Sôi động không khí giao lưu cùng dàn nghệ sĩ “Say Hi Rực Rỡ”

(GLO)- Sau chặng ghi hình đầu tiên tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, dàn nghệ sĩ tham gia chương trình truyền hình thực tế “Say Hi Rực Rỡ” tiếp tục có mặt tại bãi biển Quy Nhơn để giao lưu cùng khán giả trước khi bước vào hành trình trải nghiệm tại đảo Cù Lao Xanh (xã Nhơn Châu, tỉnh Gia Lai).

Không khí sôi động với sự cổ vũ cuồng nhiệt của đông đảo người hâm mộ đã tạo nên điểm nhấn đặc biệt cho hành trình khám phá biển đảo, đồng thời góp phần quảng bá du lịch địa phương.

Ca sĩ Erik chụp hình cùng fan hâm mộ. Ảnh: Mai Anh Đến

Từ sáng sớm 18-5, khu vực giao lưu đã thu hút đông đảo khán giả, đặc biệt là những bạn trẻ đến gặp gỡ, chụp ảnh và cổ vũ các nghệ sĩ. Tiếng hò reo, những màn tương tác gần gũi cùng sự hào hứng của người hâm mộ khiến không khí trước giờ đoàn lên đường ra Cù Lao Xanh trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Bạn Lương Thiện Nhân (xã Phù Cát) chia sẻ: “Em đến đây để cổ vũ ca sĩ Phạm Anh Duy. Em thấy chương trình rất ý nghĩa, góp phần quảng bá hình ảnh, con người và du lịch Gia Lai một cách hiệu quả và rộng rãi”.

Các nghệ sĩ chương trình "Say Hi Rực Rỡ" gặp gỡ khán giả trước khi đến với đảo Cù Lao Xanh. Ảnh: Mai Anh Đến

Trong khi đó, bạn Phan Huỳnh Bích Hậu (phường Quy Nhơn Nam) cho biết: “Hôm nay em đến cùng bạn để cổ vũ cho 2 anh Nicky và Hùng Huỳnh. Em nghĩ khi có 1 chương trình thực tế ghi hình tại tỉnh sẽ giúp du lịch địa phương được biết đến nhiều hơn; từ đó kích thích mọi người cùng đến để khám phá".

Không chỉ giao lưu, ký tặng và chụp ảnh lưu niệm, nhiều nghệ sĩ cũng bày tỏ sự háo hức trước hành trình khám phá Cù Lao Xanh - điểm đến nổi bật với vẻ đẹp hoang sơ và đời sống ngư dân.

Theo các nghệ sĩ, đây không chỉ là dịp trải nghiệm thực tế mà còn là cơ hội để giới thiệu hình ảnh địa phương đến đông đảo khán giả cả nước.

Các nghệ sĩ vui vẻ giao lưu cùng người hâm mộ. Ảnh: Mai Anh Đến

Ca sĩ Nicky hào hứng chia sẻ: "Lần này, chúng mình sẽ được trải nghiệm trong một môi trường hoàn toàn mới nên ai cũng rất háo hức cho hành trình sắp tới tại Cù Lao Xanh. Nhân dịp Năm Du lịch quốc gia 2026, chúng mình mong khán giả sẽ biết và đến với Gia Lai nhiều hơn. Hy vọng thông qua chương trình lần này, mọi người sẽ có thêm cơ hội để khám phá thiên nhiên, văn hóa và có những trải nghiệm thú vị tại Gia Lai”.

Cùng chung cảm xúc, ca sĩ Anh Tú bày tỏ: "Hy vọng hành trình "Say Hi Rực Rỡ" sắp tới sẽ có thật nhiều điều thú vị và thử thách. Tú mong bà con Gia Lai và khán giả sẽ tiếp tục đồng hành, theo dõi chương trình và ủng hộ hết mình cho các nghệ sĩ".

Ca sĩ Anh Tú giao lưu cùng khán giả Gia Lai. Ảnh: Mai Anh Đến

Với sức hút từ chương trình cùng sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả địa phương, hành trình trải nghiệm Quy Nhơn - Cù Lao Xanh của dàn nghệ sĩ “Say Hi Rực Rỡ” được kỳ vọng sẽ lan tỏa nhiều hình ảnh đẹp về thiên nhiên, văn hóa và con người địa phương; qua đó, góp phần đưa du lịch Gia Lai đến gần hơn với du khách và khán giả cả nước trong Năm Du lịch quốc gia 2026.