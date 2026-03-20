Pleiku định vị bản sắc du lịch đô thị

(GLO)- Hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026, phường Pleiku đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phát triển du lịch theo hướng có chiều sâu, bản sắc.

Từ tổ chức không gian đô thị, phát triển sản phẩm đến kết nối chuỗi sự kiện, phường Pleiku đặt mục tiêu không chỉ thu hút du khách mà còn khẳng định vai trò trung tâm của đô thị cao nguyên.

Ông Nguyễn Ngọc Thông - Phó Chủ tịch UBND phường Pleiku - cho biết, địa phương xác định du lịch là một trong những động lực quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Trên cơ sở đó, phường tập trung khai thác các giá trị văn hóa bản địa, đồng thời xây dựng sản phẩm du lịch mang dấu ấn riêng, phù hợp với đặc trưng đô thị.

Một trong những điểm nhấn rõ nét là Phố đêm Chợ Nhỏ - không gian văn hóa, ẩm thực và sinh hoạt cộng đồng vừa đi vào hoạt động đầu năm 2026. Khu vực đường Phùng Hưng và bờ kè suối Hội Phú được tổ chức thành phố đi bộ, tạo thêm điểm đến cho người dân và du khách vào buổi tối.

Người dân và du khách xem phim “Mưa đỏ” được chiếu phục vụ miễn phí tại khu vực Phố đêm Chợ Nhỏ. Ảnh: N.D

Tại đây, ngoài các hoạt động ẩm thực, mua sắm, phường phối hợp với các đơn vị tổ chức nhiều chương trình văn hóa - giải trí như: chiếu phim ngoài trời, trình diễn nghệ thuật đường phố, trượt patin...

Đáng chú ý, chuỗi hoạt động Cine Night dự kiến tổ chức định kỳ vào tối thứ 7 hằng tuần đang tạo hiệu ứng tích cực. Buổi chiếu mở màn với bộ phim “Mưa đỏ” đã thu hút đông đảo người xem.

Trong tháng 4 tới, lễ hội sách và cà phê dự kiến được tổ chức tại Phố đêm Chợ Nhỏ. Sự kiện này quy tụ nhiều nhà xuất bản và doanh nghiệp cà phê, tiếp tục bổ sung sản phẩm trải nghiệm cho du khách.

Nếu Phố đêm Chợ Nhỏ tạo sức hút từ nhịp sống đô thị thì làng Ơp lại là “trái tim văn hóa” trong chiến lược phát triển du lịch của phường Pleiku. Không nhiều đô thị có một “ngôi làng trăm tuổi trong phố” như Pleiku.

Chỉ vài bước chân từ phố thị, du khách đã có thể bước vào không gian nhà rông, nơi tiếng chiêng ngân vang trong những nghi lễ truyền thống và giọt nước vẫn chảy như kéo dài ký ức cộng đồng.

Đề án xây dựng làng văn hóa du lịch cộng đồng Plei Ơp được triển khai không chỉ nhằm bảo tồn, mà còn để “kích hoạt” lại đời sống văn hóa ấy trong bối cảnh mới.

Du khách trải nghiệm các hoạt động tại làng du lịch cộng đồng Plei Ơp. Ảnh: M.C

Theo bà Đặng Thị Thu Hương - Phó Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin phường Pleiku, hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia, trong năm 2026, địa phương sẽ tăng cường quảng bá và khai thác tour trải nghiệm du lịch cộng đồng làng Ơp.

Phường đã hỗ trợ cộng đồng phục dựng lễ ăn hỏi truyền thống của người Jrai để đưa vào chương trình tour. Hoạt động này được thiết kế kết hợp với các trải nghiệm như tham quan nhà rông, giọt nước, tìm hiểu đời sống văn hóa và thực hành các nghề truyền thống như làm rượu cần, đan đát…

Việc phục dựng không chỉ góp phần bảo tồn giá trị văn hóa đặc sắc mà còn tạo điểm nhấn khác biệt cho sản phẩm du lịch. Du khách không chỉ dừng lại ở vai trò quan sát mà còn có thể trực tiếp tham gia, nhập vai trong nghi lễ, qua đó cảm nhận sâu hơn đời sống văn hóa của cộng đồng Jrai.

Ngoài ra, Ngày hội văn hóa phường Pleiku dự kiến tổ chức vào đúng dịp 30-4 với nhiều hoạt động như trình diễn cồng chiêng, phục dựng lễ cúng nhà rông mới, phiên chợ nông sản sẽ góp phần tạo nên chuỗi trải nghiệm văn hóa sống động, phục vụ du khách khi đến với đô thị cao nguyên.

Trong tổng thể Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, phường Pleiku đóng vai trò là điểm kết nối. Địa phương có kế hoạch tham gia và phối hợp tổ chức các sự kiện lớn ở phía Tây tỉnh như: Festival cồng chiêng Tây Nguyên, chương trình cồng chiêng cuối tuần, Tuần lễ hoa dã quỳ - núi lửa Chư Đang Ya…

Ông Hà Trọng Hải - Giám đốc Công ty CP Cao Nguyên Việt (phường Diên Hồng) nhận định: “Văn hóa bản địa vẫn là “miền đất huyền ảo” có sức hút lớn đối với du khách trong nước lẫn quốc tế khi đến Gia Lai.

Trong đó, Pleiku sở hữu lợi thế đặc biệt với một “làng trong phố” mang đậm bản sắc Jrai, nằm cạnh miệng núi lửa cổ, tạo dấu ấn riêng về cả văn hóa lẫn cảnh quan”.

Theo ông Hải, với vai trò phường trung tâm, hạ tầng và dịch vụ sẵn có, Pleiku có nhiều dư địa phát triển du lịch. Nếu tiếp tục xây dựng các sản phẩm có chiều sâu, mang đặc trưng đô thị cao nguyên, địa phương sẽ tạo được dấu ấn rõ nét trên bản đồ du lịch của tỉnh và khu vực Tây Nguyên.

Trong bối cảnh Gia Lai đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026, phường Pleiku không chỉ đón khách mà còn thể hiện vai trò qua việc tổ chức không gian, tạo trải nghiệm và định vị bản sắc.