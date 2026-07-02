Lưu trú kết hợp trải nghiệm: Điểm nhấn mới của du lịch Gia Lai

(GLO)- Không chỉ là nơi lưu trú, nhiều farmstay, homestay tại khu vực phía Tây Gia Lai đang phát triển theo hướng kết hợp nghỉ dưỡng, trải nghiệm nông nghiệp và khám phá văn hóa bản địa.

Xu hướng này góp phần đa dạng hóa sản phẩm, kéo dài thời gian lưu trú của du khách và tăng sức hấp dẫn cho du lịch địa phương trong Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Không gian xanh, đa dạng trải nghiệm

Những năm gần đây, xu hướng du lịch trải nghiệm, nghỉ dưỡng giữa thiên nhiên ngày càng được nhiều người lựa chọn. Thay vì lưu trú tại các khách sạn trong khu vực trung tâm, nhiều gia đình và nhóm bạn tìm đến những homestay, farmstay nằm giữa vườn cây, đồng ruộng hay vùng ven đô để tận hưởng không gian yên bình, trong lành.

Hoạt động trải nghiệm nông nghiệp giữa không gian đồng quê là một trong những sản phẩm thu hút du khách tại The Upes Garden (xã Biển Hồ). Ảnh: Minh Chí

Nắm bắt xu hướng đó, nhiều homestay tại khu vực phía Tây Gia Lai đã đầu tư theo hướng thân thiện với môi trường, khai thác tối đa lợi thế cảnh quan tự nhiên, đồng thời tạo ra những trải nghiệm gần gũi với đời sống nông nghiệp và văn hóa địa phương.

The Upes Garden (xã Biển Hồ) là một trong những mô hình tiêu biểu. Ban đầu, nơi đây chỉ là khu vườn trồng dâu tây, cà chua cùng ruộng lúa. Sau nhiều năm phát triển, Upes Garden trở thành homestay sinh thái song vẫn giữ gần như nguyên vẹn cảnh quan tự nhiên.

Theo chị Phan Thị Hoài Thu - chủ The Upes Garden, việc phát triển homestay xuất phát từ nhu cầu thực tế của du khách. Sau khi tham quan, không ít du khách mong muốn ở lại lâu hơn để tận hưởng không khí trong lành, tìm hiểu hoạt động sản xuất nông nghiệp và trải nghiệm cuộc sống giữa thiên nhiên. Vì vậy, khu vườn được cải tạo theo hướng bổ sung dịch vụ lưu trú nhưng vẫn giữ tối đa vẻ đẹp vốn có.

Anh I Van (du khách Nga) cho biết: Điều khiến anh ấn tượng nhất là không gian mở với những khu vườn xanh mát, cánh đồng lúa và bầu không khí yên bình.

“Con trai tôi rất thích được chạy nhảy ngoài trời, tự tay hái rau, chơi với vật nuôi và khám phá thiên nhiên thay vì dành nhiều thời gian cho các thiết bị điện tử. Đây là trải nghiệm rất ý nghĩa đối với gia đình” - anh chia sẻ.

Du khách trải nghiệm không gian văn hóa và các hoạt động giao lưu tại The Upes Garden. Ảnh: ĐVCC

Không riêng The Upes Garden, nhiều homestay tại khu vực phía Tây Gia Lai cũng đầu tư thêm khu BBQ, cà phê sân vườn, hồ bơi, khu vui chơi và không gian check-in nhằm đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng ngày càng đa dạng của du khách.

Anh Phạm Khánh Huy (du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Mỗi lần đến Gia Lai, mình thường chọn các homestay xa khu dân cư, không gian yên tĩnh, mát mẻ nên rất thoải mái. Những homestay này thường nằm gần ruộng đồng, cảnh quan mộc mạc, thanh bình. Ở đây, mình được tận hưởng trọn vẹn không gian đặc trưng của vùng đất này”.

Còn chị Nguyễn Thị Hạ Vy (du khách đến từ Đà Nẵng) thì cho rằng: Điều hấp dẫn nhất của các homestay vùng ven là sự gần gũi với thiên nhiên. “Buổi sáng mình có thể chạy bộ, hít thở không khí trong lành, sau đó leo núi, chụp ảnh hoặc đơn giản là ngồi uống cà phê giữa không gian xanh. Những trải nghiệm tưởng như rất bình dị nhưng lại mang đến cảm giác thư thái mà ở các đô thị lớn rất khó có được” - chị Vy chia sẻ.

Không chỉ đáp ứng nhu cầu lưu trú, nhiều cơ sở cũng chuyển sang phát triển các hoạt động gắn với thiên nhiên, nông nghiệp và đời sống cư dân tại chỗ, phù hợp với mọi lứa tuổi.

The Upes Garden mang đến không gian nghỉ dưỡng xanh, thu hút nhiều nhóm bạn trẻ đến tham quan, thư giãn. Ảnh: ĐVCC

Tại The Upes Garden, ngoài tham quan vườn cây và thu hoạch nông sản, trẻ em còn được bắt cá, bắt cua, chăm sóc thú cưng, bơi lội hoặc đạp xe khám phá vùng phụ cận. Cơ sở cũng đang đầu tư thêm khu trải nghiệm ngoài trời dành cho học sinh với các hoạt động câu tôm, bắt cá, làm gốm, hái sen, ướp trà sen, đồng thời phát triển mô hình “từ nông trại đến bàn ăn” để du khách trực tiếp thu hoạch, chế biến và thưởng thức nông sản ngay tại vườn.

Bên cạnh đó, The Upes Garden còn liên kết với các nhà vườn xung quanh hình thành các tuyến trải nghiệm, góp phần quảng bá nông sản, cảnh quan và hình ảnh vùng quê Gia Lai.

Cùng định hướng đó, Paksong Farmstay (phường Hội Phú) phát triển không gian nghỉ dưỡng theo triết lý “gần gũi như trở về nhà”. Theo anh Phan Duy - Chủ Paksong Farmstay: Đây không chỉ là nơi lưu trú mà còn mang đến cơ hội để du khách giao lưu, tìm hiểu văn hóa, con người Gia Lai và có thêm những trải nghiệm đáng nhớ.

Ngoài dịch vụ lưu trú, Paksong Farmstay còn phát triển không gian cà phê, sân cỏ, khu vận động ngoài trời và vườn cây ăn trái theo mùa, đem đến nhiều hoạt động trải nghiệm cho các gia đình và nhóm bạn.

Du khách giao lưu âm nhạc và trải nghiệm không gian văn hóa tại Paksong Farmstay (phường Hội Phú). Ảnh: Minh Chí

Hướng đi tiềm năng cho du lịch Gia Lai

Sự phát triển của các mô hình farmstay, homestay cho thấy xu hướng chuyển dịch tích cực của ngành du lịch Gia Lai từ khai thác tài nguyên đơn thuần sang gia tăng giá trị trải nghiệm.

Trẻ em tham gia hoạt động trải nghiệm ngoài trời tại The Upes Garden, mô hình kết hợp lưu trú với giáo dục và khám phá thiên nhiên. Ảnh: Minh Chí

Không gian lưu trú xanh kết hợp với sản xuất nông nghiệp, văn hóa địa phương và các hoạt động ngoài trời không chỉ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách mà còn mở ra cơ hội phát triển du lịch cộng đồng, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

Trẻ em tham gia lớp học trải nghiệm sáng tạo trong không gian xanh tại Paksong Farmstay. Ảnh: Phan Duy

Đặc biệt, trong bối cảnh Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 đang diễn ra với hàng loạt sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch quy mô lớn, các mô hình này tiếp tục trở thành mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái du lịch của tỉnh.

Đây không chỉ là nơi lưu trú mà còn là sản phẩm trải nghiệm đặc trưng, giúp du khách cảm nhận rõ hơn nhịp sống, cảnh quan và bản sắc của vùng đất cao nguyên.

Theo các chủ cơ sở lưu trú, để các mô hình homestay phát huy hiệu quả hơn, ngoài nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ, rất cần sự đầu tư đồng bộ về hạ tầng giao thông, hệ thống chiếu sáng và kết nối các điểm tham quan nhằm tạo thành những tuyến du lịch trải nghiệm hoàn chỉnh.

Khi những khu vườn bình dị được “đánh thức” bằng những ý tưởng sáng tạo và nhận được sự đồng hành, hỗ trợ, mỗi homestay không chỉ là điểm dừng chân mà còn trở thành nơi kể câu chuyện về vùng đất, con người và văn hóa Gia Lai.

Đây cũng chính là hướng đi góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch, nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến và từng bước đưa Gia Lai trở thành lựa chọn hấp dẫn trên bản đồ du lịch Việt Nam.