khi đó, công dân Azerbaijan, Belarus và Serbia có thể xin thị thực tại cửa khẩu (VoA) ở các địa điểm được chỉ định. Thái Lan sẽ chấm dứt áp dụng VoA đối với công dân Ấn Độ nhằm tránh chồng chéo với chính sách miễn thị thực.

Sau khi điều chỉnh, tổng cộng 65 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ thuộc diện áp dụng các chính sách thị thực khác nhau của Thái Lan. 5 dự thảo văn bản liên quan sẽ có hiệu lực sau 15 ngày kể từ khi được đăng trên Công báo Hoàng gia. Những người nhập cảnh Thái Lan trước thời điểm các quy định mới có hiệu lực vẫn được phép lưu trú hết thời hạn đã được cấp theo quy định cũ.

Bà Ploytalay khẳng định việc điều chỉnh không nhằm hạn chế phát triển du lịch, mà hướng tới tối ưu hóa hệ thống thị thực theo hướng chuẩn hóa và minh bạch hơn.

Chính sách mới được xây dựng nhằm cân bằng giữa kích thích kinh tế, tạo thuận lợi cho du khách, quan hệ ngoại giao quốc tế và bảo đảm an ninh quốc gia, đồng thời ngăn chặn tình trạng lợi dụng chính sách thị thực để thực hiện các hoạt động phi pháp./.

Theo Hoàng Châu (TTXVN/Vietnam+)