Pleiku định vị bản sắc du lịch đô thị

MINH CHÂU
(GLO)- Hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026, phường Pleiku đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phát triển du lịch theo hướng có chiều sâu, bản sắc.

Từ tổ chức không gian đô thị, phát triển sản phẩm đến kết nối chuỗi sự kiện, phường Pleiku đặt mục tiêu không chỉ thu hút du khách mà còn khẳng định vai trò trung tâm của đô thị cao nguyên.

Ông Nguyễn Ngọc Thông - Phó Chủ tịch UBND phường Pleiku - cho biết, địa phương xác định du lịch là một trong những động lực quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Trên cơ sở đó, phường tập trung khai thác các giá trị văn hóa bản địa, đồng thời xây dựng sản phẩm du lịch mang dấu ấn riêng, phù hợp với đặc trưng đô thị.

Một trong những điểm nhấn rõ nét là Phố đêm Chợ Nhỏ - không gian văn hóa, ẩm thực và sinh hoạt cộng đồng vừa đi vào hoạt động đầu năm 2026. Khu vực đường Phùng Hưng và bờ kè suối Hội Phú được tổ chức thành phố đi bộ, tạo thêm điểm đến cho người dân và du khách vào buổi tối.

Người dân và du khách xem phim “Mưa đỏ” được chiếu phục vụ miễn phí tại khu vực Phố đêm Chợ Nhỏ. Ảnh: N.D

Tại đây, ngoài các hoạt động ẩm thực, mua sắm, phường phối hợp với các đơn vị tổ chức nhiều chương trình văn hóa - giải trí như: chiếu phim ngoài trời, trình diễn nghệ thuật đường phố, trượt patin...

Đáng chú ý, chuỗi hoạt động Cine Night dự kiến tổ chức định kỳ vào tối thứ 7 hằng tuần đang tạo hiệu ứng tích cực. Buổi chiếu mở màn với bộ phim “Mưa đỏ” đã thu hút đông đảo người xem.

Trong tháng 4 tới, lễ hội sách và cà phê dự kiến được tổ chức tại Phố đêm Chợ Nhỏ. Sự kiện này quy tụ nhiều nhà xuất bản và doanh nghiệp cà phê, tiếp tục bổ sung sản phẩm trải nghiệm cho du khách.

Nếu Phố đêm Chợ Nhỏ tạo sức hút từ nhịp sống đô thị thì làng Ơp lại là “trái tim văn hóa” trong chiến lược phát triển du lịch của phường Pleiku. Không nhiều đô thị có một “ngôi làng trăm tuổi trong phố” như Pleiku.

Chỉ vài bước chân từ phố thị, du khách đã có thể bước vào không gian nhà rông, nơi tiếng chiêng ngân vang trong những nghi lễ truyền thống và giọt nước vẫn chảy như kéo dài ký ức cộng đồng.

Đề án xây dựng làng văn hóa du lịch cộng đồng Plei Ơp được triển khai không chỉ nhằm bảo tồn, mà còn để “kích hoạt” lại đời sống văn hóa ấy trong bối cảnh mới.

Du khách trải nghiệm các hoạt động tại làng du lịch cộng đồng Plei Ơp. Ảnh: M.C

Theo bà Đặng Thị Thu Hương - Phó Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin phường Pleiku, hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia, trong năm 2026, địa phương sẽ tăng cường quảng bá và khai thác tour trải nghiệm du lịch cộng đồng làng Ơp.

Phường đã hỗ trợ cộng đồng phục dựng lễ ăn hỏi truyền thống của người Jrai để đưa vào chương trình tour. Hoạt động này được thiết kế kết hợp với các trải nghiệm như tham quan nhà rông, giọt nước, tìm hiểu đời sống văn hóa và thực hành các nghề truyền thống như làm rượu cần, đan đát…

Việc phục dựng không chỉ góp phần bảo tồn giá trị văn hóa đặc sắc mà còn tạo điểm nhấn khác biệt cho sản phẩm du lịch. Du khách không chỉ dừng lại ở vai trò quan sát mà còn có thể trực tiếp tham gia, nhập vai trong nghi lễ, qua đó cảm nhận sâu hơn đời sống văn hóa của cộng đồng Jrai.

Ngoài ra, Ngày hội văn hóa phường Pleiku dự kiến tổ chức vào đúng dịp 30-4 với nhiều hoạt động như trình diễn cồng chiêng, phục dựng lễ cúng nhà rông mới, phiên chợ nông sản sẽ góp phần tạo nên chuỗi trải nghiệm văn hóa sống động, phục vụ du khách khi đến với đô thị cao nguyên.

Trong tổng thể Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, phường Pleiku đóng vai trò là điểm kết nối. Địa phương có kế hoạch tham gia và phối hợp tổ chức các sự kiện lớn ở phía Tây tỉnh như: Festival cồng chiêng Tây Nguyên, chương trình cồng chiêng cuối tuần, Tuần lễ hoa dã quỳ - núi lửa Chư Đang Ya…

Ông Hà Trọng Hải - Giám đốc Công ty CP Cao Nguyên Việt (phường Diên Hồng) nhận định: “Văn hóa bản địa vẫn là “miền đất huyền ảo” có sức hút lớn đối với du khách trong nước lẫn quốc tế khi đến Gia Lai.

Trong đó, Pleiku sở hữu lợi thế đặc biệt với một “làng trong phố” mang đậm bản sắc Jrai, nằm cạnh miệng núi lửa cổ, tạo dấu ấn riêng về cả văn hóa lẫn cảnh quan”.

Theo ông Hải, với vai trò phường trung tâm, hạ tầng và dịch vụ sẵn có, Pleiku có nhiều dư địa phát triển du lịch. Nếu tiếp tục xây dựng các sản phẩm có chiều sâu, mang đặc trưng đô thị cao nguyên, địa phương sẽ tạo được dấu ấn rõ nét trên bản đồ du lịch của tỉnh và khu vực Tây Nguyên.

Trong bối cảnh Gia Lai đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026, phường Pleiku không chỉ đón khách mà còn thể hiện vai trò qua việc tổ chức không gian, tạo trải nghiệm và định vị bản sắc.

Gia Lai trước cơ hội lớn từ Năm Du lịch quốc gia 2026

(GLO)- Kết thúc năm 2025, lần đầu tiên sau 65 năm phát triển, ngành du lịch cả nước đón hơn 20 triệu lượt khách quốc tế. Thành quả này là minh chứng sinh động cho sự nỗ lực bền bỉ, tinh thần đổi mới và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của du lịch Việt Nam trong bối cảnh nhiều biến động.

“Chim sẻ núi Vũng Chua”

(GLO)- Với thân hình nhỏ bé nhưng nhanh nhẹn, bền bỉ, chị Lộc Thị Phương Anh (phường Quy Nhơn Nam) được bạn bè trong giới chạy bộ trìu mến gọi bằng cái tên “Chim sẻ núi Vũng Chua”. Bén duyên và thử sức chạy địa hình chỉ khoảng 2 năm, chị đã ghi dấu ấn ở nhiều giải lớn nhỏ trên cả nước.

Khi nghệ nhân là… YouTuber

(GLO)- Tại buổi phục dựng lễ cúng lúa mùa của dân tộc Jrai ở xã Ia Grai (tỉnh Gia Lai) diễn ra tháng 10-2025, chúng tôi tình cờ gặp 2 nghệ nhân tên tuổi là Puih Blưn (làng Pleiku Roh, phường Diên Hồng) và Puih Dup (làng Blang 3, xã Ia Hrung).

Những “đại thụ” của buôn làng

(GLO)- Ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, già làng được coi là chỗ dựa tinh thần của người dân. Họ trở thành chất keo gắn kết cộng đồng, góp sức xây dựng buôn làng yên vui, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc mình giữa nhịp sống hiện đại.

Ngàn năm bóng ngựa

(GLO)- Ai về đường ấy hôm nay/Ngựa hồng ai cưỡi, dù tay ai cầm?… Khi ruổi rong ở xứ Nẫu Bình Định - Phú Yên, thỉnh thoảng lại nghe lóc cóc tiếng vó ngựa kéo xe đưa khách, chở hàng và như một kiểu tự động “au tô” phát, miệng tôi lại lẩm nhẩm mấy câu ca dao này.

Nguyễn Văn Xong: Khởi nghiệp từ ao sen quê nhà

(GLO)- Năm 2025, Dự án sản xuất nông nghiệp xanh từ việc chế biến các sản phẩm từ cây sen kết hợp du lịch sinh thái tại địa phương của anh Nguyễn Văn Xong (SN 1992, phường Hoài Nhơn) đạt giải khuyến khích tại Cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn do Trung ương Đoàn tổ chức.

Võ đường làm du lịch

(GLO)- Không gian luyện tập võ cổ truyền trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang được mở rộng theo hướng gắn với hoạt động du lịch. Nhiều võ đường mở cửa đón du khách, đưa di sản võ học trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc, mang đến cho du khách những trải nghiệm đặc biệt.

Suy nghĩ từ những lò gốm cổ dọc sông Côn

(GLO)- Dọc theo dòng sông Côn huyền thoại, tuyến giao thương quan trọng từng nối vùng cao nguyên với cửa biển Thị Nại, nếu không để ý kỹ, người ta rất dễ đi ngang qua những gò đất tưởng như bình thường. Nhưng dưới lớp đất trầm mặc ấy là dấu tích của một thời Champa rực rỡ.

Những cuốn sách tâm lý hay dành cho gen Z

(GLO)- Giữa nhịp sống nhanh và vô vàn áp lực vô hình, gen Z bắt đầu tìm đến sách tâm lý như một cách tự chữa lành. Không giáo điều, không xa vời, những cuốn sách dưới đây sẽ giúp người trẻ đọc chính mình và điềm tĩnh hơn trước cuộc sống.