Biển gọi hội hè Quy Nhơn Đông

(GLO)- Cuối tháng 5, phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) lần đầu tổ chức Lễ hội Du lịch năm 2026 với chủ đề “Quy Nhơn Đông - Sắc màu biển gọi”, mở ra chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, ẩm thực và trải nghiệm du lịch biển trải dài từ làng biển Nhơn Lý đến Nhơn Hải.

Diễn ra trong 2 ngày (29 và 30-5), lễ hội hướng đến quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và con người địa phương, đồng thời hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Điều đáng chú ý là thay vì chạy theo những hoạt động mang tính trình diễn đơn thuần, Quy Nhơn Đông chọn cách giới thiệu vùng đất bằng nhịp sống gần gũi của cư dân làng biển: lễ hội cầu ngư, nghệ thuật dân gian, trò chơi cộng đồng, ẩm thực và sản phẩm đặc trưng.

Điểm nhấn được chờ đợi là chương trình khai mạc vào tối 29-5, tại sân Trung tâm Văn hóa - Thể thao Nhơn Lý, hứa hẹn hấp dẫn với chương trình nghệ thuật “Quy Nhơn Đông - Sắc màu biển gọi”, giao lưu dân vũ và biểu diễn âm nhạc DJ phục vụ người dân, du khách.

Nghệ thuật múa gươm của ngư dân Nhơn Hải sẽ là điểm nhấn trong chương trình khai mạc lễ hội “Quy Nhơn Đông - Sắc màu biển gọi”. Ảnh: Đ.N

Đạo diễn và dàn dựng chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội, biên đạo múa Hoàng Việt cho biết: “Chúng tôi muốn đưa hơi thở đời sống miền biển lên sân khấu bằng những chất liệu văn hóa địa phương.

Việc đưa nghệ thuật múa gươm của Nhơn Hải và bả trạo của Nhơn Lý vào chương trình khai mạc chính là cách kể chuyện di sản bằng ngôn ngữ sân khấu đương đại, để du khách cảm nhận rõ hơn bản sắc của vùng biển này”.

Nghệ thuật múa gươm của làng biển Nhơn Hải gợi lên tinh thần thượng võ, nhịp sống mạnh mẽ của cư dân miền biển.

Anh Nguyễn Văn Tình - thành viên đội múa gươm Nhơn Hải - cho biết: “Múa gươm không đơn thuần là biểu diễn mà còn là niềm tự hào của người dân Nhơn Hải. Chúng tôi muốn mang nét văn hóa cha ông để lại giới thiệu với du khách”.

Song hành là nghệ thuật bả trạo của vạn đầm Xương Lý (làng biển Nhơn Lý) sẽ vang lên những câu hát, tạo thêm điểm nhấn giàu cảm xúc trong đêm khai mạc.

Anh Nguyễn Đình Sang - thành viên đội bả trạo Xương Lý - chia sẻ: “Chúng tôi mong du khách khi đến Nhơn Lý không chỉ ngắm biển đẹp, mà còn cảm nhận được đời sống văn hóa của ngư dân khi xem hát múa bả trạo trên sân khấu”.

Không chỉ có nghệ thuật truyền thống, lễ hội còn mang đến không gian trải nghiệm ẩm thực, trưng bày sản phẩm OCOP với chủ đề “Quy Nhơn Đông - Sắc màu ẩm thực”.

Bà Mai Thị Hương - Giám đốc HTX Sản xuất kinh doanh hải sản Hương Thanh - Nhơn Lý (khu phố Lý Hòa, phường Quy Nhơn Đông) cho biết: “HTX chuẩn bị trưng bày giới thiệu 6 sản phẩm OCOP gồm: mực một nắng, nước mắm cá cơm, mắm ruốc, ruốc khô, cá cơm khô, rong biển sấy giòn. Ngoài ra, còn có một số món mới để mời du khách thưởng thức”.

Theo nhiều doanh nghiệp du lịch địa phương, lễ hội lần này là cơ hội để tăng tính kết nối giữa cư dân và đơn vị làm du lịch trong việc xây dựng các tour trải nghiệm gắn với văn hóa làng biển.

Các đơn vị lưu trú, dịch vụ ăn uống và tour biển cũng đã chuẩn bị nhân lực, chỉnh trang cơ sở vật chất, niêm yết giá công khai để đón khách.

Lễ hội du lịch được kỳ vọng góp phần quảng bá vẻ đẹp biển Quy Nhơn Đông đến du khách trong mùa hè 2026. Ảnh: Đ.N

Ông Nguyễn Hữu Đảo - Giám đốc Công ty CP Dịch vụ cộng đồng Khánh An (khu phố Lý Hòa), kỳ vọng lễ hội sẽ giúp hình thành thêm nhiều sản phẩm du lịch cộng đồng mang bản sắc riêng của Quy Nhơn Đông, thay vì chỉ khai thác cảnh quan biển đơn thuần. Ngoài việc chuẩn bị chu đáo mọi khâu để đón khách, doanh nghiệp còn tham gia gian hàng ẩm thực tại lễ hội để phục vụ người dân, du khách.

Bên cạnh đó, lễ hội còn có Liên hoan diều “Quy Nhơn Đông - sắc màu diều Việt” tại bãi biển Nhơn Hải với hoạt động thả diều nghệ thuật, diều đèn và hướng dẫn làm diều cho học sinh. Không gian biển mùa hè vì thế sẽ thêm rực rỡ bởi những cánh diều nhiều màu sắc.

Trong khi đó, chương trình giao lưu thuyền rồng “Thị Nại thuyền vui” với các nội dung đua thuyền, kéo co, trò chơi dân gian sẽ mang lại bầu không khí sôi động, tái hiện tinh thần gắn kết của cư dân miền biển.

Ông Trần Việt Quang - Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông - cho hay: “Lễ hội được tổ chức nhằm góp phần quảng bá hình ảnh vùng biển giàu bản sắc, thân thiện và mến khách; đồng thời tạo động lực để phường Quy Nhơn Đông bảo tồn văn hóa biển, xây dựng sản phẩm du lịch riêng và thúc đẩy phát triển KT-XH”.

Giữa nhịp phát triển sôi động của du lịch biển Gia Lai, “Quy Nhơn Đông - Sắc màu biển gọi” không chỉ là một lễ hội mùa hè, mà còn mở ra cơ hội để những giá trị văn hóa biển tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa bằng những sắc màu gần gũi, chân thành.

Để sau chuyến đi đến trải nghiệm, du khách vẫn còn nhớ tiếng hát bả trạo, nhịp múa gươm và nhiều sắc màu văn hóa, đời sống của người dân làng biển.