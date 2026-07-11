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Khám phá và trải nghiệm

Hơn 550 doanh nghiệp sẽ tham dự Ngày Lữ hành Việt Nam 2026 tại Gia Lai

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HUỲNH VỸ
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(GLO)- Sáng 11-7, tại phường Quy Nhơn Nam, Ban Tổ chức Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ II năm 2026 (Vietnam Travel Day 2026) tổ chức họp báo công bố thông tin về sự kiện. 

Chương trình do Hiệp hội Du lịch Việt Nam và UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo; Liên chi hội Lữ hành Việt Nam (VISTA), Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, Hiệp hội Du lịch tỉnh Gia Lai và Tập đoàn FLC phối hợp tổ chức.

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Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: H.V

Tham dự buổi họp báo có bà Cao Thị Ngọc Lan - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam; Phạm Mạnh Cường - Tổng Thư ký Hiệp hội Du lịch Việt Nam; đại diện các sở, ban, ngành, doanh nghiệp du lịch và cơ quan báo chí thường trú tại tỉnh Gia Lai.

Theo công bố, Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ II năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 17-8 tại tỉnh Gia Lai. Đây là một trong những hoạt động trọng tâm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh”; đồng thời, là diễn đàn xúc tiến du lịch chuyên ngành quy mô lớn của ngành du lịch Việt Nam.

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Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam Cao Thị Ngọc Lan phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: H.V

Phát biểu tại họp báo, bà Cao Thị Ngọc Lan - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam - cho biết, Ngày Lữ hành Việt Nam được định hướng trở thành diễn đàn kết nối thường niên của cộng đồng doanh nghiệp du lịch.

Sự kiện không chỉ thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp lữ hành, đơn vị cung ứng dịch vụ và đối tác quốc tế mà còn tạo cơ hội phát triển sản phẩm mới, mở rộng thị trường, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Ngày Lữ hành Việt Nam kỳ vọng sẽ tạo tác động trong việc nâng cao nhận diện thương hiệu du lịch Gia Lai trên thị trường; thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch và dịch vụ, mở rộng mạng lưới liên kết giữa Gia Lai với các trung tâm du lịch lớn trong nước và quốc tế; tăng lượng khách du lịch, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chỉ tiêu của du khách; tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Dự kiến, Ngày Lữ hành Việt Nam có hơn 550 đại biểu, gồm khoảng 150 doanh nghiệp lữ hành quốc tế đến từ các thị trường trọng điểm như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Nga và các nước CIS, Thái Lan, Malaysia, Philippines; khoảng 200 doanh nghiệp lữ hành trong nước cùng 200 doanh nghiệp cung ứng dịch vụ du lịch, cơ quan quản lý, hiệp hội du lịch và các cơ quan báo chí trong nước, quốc tế.

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Ban Tổ chức tặng quà cho các nhà tài trợ Ngày Lữ hành Việt Nam 2026. Ảnh: H.V

Trong khuôn khổ chương trình sẽ diễn ra nhiều hoạt động nổi bật như: Chương trình khảo sát các sản phẩm du lịch Gia Lai; Lễ Khai mạc Ngày Lữ hành Việt Nam năm 2026 và giới thiệu, quảng bá du lịch Gia Lai; chương trình kết nối giao thương doanh nghiệp du lịch (B2B); Diễn đàn Lữ hành Quốc tế với chủ đề “Tăng tốc thu hút khách quốc tế đến Việt Nam: Thị trường mới - Sản phẩm mới - Liên kết mới”; Tọa đàm về giải pháp tăng nhanh lượng khách quốc tế đến Gia Lai và Gala Dinner kết nối doanh nghiệp và các hoạt động kết nối doanh nghiệp.

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