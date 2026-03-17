Trải nghiệm bản sắc cao nguyên từ homestay

(GLO)- Với khung cảnh núi non, vườn rừng, cùng bản sắc văn hóa đặc trưng vùng cao nguyên, nhiều homestay, farmstay tại khu vực phía Tây tỉnh đã mang lại trải nghiệm khó quên dành cho du khách phương xa.

Thư giãn với cỏ cây

“Cảm giác như ở nhà của mình” là nhận xét của nhiều khách lưu trú tại Paksong farmstay (34/3 Nơ Trang Long, phường Hội Phú) bởi không gian sinh thái gần như tách biệt với phố xá ồn ã. Anh Phan Duy - Chủ farmstay - cho hay: Trên khu đất rộng 1 ha, anh để cây cối phát triển tự nhiên theo hướng vườn rừng bền vững. Anh lý giải, các loại cây trong vườn phân nhiều tầng tán như trong một khu rừng thu nhỏ, từ cỏ, nấm đến các loại cây bụi, dây leo và cuối cùng là các loài cây thân gỗ to lớn. Trên diện tích này, chủ farmstay còn vun luống một số loại rau xanh.

Không gian vườn rừng lý tưởng của Paksong Farmstay. Ảnh: Phan Duy

Nằm lẫn trong khung cảnh đó là 5 phòng lưu trú xinh xắn (dành cho 2 - 9 người/phòng). Khu cà phê, khu bếp nấu ăn mở, chỗ vui chơi cho trẻ em… cũng là điểm nhấn của Paksong farmstay, tạo cảm giác thư giãn tuyệt đối. Chị La Phương Thủy (du khách Hà Nội) chia sẻ: “Một nơi nghỉ ngơi tuyệt vời, tràn đầy năng lượng sống! Cặp vợ chồng trẻ chủ farmstay vô cùng dễ thương, đưa lời khuyên rất hữu ích về các điểm đến du lịch của Gia Lai”.

Ra mắt cách đây 2 năm, Ánh Quang Vegan Garden coffee & homestay (hẻm 125 Ngô Quyền, xã Biển Hồ) là mô hình tích hợp giữa cà phê, homestay và cả khu vui chơi dành cho trẻ em trên khuôn viên rộng khoảng 3.000 m². Không gian được thiết kế hết sức hữu tình, tràn ngập các loại hoa cỏ với suối nước róc rách.

Theo bà Đặng Thị Huệ - Chủ cơ sở, tại đây có 3 căn phòng phục vụ khách lưu trú, mỗi căn có sức chứa tối đa 10 người. Nơi này trở thành điểm đến của những du khách muốn tìm kiếm cảm giác yên tĩnh, thiền định, được phục vụ ẩm thực chay ngay tại chỗ.

Ánh Quang Vegan Garden coffee & homestay với khung cảnh hữu tình. Ảnh: Phương Duyên

Một điểm lưu trú thu hút du khách khác là Mộc An Nhiên cafe & farmstay (thôn Bình Giang, xã Kon Gang), nằm cách phường Pleiku chừng 30 km về phía Đông. Farmstay có những ngôi nhà gỗ nhỏ xinh nằm rải rác giữa vườn cây trái xanh mướt, quanh năm rực sắc hoa. Khách đến đây còn có cơ hội tìm hiểu về quy trình trồng trọt, chăm sóc cây cối, thu hoạch nông sản sạch ngay tại vườn.

Đến từ nước Áo, du khách Marlene hào hứng chia sẻ: “Nơi đây mang đến sự kết hợp tuyệt vời giữa lòng hiếu khách đặc biệt, không gian thư giãn và ẩm thực ngon miệng. Sự chu đáo còn được thể hiện rõ hơn khi chủ nhà mời chúng tôi đến bữa tối của họ, mang đến cơ hội thưởng thức nhiều món ăn truyền thống Việt Nam thơm ngon, tự làm tại nhà”.

Điểm cộng bản sắc

Khi làng Stơr (xã Tơ Tung), ngôi làng gắn liền với tên tuổi Anh hùng Núp, trở thành điểm nhấn trên bản đồ du lịch của tỉnh, anh Đinh Mỡi - một người con của làng - đã bắt tay vào dựng ngôi nhà gỗ theo kiến trúc nhà sàn Bana truyền thống để làm homestay. Ngôi nhà sàn có 1 phòng dành riêng cho gia đình anh, 3 phòng còn lại phục vụ du khách.

Từ hàng hiên ngôi nhà sàn nhìn ra, du khách thỏa thích phóng tầm mắt trước khung cảnh núi non hùng vĩ. Du khách còn thoải mái vào bếp cùng chủ nhà để tìm hiểu cách chế biến các món bản địa hấp dẫn.

Mẹt cơm đồng bào mang đậm đặc trưng ẩm thực truyền thống do vợ chồng anh Đinh Mỡi tự tay chế biến. Ảnh: Phương Duyên

Để chuẩn bị cho sự kiện Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026, anh Mỡi cho biết sẽ dọn dẹp, trang trí cơ sở vật chất. “Tôi cũng sẽ bàn bạc với trưởng thôn vận động bà con vệ sinh đường làng ngõ xóm, trồng thêm hoa dọc đường, tập luyện cồng chiêng để sẵn sàng đón khách” - anh nói.

Nút Phăm homestay (làng Đăk Asêl, xã Sơn Lang) cũng được nhiều du khách biết đến. Anh H’Vinh Nút, chủ homestay, bắt tay vào làm du lịch cộng đồng từ cách đây 6 năm. Theo đó, ngoài 2 phòng sinh hoạt dành cho gia đình, anh cải tạo, mở rộng ngôi nhà sàn kiên cố thêm 2 phòng đơn, 1 phòng tập thể để đón khách.

Giữa khung cảnh đại ngàn, du khách ấn tượng khi được lưu trú tại ngôi nhà sàn đậm chất truyền thống với tranh tre, nứa lá. Những ai thích trải nghiệm còn được anh H’Vinh Nút dẫn đi bắt ốc đá, thu hái dược liệu, thăm vườn cây ăn quả...

Anh Don Jel (du khách Đức) sau chuyến trải nghiệm tại Nút Phăm homestay đã chia sẻ: “Một gia đình thật đáng yêu. Tôi đã có cơ hội tìm hiểu đôi chút về văn hóa và phong tục của họ tại một buổi tiệc nướng có muối kiến và rượu tự ủ. Rất nên trải nghiệm nếu bạn muốn khám phá Việt Nam theo một cách khác!”.

Hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia, anh H’Vinh Nút cho biết sẽ trang bị thêm một số vật dụng, thiết bị phục vụ sinh hoạt phòng để đáp ứng nhu cầu khi lượt khách tăng cao. Với lợi thế đã được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa, homestay lại nằm gần Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng, anh H’Vinh Nút sẵn sàng hướng dẫn du khách khám phá vẻ đẹp hùng vĩ của đại ngàn.