Những “đại sứ du lịch” từ buôn làng

(GLO)- Sinh ra và lớn lên tại buôn làng, anh Phạm Quốc Thịnh (thôn Đoàn Kết, xã Pờ Tó, tỉnh Gia Lai) - chủ nhân kênh Facebook MC Quốc Anh review, sớm nhận ra giá trị độc đáo trong đời sống văn hóa truyền thống quê hương.

Năm 2016, sau khi xem nhiều video về phong tục tập quán của các dân tộc trên cả nước, anh đặt câu hỏi: “Tại sao những nét đẹp của buôn làng mình lại chưa được kể nhiều như vậy?”.

Anh Phạm Quốc Thịnh làm video về hành trình khám phá núi rừng của mình. Ảnh: NVCC

Suy nghĩ ấy trở thành điểm khởi đầu cho hành trình sáng tạo nội dung của anh Thịnh. Bước ngoặt thực sự đến khi anh khai thác sâu phong tục cưới hỏi của người Jrai, đặc biệt là tục “bắt chồng” với từng chi tiết nhỏ được anh tái hiện.

Để hiểu cặn kẽ từng nghi thức, anh dành nhiều thời gian trò chuyện với già làng, thầy cúng. Chính tình yêu văn hóa, con người Jrai đã giúp các video của anh trở nên chân thực, giàu cảm xúc, thu hút nhiều lượt xem, tương tác. Đây là động lực giúp anh tiếp tục nuôi dưỡng đam mê, sản xuất thêm nhiều video khác.

“Điều tôi mong nhất là có sự hỗ trợ, kết nối với các đơn vị du lịch để nội dung mình làm ra không chỉ dừng lại ở lượt xem mà có thể góp phần hút khách du lịch về địa phương trong Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026” - anh Thịnh kỳ vọng.

Trong khi đó, chị Rah Lan H’Wĩ (thôn Kte Lớn A, xã Phú Thiện) lại chọn cách đi sâu vào các nghi lễ truyền thống, đăng tải trên cả 2 nền tảng TikTok và Facebook.

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng nhưng chị lại rẽ hướng sang kinh doanh online. Chính môi trường này đã đưa chị đến với việc sáng tạo nội dung.

Nhận thấy nhiều người quan tâm đến văn hóa dân tộc thiểu số, chị đã đầu tư thiết bị, quay các video về lễ cúng vòng, lễ thổi lỗ tai, lễ gọi hồn… Những nghi lễ tưởng chừng xa lạ ấy qua góc máy của chị trở nên gần gũi và dễ hiểu hơn với cộng đồng mạng.

Không dừng lại ở đó, chị còn tận dụng góc bếp gia đình để làm các video ẩm thực như lá mì xào, cá um lá chuối, cà xóc… Video gần đây nhất chị quay cảnh mẹ mình làm rượu ghè truyền thống bất ngờ thu hút nhiều lượt xem, kéo theo các đơn hàng từ nhiều nơi.

Từ video ấy, chị hiểu rằng, nếu biết cách kể chuyện, văn hóa không chỉ được bảo tồn mà còn có thể trở thành nguồn sinh kế bền vững.

Căn bếp nhỏ được chị Rah Lan Wĩ sử dụng để quay video về các món ăn truyền thống của người Jrai. Ảnh: V.C

Chị H’Wĩ chia sẻ: “Hy vọng các sở, ngành, địa phương sẽ tổ chức cho những người như tôi được tham gia các lớp tập huấn về quay dựng video clip tốt hơn, hỗ trợ xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm truyền thống như rượu ghè, ẩm thực bản địa. Qua đó, chúng tôi có thể tham gia thúc đẩy việc quảng bá văn hóa, du lịch địa phương một cách mạnh mẽ, hiệu quả hơn”.

Ở một hướng tiếp cận khác, anh Kpă Sa (tổ 19, phường Ayun Pa), chủ nhân kênh TikTok Sa AyunPa, lại chọn ẩm thực làm cầu nối. Không cần bối cảnh cầu kỳ, chỉ với bếp củi, chảo gang, cối chày, anh đã tạo nên hàng trăm video thu hút người xem, kể cả người nước ngoài.

Điểm đặc biệt trong các video của anh là sự tối giản: không lời bình, chỉ có hình ảnh và âm nhạc. Những món ăn như canh cà, hoa chuối nướng, lá mì xào… qua các thước phim của anh là cả ký ức tuổi thơ, là ẩm thực truyền thống được lưu truyền.

Hiện anh Sa đang hướng đến việc nâng tầm kênh ẩm thực theo hướng chuyên nghiệp hơn, có phụ đề đa ngôn ngữ để tiếp cận khán giả quốc tế. Anh cũng dự định kết hợp làm du lịch trải nghiệm ngay tại khu vườn của mình, nơi du khách có thể trực tiếp tham gia chế biến các món ăn truyền thống.

“Nếu được hỗ trợ về cơ sở vật chất, kỹ năng làm du lịch, mình hoàn toàn có thể biến những video thành sản phẩm thu hút du khách” - anh Sa nói.