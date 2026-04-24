(GLO)- Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Đêm tháp Đôi - Sắc màu huyền thoại” được tổ chức định kỳ tối thứ 6 hằng tuần tại di tích tháp Đôi (số 884A đường Trần Hưng Đạo, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) hứa hẹn sẽ mở ra một điểm hẹn văn hóa mới cho người dân và du khách.

Tối 17-4, buổi tổng duyệt chương trình “Đêm tháp Đôi - Sắc màu huyền thoại” đã phần nào giới thiệu với công chúng diện mạo của một sản phẩm du lịch đêm giàu bản sắc.

Không gian tháp Đôi vốn trầm mặc, cổ kính được “đánh thức” bằng âm thanh, ánh sáng và những tiết mục nghệ thuật kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.

Mở đầu chương trình là tiết mục múa Chăm, với những động tác uyển chuyển, hòa cùng âm nhạc rộn ràng, thu hút người xem. Tiếp nối là phần biểu diễn võ cổ truyền Bình Định với những đường quyền mạnh mẽ, thể hiện tinh thần thượng võ, tạo điểm nhấn ấn tượng về vùng “đất võ, trời văn”.

Khép lại chương trình là các tiết mục mang âm hưởng dân ca Chăm và trích đoạn ca kịch bài chòi Lễ tấn phong Hoàng hậu (vở Huyền Trân công chúa), góp phần tái hiện câu chuyện lịch sử trong sự giao thoa văn hóa Việt - Chăm.

Bày tỏ sự thích thú khi đến xem buổi tổng duyệt, chị Nguyễn Thị Mỹ Lợi (phường Quy Nhơn) chia sẻ: “Tôi từng đến tháp Đôi nhiều lần nhưng chủ yếu đi vào ban ngày. Xem biểu diễn buổi tối mới thấy có sự hấp dẫn riêng trong không gian di tích. Những tiết mục nghệ thuật giúp tôi hiểu và thêm yêu quê hương mình”.

Tiết mục múa Chăm cung đình trong chương trình tại tháp Đôi. Ảnh: N.N

Trong khi đó, chị Huỳnh Thị Minh Thu (phường Quy Nhơn Đông) bày tỏ: “Tỉnh Gia Lai mình đang trên đà phát triển du lịch mạnh mẽ, thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước. Những chương trình như thế này vừa quảng bá di sản, vừa tạo nét riêng cho du lịch địa phương”.

Chương trình nghệ thuật “Đêm tháp Đôi - Sắc màu huyền thoại” khai mạc vào tối 24-4, sau đó duy trì biểu diễn định kỳ từ 19 giờ đến 21 giờ tối thứ 6 hằng tuần (ngày 1-5 đến 25-9). Giá vé 150 nghìn đồng/người (bao gồm vé xem biểu diễn nghệ thuật và quà tặng kèm theo); miễn phí vé cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh - cho biết: “Chúng tôi mong muốn làm “sống” không gian di tích bằng nghệ thuật, để du khách đến tháp Đôi vào ban đêm có trải nghiệm khác biệt. Đây cũng là hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026”.

Trong bối cảnh du lịch Quy Nhơn đang tăng trưởng, việc phát triển sản phẩm về đêm được xem là hướng đi cần thiết nhằm kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng trải nghiệm cho du khách khi về với phố biển. Thực tế cho thấy, Quy Nhơn vẫn còn thiếu những sản phẩm giải trí ban đêm có chiều sâu văn hóa.

Ông Nguyễn Phạm Kiên Trung - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Gia Lai - nhận định: “Chương trình biểu diễn vào ban đêm tại tháp Đôi là bước khởi đầu đáng chú ý, có thể tạo điểm nhấn trong tour tuyến du lịch của tỉnh. Tuy nhiên, cần tiếp tục hoàn thiện, bổ sung các tiết mục phù hợp hơn với khách quốc tế để tăng khả năng tiếp cận và tạo cảm xúc”.

Biểu diễn võ cổ truyền Bình Định tạo điểm nhấn trong chương trình tại tháp Đôi. Ảnh: N.N

Theo ông Huỳnh Văn Lợi - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, “Đêm tháp Đôi - Sắc màu huyền thoại” không chỉ là hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản mà còn là bước thử nghiệm để hình thành sản phẩm du lịch đặc trưng.

“Sau khi triển khai, chúng tôi sẽ đánh giá để có định hướng nhân rộng mô hình này tại các điểm di tích tháp Chăm khác trên địa bàn tỉnh. Để tạo sự tươi mới, ngoài các tiết mục chính như trong đêm khai mạc, chương trình sẽ luân phiên bổ sung các nội dung múa Chăm dân gian, trích đoạn hát bội Quang Trung lên ngôi (vở Mặt trời đêm thế kỷ), dân vũ, hòa tấu nhạc cụ dân tộc… để phục vụ khán giả.