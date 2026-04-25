Phường Hoài Nhơn Tây tổ chức Ngày hội du lịch “Thác Đổ - Nơi thiên nhiên mời gọi”

NGÔ SƯƠNG
(GLO)- Ngày 25-4, phường Hoài Nhơn Tây (tỉnh Gia Lai) tổ chức Ngày hội du lịch “Thác Đổ - Nơi thiên nhiên mời gọi” thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia, trải nghiệm.

Trong khuôn khổ ngày hội, du khách được thưởng thức chương trình nghệ thuật chào mừng với chủ đề “Thác Đổ - Nơi thiên nhiên mời gọi”; tham quan triển lãm ảnh giới thiệu danh thắng, văn hóa, con người địa phương; trải nghiệm không gian ẩm thực “Đặc sắc Hoài Nhơn Tây”.

Cùng với đó, tham gia các hoạt động tham quan, trải nghiệm tại Thác Đổ cùng nhiều điểm du lịch sinh thái, di tích và cơ sở tâm linh trên địa bàn như: Trạm Bác Ái II, Hồ chứa nước Mỹ Bình, làng sen Phụng Du 1 và Hồ Cự Lễ.

Phát biểu khai mạc ngày hội, Chủ tịch UBND phường Hoài Nhơn Tây Nguyễn Lê Anh Tuấn cho hay: Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục tập trung đầu tư hạ tầng, hoàn thiện các điều kiện phục vụ du lịch tại khu vực Thác Đổ; đa dạng hóa sản phẩm du lịch, nâng cao chất lượng phục vụ.

Các đại biểu và người dân tham dự Ngày hội du lịch tại Thác Đổ. Ảnh: Trung Nghĩa

Đồng thời, kêu gọi các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, khai thác tiềm năng du lịch một cách bài bản, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Tại chương trình, phường Hoài Nhơn Tây đã trao quà tri ân cho 14 hộ dân bị ảnh hưởng trong công tác giải phóng mặt bằng phục vụ phát triển khu du lịch Thác Đổ; trao 10 giải thưởng cho các tác phẩm xuất sắc tham gia Cuộc thi video clip du lịch với chủ đề “Hoài Nhơn Tây - Điểm đến của những trải nghiệm” do Đoàn phường phát động.

Trao giải nhất Cuộc thi video clip du lịch với chủ đề “Hoài Nhơn Tây - Điểm đến của những trải nghiệm”. Ảnh: Trung Nghĩa

Ngày hội là hoạt động thiết thực hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026; chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và Ngày Quốc tế Lao động 1-5.

Trải nghiệm làm nông dân vùng cao

Khám phá và trải nghiệm

(GLO)- Du lịch trải nghiệm gắn với nông nghiệp đang dần trở thành lựa chọn của nhiều du khách quốc tế khi đến cao nguyên Gia Lai. Trong đó, thu hút đông du khách là Nông trại Fair Farm (xã Gào) rộng khoảng 10 ha. Chủ nông trại là anh Qiu Hào (SN 1990), sinh ra và lớn lên tại Đức.

Gia Lai nhộn nhịp tháng 3

Khám phá và trải nghiệm

(GLO)- Tháng 3-2026, không khí du lịch tại Gia Lai sôi động hẳn lên với chuỗi hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026. Từ lễ hội dân gian, nghệ thuật biểu diễn đến trải nghiệm cộng đồng, tất cả tạo nên bức tranh du lịch đa sắc màu, thu hút du khách gần xa.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

Khám phá và trải nghiệm

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Chim sẻ núi Vũng Chua”

Marathon

(GLO)- Với thân hình nhỏ bé nhưng nhanh nhẹn, bền bỉ, chị Lộc Thị Phương Anh (phường Quy Nhơn Nam) được bạn bè trong giới chạy bộ trìu mến gọi bằng cái tên “Chim sẻ núi Vũng Chua”. Bén duyên và thử sức chạy địa hình chỉ khoảng 2 năm, chị đã ghi dấu ấn ở nhiều giải lớn nhỏ trên cả nước.