Đón đợi Lễ hội cà phê và sách Pleiku 2026

(GLO)- Nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, từ ngày 17 đến 19-4, tại Phố đêm Chợ Nhỏ (phường Pleiku) sẽ diễn ra Lễ hội cà phê và sách với chủ đề “Đọc giữa đại ngàn - nhâm nhi vị bazan”.

Sự kiện do UBND phường Pleiku phối hợp với liên doanh Công ty TNHH Green World và Công ty TNHH một thành viên Phát Bảo Anh tổ chức.

Lễ hội cà phê và sách Pleiku 2026 có quy mô hơn 140 gian hàng, dự kiến thu hút 6.000-10.000 lượt khách.

Theo kế hoạch, không gian Phố đêm Chợ Nhỏ được chia thành 1 sân khấu và 6 khu chính gồm: làng nghề địa phương, các sản phẩm OCOP, ẩm thực đường phố, khu phố sách Pleiku, khu trải nghiệm ẩm thực cà phê và không gian sáng tạo cho trẻ em.

Tại đây, người dân và du khách có cơ hội thưởng thức các dòng cà phê đặc trưng của Gia Lai, các màn trình diễn pha chế cà phê; đồng thời, tham gia các hoạt động như đổi sách cũ, giao lưu với tác giả, đọc sách miễn phí.

Bên cạnh đó, các hoạt động biểu diễn cồng chiêng, âm nhạc acoustic… cũng góp phần tạo nên không khí sôi động, mang đậm bản sắc văn hóa địa phương.

Demo gian hàng tại lễ hội. Ảnh: ĐVCC

Điểm đặc biệt trong 3 ngày diễn ra lễ hội là người tham gia được nhận Coffee & Book Passport sau khi trải nghiệm ở 3 gian cà phê, 2 gian sách và 1 workshop sẽ được đóng dấu hoàn thành và nhận quà từ Ban tổ chức.

Ngoài ra, không gian lễ hội còn có các điểm check-in như: Giant Coffee Cup (cốc cà phê khổng lồ), Coffee Bean Tunnel (đường hầm ánh sáng hạt cà phê), Book Tree (cây sách nghệ thuật).

Lễ hội cà phê và sách Pleiku 2026 được kỳ vọng sẽ lan tỏa giá trị văn hóa cà phê, khuyến khích văn hóa đọc và từng bước hình thành sản phẩm du lịch đêm, đóng góp vào thành công chung của Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.