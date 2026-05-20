Gia Lai hôm nay
Du lịch xanh
Điểm đến Gia Lai
Khám phá và trải nghiệm
Kỹ năng sống
Văn hóa và Bản sắc
Ẩm thực Gia Lai
Cẩm nang du lịch
Đi muôn phương
Multimedia
{ Gia Lai sáng tạo { Emagazine { Infographic { Gia Lai mỗi tuần một điểm đến { Video { 60s Gia Lai

Khám phá và trải nghiệm

Sôi động không khí giao lưu cùng dàn nghệ sĩ “Say Hi Rực Rỡ”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
BÌNH NHI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sau chặng ghi hình đầu tiên tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, dàn nghệ sĩ tham gia chương trình truyền hình thực tế “Say Hi Rực Rỡ” tiếp tục có mặt tại bãi biển Quy Nhơn để giao lưu cùng khán giả trước khi bước vào hành trình trải nghiệm tại đảo Cù Lao Xanh (xã Nhơn Châu, tỉnh Gia Lai).

Không khí sôi động với sự cổ vũ cuồng nhiệt của đông đảo người hâm mộ đã tạo nên điểm nhấn đặc biệt cho hành trình khám phá biển đảo, đồng thời góp phần quảng bá du lịch địa phương.

dan-nghe-si-say-hi-ruc-ro-giao-luu-khan-gia-gia-lai-truoc-gio-nhap-dao-cu-lao-xanh-1.jpg
Ca sĩ Erik chụp hình cùng fan hâm mộ. Ảnh: Mai Anh Đến

Từ sáng sớm 18-5, khu vực giao lưu đã thu hút đông đảo khán giả, đặc biệt là những bạn trẻ đến gặp gỡ, chụp ảnh và cổ vũ các nghệ sĩ. Tiếng hò reo, những màn tương tác gần gũi cùng sự hào hứng của người hâm mộ khiến không khí trước giờ đoàn lên đường ra Cù Lao Xanh trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Bạn Lương Thiện Nhân (xã Phù Cát) chia sẻ: “Em đến đây để cổ vũ ca sĩ Phạm Anh Duy. Em thấy chương trình rất ý nghĩa, góp phần quảng bá hình ảnh, con người và du lịch Gia Lai một cách hiệu quả và rộng rãi”.

dan-nghe-si-say-hi-ruc-ro-giao-luu-khan-gia-gia-lai-truoc-gio-nhap-dao-cu-lao-xanh-3.jpg
Các nghệ sĩ chương trình "Say Hi Rực Rỡ" gặp gỡ khán giả trước khi đến với đảo Cù Lao Xanh. Ảnh: Mai Anh Đến

Trong khi đó, bạn Phan Huỳnh Bích Hậu (phường Quy Nhơn Nam) cho biết: “Hôm nay em đến cùng bạn để cổ vũ cho 2 anh Nicky và Hùng Huỳnh. Em nghĩ khi có 1 chương trình thực tế ghi hình tại tỉnh sẽ giúp du lịch địa phương được biết đến nhiều hơn; từ đó kích thích mọi người cùng đến để khám phá".

Không chỉ giao lưu, ký tặng và chụp ảnh lưu niệm, nhiều nghệ sĩ cũng bày tỏ sự háo hức trước hành trình khám phá Cù Lao Xanh - điểm đến nổi bật với vẻ đẹp hoang sơ và đời sống ngư dân.

Theo các nghệ sĩ, đây không chỉ là dịp trải nghiệm thực tế mà còn là cơ hội để giới thiệu hình ảnh địa phương đến đông đảo khán giả cả nước.

dan-nghe-si-say-hi-ruc-ro-giao-luu-khan-gia-gia-lai-truoc-gio-nhap-dao-cu-lao-xanh-4.jpg
Các nghệ sĩ vui vẻ giao lưu cùng người hâm mộ. Ảnh: Mai Anh Đến

Ca sĩ Nicky hào hứng chia sẻ: "Lần này, chúng mình sẽ được trải nghiệm trong một môi trường hoàn toàn mới nên ai cũng rất háo hức cho hành trình sắp tới tại Cù Lao Xanh. Nhân dịp Năm Du lịch quốc gia 2026, chúng mình mong khán giả sẽ biết và đến với Gia Lai nhiều hơn. Hy vọng thông qua chương trình lần này, mọi người sẽ có thêm cơ hội để khám phá thiên nhiên, văn hóa và có những trải nghiệm thú vị tại Gia Lai”.

Cùng chung cảm xúc, ca sĩ Anh Tú bày tỏ: "Hy vọng hành trình "Say Hi Rực Rỡ" sắp tới sẽ có thật nhiều điều thú vị và thử thách. Tú mong bà con Gia Lai và khán giả sẽ tiếp tục đồng hành, theo dõi chương trình và ủng hộ hết mình cho các nghệ sĩ".

Ca sĩ Anh Tú giao lưu cùng khán giả Gia Lai. Ảnh: Mai Anh Đến

Ca sĩ Anh Tú giao lưu cùng khán giả Gia Lai. Ảnh: Mai Anh Đến

Với sức hút từ chương trình cùng sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả địa phương, hành trình trải nghiệm Quy Nhơn - Cù Lao Xanh của dàn nghệ sĩ “Say Hi Rực Rỡ” được kỳ vọng sẽ lan tỏa nhiều hình ảnh đẹp về thiên nhiên, văn hóa và con người địa phương; qua đó, góp phần đưa du lịch Gia Lai đến gần hơn với du khách và khán giả cả nước trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Chương trình "Say Hi Rực Rỡ" có sự tham gia của các nghệ sĩ gồm: Đức Phúc, Isaac, WEAN, Dương Domic, HURRYKNG, Rhyder, JSOL, Gemini Hùng Huỳnh, Nicky, Pháp Kiều, Anh Tú, Gin Tuấn Kiệt, Phạm Anh Duy, Vũ Thịnh, Phạm Đình Thái Ngân, ERIK, Ali Hoàng Dương và Đỗ Phú Quí.

"Say Hi Rực Rỡ" không đơn thuần là chương trình giải trí, mà được định hình là một truyền hình thực tế sinh tồn (Survival reality show) với tinh thần xuyên suốt: thật (real) - hoang dã (wild) - tình anh em (Brotherhood).

Chương trình được chia thành 2 chặng hành trình gồm: rừng và biển, khai thác 2 màu sắc thiên nhiên đối lập cùng những thử thách riêng biệt.

Nếu chặng rừng tập trung vào yếu tố sinh tồn và khả năng thích nghi trong môi trường hoang dã, thì chặng biển mở ra hành trình khám phá thiên nhiên, kết nối và vượt qua giới hạn cá nhân theo cách hoàn toàn khác.

Bối cảnh ghi hình được thực hiện tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh và đảo Cù Lao Xanh - 2 địa danh nổi bật với vẻ đẹp nguyên sơ và giàu bản sắc tại Gia Lai.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Đêm tháp Đôi - Sắc màu huyền thoại

Đêm tháp Đôi - Sắc màu huyền thoại

Khám phá và trải nghiệm

(GLO)- Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Đêm tháp Đôi - Sắc màu huyền thoại” được tổ chức định kỳ tối thứ 6 hằng tuần tại di tích tháp Đôi (số 884A đường Trần Hưng Đạo, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) hứa hẹn sẽ mở ra một điểm hẹn văn hóa mới cho người dân và du khách.

Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai: Cuộc trình diễn đa sắc màu di sản

Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai: Cuộc trình diễn đa sắc màu di sản

Khám phá và trải nghiệm

(GLO)- Trong 2 ngày 25 và 26-4, Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ nhất sẽ diễn ra tại Quảng trường Đại Đoàn Kết và khuôn viên Bảo tàng Pleiku. Những hoạt động trình diễn, trưng bày tại ngày hội hứa hẹn mang đến cho người dân và du khách nhiều ấn tượng sâu sắc.

Phường Hoài Nhơn Đông sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa thể thao dịp 30-4 và 1-5.

Phường Hoài Nhơn Đông sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao dịp 30-4 và 1-5

Văn hóa

(GLO)- Chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), Ngày Quốc tế Lao động 1-5 và hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026, UBND phường Hoài Nhơn Đông sẽ tổ chức chuỗi hoạt động “Ngày hội non sông thống nhất - Hoài Nhơn Đông hội tụ”.

Trải nghiệm làm nông dân vùng cao

Trải nghiệm làm nông dân vùng cao

Khám phá và trải nghiệm

(GLO)- Du lịch trải nghiệm gắn với nông nghiệp đang dần trở thành lựa chọn của nhiều du khách quốc tế khi đến cao nguyên Gia Lai. Trong đó, thu hút đông du khách là Nông trại Fair Farm (xã Gào) rộng khoảng 10 ha. Chủ nông trại là anh Qiu Hào (SN 1990), sinh ra và lớn lên tại Đức.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

Khám phá và trải nghiệm

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

Lặn tự do giữa biển xanh

E-magazine Lặn tự do giữa biển xanh

Emagazine

(GLO)- Không chỉ dừng lại ở vẻ đẹp bề mặt, đại dương còn ẩn chứa một thế giới sống động dưới làn nước trong xanh, nơi san hô rực rỡ và hệ sinh thái gần như còn nguyên vẹn.

Lặng lẽ tìm về ký ức nghề xưa

Lặng lẽ tìm về ký ức nghề xưa

Cổ học tinh hoa

(GLO)- Cuối năm 2025, cuốn sách Nghề dệt truyền thống tỉnh Bình Định (từ thế kỷ XIX đến nay) của ThS. Hoàng Bình ra mắt bạn đọc như một công trình biên khảo công phu về một nghề thủ công từng gắn bó mật thiết với đời sống người dân đất Võ.