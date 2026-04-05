Cột mốc A9: Dấu ấn chủ quyền giữa trùng khơi

(GLO)- Tháng 4, khi biển êm, những chiếc ca nô rẽ sóng đưa du khách đến với cột mốc A9 - điểm đến đặc biệt nơi chủ quyền không chỉ được xác lập bằng pháp lý mà còn được cảm nhận bằng trải nghiệm thực tế.

Cột mốc A9 nằm trên Hòn Ông Căn, thuộc phường Quy Nhơn Đông, là 1 trong 11 điểm cơ sở dùng để xác định đường cơ sở quốc gia trên biển. Hành trình đến đây không dài nhưng không hề dễ dàng. Vùng biển xung quanh nơi đây có nhiều đá ngầm, sóng lớn; ngay cả những ngày biển lặng, việc cập bờ vẫn đòi hỏi sự cẩn trọng.

Hòn Ông Căn - nơi đặt cột mốc A9 giữa biển khơi. Ảnh: Dũng Nhân

Du khách phải chuyển từ ca nô hoặc thuyền, ghe đánh cá sang thuyền thúng, canh từng nhịp sóng để áp sát vách đá. Đặt chân lên đảo, thử thách tiếp tục với những bậc đá dựng đứng, trơn trượt dẫn lên vị trí cột mốc. Sự kiên trì, thận trọng và cả một chút gan dạ là điều không thể thiếu.

Vượt qua đoạn dốc, cột mốc A9 hiện ra giữa nền trời và biển rộng. Công trình có dạng lăng trụ tứ giác, mỗi mặt khắc hình quốc kỳ, phía dưới là hình bản đồ Việt Nam trên nền trống đồng. Không cầu kỳ, không phô diễn, nhưng đủ để bất cứ ai đứng trước đó đều cảm nhận rõ ý nghĩa thiêng liêng của một dấu mốc chủ quyền giữa đại dương.

Du khách chụp ảnh lưu niệm tại cột mốc A9. Ảnh: Dũng Nhân

Anh Nguyễn Hoàng Trường Sa (ở Quy Nhơn) chia sẻ rằng chuyến đi đến cột mốc A9 không chỉ là khám phá mà còn là trải nghiệm giàu cảm xúc. Giữa không gian biển trời bao la, đứng trước cột mốc chủ quyền, anh cảm nhận rõ hơn tình yêu quê hương, đất nước, với một cảm xúc khó gọi tên nhưng đọng lại rất lâu.

Không giống những hành trình du lịch đơn thuần, đến cột mốc A9 là hành trình của cảm xúc. Đó là cảm giác nhỏ bé trước thiên nhiên rộng lớn, là sự hồi hộp khi vượt qua sóng gió và trên hết là niềm tự hào khi được chạm tay vào một cột mốc chủ quyền giữa trùng khơi.

Du khách Bùi Thị Thanh Nhàn (Hà Nội) cho biết: Chị từng đi nhiều cột mốc biên giới trên đất liền, nhưng đây là lần đầu đặt chân đến một cột mốc giữa biển. “Cảm giác rất đặc biệt, như thể “Tổ quốc đang gọi tên mình”, chị nói, và cho rằng chỉ khi đến những nơi như vậy, con người mới thực sự cảm nhận sâu sắc giá trị của chủ quyền và những gì cần gìn giữ.

Vùng nước quanh Hòn Ông Căn trong xanh, là nơi du khách có thể kết hợp trải nghiệm khám phá cột mốc A9 và ngắm biển. Ảnh: Dũng Nhân

Hiện nay, cùng với sự phát triển của du lịch biển, cột mốc A9 đang dần trở thành điểm đến cho những du khách ưa khám phá. Năm 2026, tỉnh Gia Lai đăng cai Năm Du lịch quốc gia, những địa điểm như cột mốc A9 không chỉ làm phong phú thêm sản phẩm du lịch, mà còn mở ra hướng tiếp cận khác: Du lịch gắn với chủ quyền, lịch sử và lòng tự hào dân tộc.

Từ một điểm mốc pháp lý giữa biển khơi, A9 đang trở thành điểm chạm cảm xúc, nơi mỗi hành trình không chỉ dừng ở trải nghiệm, mà còn là sự kết nối sâu sắc hơn với biển đảo quê hương.