Đón đợi Lễ hội cà phê và sách Pleiku 2026

XUÂN TRANG
(GLO)- Nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, từ ngày 17 đến 19-4, tại Phố đêm Chợ Nhỏ (phường Pleiku) sẽ diễn ra Lễ hội cà phê và sách với chủ đề “Đọc giữa đại ngàn - nhâm nhi vị bazan”.

Sự kiện do UBND phường Pleiku phối hợp với liên doanh Công ty TNHH Green World và Công ty TNHH một thành viên Phát Bảo Anh tổ chức.

Lễ hội cà phê và sách Pleiku 2026 có quy mô hơn 140 gian hàng, dự kiến thu hút 6.000-10.000 lượt khách.

Theo kế hoạch, không gian Phố đêm Chợ Nhỏ được chia thành 1 sân khấu và 6 khu chính gồm: làng nghề địa phương, các sản phẩm OCOP, ẩm thực đường phố, khu phố sách Pleiku, khu trải nghiệm ẩm thực cà phê và không gian sáng tạo cho trẻ em.

Tại đây, người dân và du khách có cơ hội thưởng thức các dòng cà phê đặc trưng của Gia Lai, các màn trình diễn pha chế cà phê; đồng thời, tham gia các hoạt động như đổi sách cũ, giao lưu với tác giả, đọc sách miễn phí.

Bên cạnh đó, các hoạt động biểu diễn cồng chiêng, âm nhạc acoustic… cũng góp phần tạo nên không khí sôi động, mang đậm bản sắc văn hóa địa phương.

Demo gian hàng tại lễ hội. Ảnh: ĐVCC

Điểm đặc biệt trong 3 ngày diễn ra lễ hội là người tham gia được nhận Coffee & Book Passport sau khi trải nghiệm ở 3 gian cà phê, 2 gian sách và 1 workshop sẽ được đóng dấu hoàn thành và nhận quà từ Ban tổ chức.

Ngoài ra, không gian lễ hội còn có các điểm check-in như: Giant Coffee Cup (cốc cà phê khổng lồ), Coffee Bean Tunnel (đường hầm ánh sáng hạt cà phê), Book Tree (cây sách nghệ thuật).

Lễ hội cà phê và sách Pleiku 2026 được kỳ vọng sẽ lan tỏa giá trị văn hóa cà phê, khuyến khích văn hóa đọc và từng bước hình thành sản phẩm du lịch đêm, đóng góp vào thành công chung của Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Sơ đồ phân khu Lễ hội cà phê và sách Pleiku 2026. Ảnh: ĐVCC

Lặng lẽ tìm về ký ức nghề xưa

(GLO)- Cuối năm 2025, cuốn sách Nghề dệt truyền thống tỉnh Bình Định (từ thế kỷ XIX đến nay) của ThS. Hoàng Bình ra mắt bạn đọc như một công trình biên khảo công phu về một nghề thủ công từng gắn bó mật thiết với đời sống người dân đất Võ.

Bám rừng giữ “báu vật” giáng hương

(GLO)- Ẩn giữa rừng sâu xã Krong (tỉnh Gia Lai), những căn lán nhỏ được dựng ngay dưới gốc giáng hương cổ thụ. Đó là nơi lực lượng bảo vệ rừng ăn ngủ, thay nhau canh giữ từng cây hương quý - những “báu vật” của đại ngàn.

“Chim sẻ núi Vũng Chua”

(GLO)- Với thân hình nhỏ bé nhưng nhanh nhẹn, bền bỉ, chị Lộc Thị Phương Anh (phường Quy Nhơn Nam) được bạn bè trong giới chạy bộ trìu mến gọi bằng cái tên “Chim sẻ núi Vũng Chua”. Bén duyên và thử sức chạy địa hình chỉ khoảng 2 năm, chị đã ghi dấu ấn ở nhiều giải lớn nhỏ trên cả nước.

Bừng sáng sắc cam vàng Sơn Lang

(GLO)- Khi gió xuân tràn về từ rừng già Kon Chư Răng, những vườn cam ở xã Sơn Lang (tỉnh Gia Lai) bừng lên sắc vàng ấm áp của mùa cam Tết. Chủ vườn tất bật từ sáng sớm thu hái, đóng gói quả gửi đi. Thương lái cũng rộn ràng vào tận vườn thu mua, nâng niu chọn lựa trái lành đưa về phố thị.

Khi nghệ nhân là… YouTuber

(GLO)- Tại buổi phục dựng lễ cúng lúa mùa của dân tộc Jrai ở xã Ia Grai (tỉnh Gia Lai) diễn ra tháng 10-2025, chúng tôi tình cờ gặp 2 nghệ nhân tên tuổi là Puih Blưn (làng Pleiku Roh, phường Diên Hồng) và Puih Dup (làng Blang 3, xã Ia Hrung).

Những “đại thụ” của buôn làng

(GLO)- Ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, già làng được coi là chỗ dựa tinh thần của người dân. Họ trở thành chất keo gắn kết cộng đồng, góp sức xây dựng buôn làng yên vui, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc mình giữa nhịp sống hiện đại.

Ngàn năm bóng ngựa

(GLO)- Ai về đường ấy hôm nay/Ngựa hồng ai cưỡi, dù tay ai cầm?… Khi ruổi rong ở xứ Nẫu Bình Định - Phú Yên, thỉnh thoảng lại nghe lóc cóc tiếng vó ngựa kéo xe đưa khách, chở hàng và như một kiểu tự động “au tô” phát, miệng tôi lại lẩm nhẩm mấy câu ca dao này.

Trang bị kỹ năng sống để học sinh tự tin trưởng thành

(GLO)- Thông qua các diễn đàn và chuyên đề kỹ năng sống tổ chức tại trường học, nhiều học sinh ở Gia Lai được trang bị cách ứng xử phù hợp, biết lắng nghe, chia sẻ và tự bảo vệ bản thân. Những kỹ năng thiết thực này giúp các em thêm tự tin, vững vàng hơn trong học tập và cuộc sống hằng ngày.