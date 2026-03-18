Gia Lai trước cơ hội lớn từ Năm Du lịch quốc gia 2026

(GLO)- Kết thúc năm 2025, lần đầu tiên sau 65 năm phát triển, ngành du lịch cả nước đón hơn 20 triệu lượt khách quốc tế. Thành quả này là minh chứng sinh động cho sự nỗ lực bền bỉ, tinh thần đổi mới và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của du lịch Việt Nam trong bối cảnh nhiều biến động.

Chưa đầy 10 năm (2016-2025), khách quốc tế đến Việt Nam tăng gấp đôi, từ 10 lên 20 triệu lượt, cho thấy bước bứt phá về quy mô và vị thế. Cột mốc này khẳng định sức hút của điểm đến Việt Nam, đồng thời phản ánh niềm tin của du khách vào môi trường du lịch an toàn, thân thiện, giàu bản sắc.

Kết quả này cho thấy hướng đi đúng trong điều hành và phát triển du lịch, thể hiện qua chính sách visa cởi mở, mở rộng kết nối hàng không, đầu tư hạ tầng, dịch vụ, cùng đổi mới xúc tiến, quảng bá và đa dạng hóa sản phẩm gắn với khai thác giá trị văn hóa, di sản.

Tăng trưởng du lịch không chỉ ở số lượng mà còn ở chất lượng, với xu hướng chuyển từ “đón đông” sang “đón đúng”, hướng tới khách chi tiêu cao, lưu trú dài, quan tâm giá trị văn hóa, bền vững.

Đây là cơ hội để địa phương phát huy lợi thế, phát triển công nghiệp văn hóa gắn với du lịch, góp phần tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và quảng bá hình ảnh quốc gia.

Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 sẽ diễn ra tại Quy Nhơn vào cuối tháng 3. Ảnh: M.T

Trên nền tảng đó, Năm Du lịch quốc gia 2026 diễn ra tại Gia Lai với gần 240 sự kiện văn hóa, du lịch, thể thao quy mô quốc gia và quốc tế được kỳ vọng sẽ thu hút 15 triệu lượt khách, doanh thu du lịch 35.000 tỷ đồng, tăng 20,7% so với năm 2025, góp phần cùng với cả nước, hoàn thành mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026.

Theo lịch trình, cuối tháng 3 này, Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026 tại Quy Nhơn, mở đầu cho các sự kiện du lịch diễn ra đến cuối năm.

Tỉnh đã đề nghị các hãng hàng không tăng chuyến bay đến Phù Cát, Pleiku đáp ứng nhu cầu của du khách đến Gia Lai trải nghiệm những sản phẩm du lịch độc đáo như tour “Biển xanh - Cao nguyên gió” kết nối không gian du lịch biển Quy Nhơn với Pleiku, Biển Hồ, Chư Đang Ya.

Cùng với đó là khám phá văn hóa bản địa với các tour du lịch sinh thái tại Kon Hà Nừng, Kon Ka Kinh, Kbang kết hợp trekking; khám phá rừng nguyên sinh và sinh hoạt cùng cộng đồng Bahnar, Jrai; tham quan, tìm hiểu các di tích lịch sử, văn hóa gắn với phong trào Tây Sơn và không gian lịch sử vùng Thượng đạo…

Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh là điểm du lịch sinh thái lý tưởng với nhiều du khách. Ảnh: M.T

Điều đáng nói là Gia Lai xác định Năm Du lịch quốc gia 2026 không phải là điểm kết thúc, mà sự kiện này sẽ khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới - giai đoạn đầu tư hoàn thiện hạ tầng du lịch; mở rộng thị trường; đẩy mạnh liên kết vùng và quốc tế; phát triển du lịch biển kết hợp cao nguyên.

Đồng thời, thu hút đầu tư vào các dự án du lịch quy mô lớn, chất lượng cao, tạo động lực tăng trưởng dài hạn; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và quản lý điểm đến, bảo đảm phát triển du lịch bền vững, chuyên nghiệp... để du lịch không chỉ là ngành kinh tế mũi nhọn mà còn là kênh lan tỏa mạnh mẽ văn hóa và hình ảnh của Gia Lai và Việt Nam trong tiến trình hội nhập sâu rộng với thế giới.