Xã Canh Vinh tổ chức chuỗi hoạt động du lịch đặc sắc vào ngày 25 và 26-4

HẢI YẾN
(GLO)- Ngày 25 và 26-4, UBND xã Canh Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch, thể thao hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026. Người dân và du khách sẽ có dịp trải nghiệm với nhiều chương trình phong phú, mang đậm bản sắc địa phương.

Điểm nhấn của sự kiện là không gian trải nghiệm tại làng Canh Tiến và khu vực hồ Núi Một - nơi diễn ra phiên chợ quê, hoạt động dệt thổ cẩm, nấu rượu ghè, cùng các tour tham quan suối Đăk Cram, thác đổ với hệ sinh thái tự nhiên đặc trưng.

logo-nam-du-lich-quoc-gia.jpg

Du khách còn có cơ hội check-in tại các điểm cảnh quan, trải nghiệm SUP trên hồ và hòa mình vào thiên nhiên.

Bên cạnh đó là hàng loạt hoạt động thể thao, giải trí như: giao lưu xe đạp chinh phục đèo Nha Sam, thi câu cá, thi đấu bóng chuyền, kéo co, đua sõng, thả diều…

Trong khuôn khổ chương trình, xã Canh Vinh cũng sẽ khánh thành Cổng làng văn hóa - du lịch Canh Tiến; đồng thời, tổ chức hội thảo về tiềm năng và giải pháp phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái với sự tham gia của các đơn vị lữ hành.

Các hoạt động văn hóa truyền thống cũng sẽ được chú trọng như: trình diễn cồng chiêng, phục dựng lễ hội cầu mưa, mừng lúa mới, lễ cưới truyền thống; giao lưu lửa trại, ẩm thực “Bếp lửa trên buôn”.

suoi-o-canh-vinh.jpg
Suối Đăk Cram. Ảnh: ĐVCC

Chuỗi sự kiện hứa hẹn sẽ tạo điểm nhấn thu hút du khách, góp phần khai thác tiềm năng du lịch cộng đồng của Canh Vinh, hướng tới phát triển du lịch bền vững gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống.

Làng Canh Tiến nhìn từ trên cao.

E-magazine "Đánh thức" Canh Tiến

Đường lớn đã thông, điện được thắp sáng sẽ “đánh thức” và mở ra những bước tiến dài về một tương lai tươi sáng cho người dân ở làng Canh Tiến - ngôi làng lâu nay "biệt lập" với thế giới bên ngoài.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

(GLO)- Không chỉ dừng lại ở vẻ đẹp bề mặt, đại dương còn ẩn chứa một thế giới sống động dưới làn nước trong xanh, nơi san hô rực rỡ và hệ sinh thái gần như còn nguyên vẹn.

(GLO)- Cuối năm 2025, cuốn sách Nghề dệt truyền thống tỉnh Bình Định (từ thế kỷ XIX đến nay) của ThS. Hoàng Bình ra mắt bạn đọc như một công trình biên khảo công phu về một nghề thủ công từng gắn bó mật thiết với đời sống người dân đất Võ.

(GLO)- Ẩn giữa rừng sâu xã Krong (tỉnh Gia Lai), những căn lán nhỏ được dựng ngay dưới gốc giáng hương cổ thụ. Đó là nơi lực lượng bảo vệ rừng ăn ngủ, thay nhau canh giữ từng cây hương quý - những “báu vật” của đại ngàn.