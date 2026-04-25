Phường Hoài Nhơn Tây tổ chức Ngày hội du lịch “Thác Đổ - Nơi thiên nhiên mời gọi”

(GLO)- Ngày 25-4, phường Hoài Nhơn Tây (tỉnh Gia Lai) tổ chức Ngày hội du lịch “Thác Đổ - Nơi thiên nhiên mời gọi” thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia, trải nghiệm.

Trong khuôn khổ ngày hội, du khách được thưởng thức chương trình nghệ thuật chào mừng với chủ đề “Thác Đổ - Nơi thiên nhiên mời gọi”; tham quan triển lãm ảnh giới thiệu danh thắng, văn hóa, con người địa phương; trải nghiệm không gian ẩm thực “Đặc sắc Hoài Nhơn Tây”.

Cùng với đó, tham gia các hoạt động tham quan, trải nghiệm tại Thác Đổ cùng nhiều điểm du lịch sinh thái, di tích và cơ sở tâm linh trên địa bàn như: Trạm Bác Ái II, Hồ chứa nước Mỹ Bình, làng sen Phụng Du 1 và Hồ Cự Lễ.

Phát biểu khai mạc ngày hội, Chủ tịch UBND phường Hoài Nhơn Tây Nguyễn Lê Anh Tuấn cho hay: Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục tập trung đầu tư hạ tầng, hoàn thiện các điều kiện phục vụ du lịch tại khu vực Thác Đổ; đa dạng hóa sản phẩm du lịch, nâng cao chất lượng phục vụ.

Các đại biểu và người dân tham dự Ngày hội du lịch tại Thác Đổ. Ảnh: Trung Nghĩa

Đồng thời, kêu gọi các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, khai thác tiềm năng du lịch một cách bài bản, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Tại chương trình, phường Hoài Nhơn Tây đã trao quà tri ân cho 14 hộ dân bị ảnh hưởng trong công tác giải phóng mặt bằng phục vụ phát triển khu du lịch Thác Đổ; trao 10 giải thưởng cho các tác phẩm xuất sắc tham gia Cuộc thi video clip du lịch với chủ đề “Hoài Nhơn Tây - Điểm đến của những trải nghiệm” do Đoàn phường phát động.

Trao giải nhất Cuộc thi video clip du lịch với chủ đề “Hoài Nhơn Tây - Điểm đến của những trải nghiệm”. Ảnh: Trung Nghĩa

Ngày hội là hoạt động thiết thực hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026; chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và Ngày Quốc tế Lao động 1-5.