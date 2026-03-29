Gia Lai nhộn nhịp tháng ba

(GLO)- Tháng 3-2026, không khí du lịch tại Gia Lai sôi động hẳn lên với chuỗi hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026. Từ lễ hội dân gian, nghệ thuật biểu diễn đến trải nghiệm cộng đồng, tất cả tạo nên bức tranh du lịch đa sắc màu, thu hút du khách gần xa.

Tháng 3 năm nay, Gia Lai bước vào mùa du lịch với nhịp điệu sôi động hiếm thấy.

Đặc biệt tại vùng phía Đông tỉnh, nhiều hoạt động được tổ chức đồng loạt, từ chương trình nghệ thuật, lễ hội truyền thống đến không gian ẩm thực và các tour trải nghiệm, góp phần làm nóng thị trường du lịch ngay từ đầu năm.

Ghi nhận tại các điểm đến cho thấy lượng khách tăng rõ rệt, đặc biệt là khách quốc tế. Khu vực ven biển, các di tích, điểm tham quan đều nhộn nhịp.

Điểm nhấn đáng chú ý là chương trình nghệ thuật đêm khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 diễn ra tối 28-3 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn), được đầu tư công phu cả về nội dung lẫn hình thức, là đêm hội hoành tráng, quy mô lớn từ trước đến nay ở phố biển.

Chị Schnel và anh Seiferh (du khách đến từ Đan Mạch) lần đầu đến Quy Nhơn đã ấn tượng với không khí nơi đây. “Chúng tôi đi dạo quanh phố, thấy một sân khấu lớn đang được lắp dựng. Khi biết sắp có sự kiện du lịch quy mô quốc gia, chúng tôi rất háo hức chờ xem” - anh Seiferh chia sẻ.

Chị Schnel và anh Seiferh (du khách đến từ Đan Mạch) có nhiều ấn tượng đẹp ngay trong lần đầu đến Quy Nhơn. Ảnh: Đ.N

Một trong những yếu tố tạo sức hút cho du lịch Gia Lai là các lễ hội dân gian được tổ chức bài bản, quy mô. Lần đầu tham gia lễ hội vía Bà (phường An Nhơn Bắc), anh Ngô Đăng Quang (du khách đến từ tỉnh Đắk Lắk) bày tỏ: “Lễ hội rực rỡ sắc màu, vừa trang nghiêm vừa sôi động. Tôi cảm nhận rõ nét đẹp văn hóa truyền thống và sự hiếu khách của người dân”.

Không chỉ lễ hội, các sản phẩm du lịch mang tính bản địa cũng được du khách đánh giá cao.

Du khách Hàn Quốc tham quan Bảo tàng tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn). Ảnh: Đ.N

Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 là cơ hội để các địa phương tập trung xây dựng hình ảnh du lịch chuyên nghiệp, văn minh, thân thiện; biến bản sắc văn hóa thành tiềm năng phát triển du lịch. Do vậy, các địa phương cần chỉnh trang cảnh quan, giữ gìn môi trường, đảm bảo an ninh, an toàn vệ sinh thực phẩm, tổ chức các hoạt động, lễ hội có điểm nhấn gắn với gìn giữ bản sắc riêng; nâng cao vai trò cộng đồng với tinh thần “mỗi người dân là một đại sứ du lịch”. Doanh nghiệp du lịch nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển sản phẩm đặc thù, tăng trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú của du khách; đồng thời, đẩy mạnh quảng bá, lan tỏa hình ảnh du lịch Gia Lai”. Phó Chủ tịch UBND tỉnh NGUYỄN THỊ THANH LỊCH

Quy Nhơn nói riêng và Gia Lai nói chung mang đến cảm giác yên bình, khác biệt so với những điểm đến đông đúc.

Đến tham quan tại làng biển Nhơn Hải (phường Quy Nhơn Đông), chị Nguyễn Thị Quỳnh Trang (du khách đến từ TP Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Cảnh sắc rất đẹp, biển xanh, cát trắng, không khí trong lành. Người dân thân thiện, tạo cảm giác an toàn và gần gũi”.

Trong khi đó, anh Bill (du khách Mỹ) cho biết Quy Nhơn là một trong những điểm dừng chân đáng nhớ nhất trong hành trình khám phá Việt Nam.

“Nơi đây không quá ồn ào, con người thân thiện và luôn sẵn sàng giúp đỡ du khách” - anh Bill nói.

Eo Gió (làng biển Nhơn Lý, phường Quy Nhơn Đông) là điểm đến thu hút nhiều du khách. Ảnh: Đ.N

Anh Nguyễn Hữu Đảo - Giám đốc Công ty Du lịch cộng đồng Khánh An (làng biển Nhơn Lý, phường Quy Nhơn Đông) cho biết: “Lượng khách tăng đáng kể ngay từ đầu năm nay, đặc biệt là khách quốc tế. Họ thích trải nghiệm đời sống ngư dân như đánh lưới, câu mực, ăn uống dân dã, nghe kể chuyện làng. Nhờ đó, du lịch cộng đồng phát triển, thu nhập người dân được cải thiện”.

Đáng ghi nhận là sự vào cuộc đồng bộ của các ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp trong việc hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026. Từ tổ chức sự kiện, quảng bá đến xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng đều hướng đến nâng cao trải nghiệm du khách.

Ông Nguyễn Phạm Kiên Trung - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Gia Lai - nhận định: “Không chỉ là nơi dừng chân như trước, du khách bắt đầu dành thời gian ở lại khám phá Gia Lai nhiều hơn, bởi đã có các tour trải nghiệm văn hóa truyền thống, rừng - biển, làng nghề ngày càng được quan tâm đầu tư, đáp ứng nhu cầu du khách. Các doanh nghiệp du lịch cũng chủ động làm mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ”.

Du khách nước ngoài tham quan di tích tháp Đôi (phường Quy Nhơn). Ảnh: Đ.N

Ở góc độ địa phương, ông Trần Việt Quang - Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông - cho hay, Năm Du lịch quốc gia sẽ tạo sức bật cho phát triển kinh tế du lịch.

Địa phương chú trọng vừa khai thác tiềm năng, vừa giữ gìn bản sắc, đồng thời nâng cao ý thức cộng đồng “mỗi người dân là một đại sứ du lịch”.

Theo ông Quang, phường cũng tổ chức thêm nhiều hoạt động như trang trí tiểu cảnh, hội bài chòi dân gian, âm nhạc đường phố tại Nhơn Lý, Nhơn Hải để tạo không khí vui tươi, phục vụ người dân và du khách. Song song đó là chú trọng công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh, an toàn cho du khách.

Tháng 3 đã mở ra một khởi đầu đầy hứa hẹn cho du lịch Gia Lai trong năm 2026. Những trải nghiệm văn hóa đặc sắc, cảnh đẹp thiên nhiên còn nguyên sơ và sự thân thiện của con người đã ngày càng thu hút du khách trong nước và quốc tế. Đây chính là nền tảng quan trọng để du lịch Gia Lai bứt phá, khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam.