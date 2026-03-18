Gia Lai trước cơ hội lớn từ Năm Du lịch quốc gia 2026

ĐÌNH CƯƠNG
(GLO)- Kết thúc năm 2025, lần đầu tiên sau 65 năm phát triển, ngành du lịch cả nước đón hơn 20 triệu lượt khách quốc tế. Thành quả này là minh chứng sinh động cho sự nỗ lực bền bỉ, tinh thần đổi mới và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của du lịch Việt Nam trong bối cảnh nhiều biến động.

Chưa đầy 10 năm (2016-2025), khách quốc tế đến Việt Nam tăng gấp đôi, từ 10 lên 20 triệu lượt, cho thấy bước bứt phá về quy mô và vị thế. Cột mốc này khẳng định sức hút của điểm đến Việt Nam, đồng thời phản ánh niềm tin của du khách vào môi trường du lịch an toàn, thân thiện, giàu bản sắc.

bo-nhan-dien-nam-dlqqg-2026jpg.jpg

Kết quả này cho thấy hướng đi đúng trong điều hành và phát triển du lịch, thể hiện qua chính sách visa cởi mở, mở rộng kết nối hàng không, đầu tư hạ tầng, dịch vụ, cùng đổi mới xúc tiến, quảng bá và đa dạng hóa sản phẩm gắn với khai thác giá trị văn hóa, di sản.

Tăng trưởng du lịch không chỉ ở số lượng mà còn ở chất lượng, với xu hướng chuyển từ “đón đông” sang “đón đúng”, hướng tới khách chi tiêu cao, lưu trú dài, quan tâm giá trị văn hóa, bền vững.

Đây là cơ hội để địa phương phát huy lợi thế, phát triển công nghiệp văn hóa gắn với du lịch, góp phần tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và quảng bá hình ảnh quốc gia.

gia-lai-truoc-co-hoi-lon-tu-nam-du-lich-quoc-gia-2026.jpg
Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 sẽ diễn ra tại Quy Nhơn vào cuối tháng 3. Ảnh: M.T

Trên nền tảng đó, Năm Du lịch quốc gia 2026 diễn ra tại Gia Lai với gần 240 sự kiện văn hóa, du lịch, thể thao quy mô quốc gia và quốc tế được kỳ vọng sẽ thu hút 15 triệu lượt khách, doanh thu du lịch 35.000 tỷ đồng, tăng 20,7% so với năm 2025, góp phần cùng với cả nước, hoàn thành mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026.

Theo lịch trình, cuối tháng 3 này, Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026 tại Quy Nhơn, mở đầu cho các sự kiện du lịch diễn ra đến cuối năm.

Tỉnh đã đề nghị các hãng hàng không tăng chuyến bay đến Phù Cát, Pleiku đáp ứng nhu cầu của du khách đến Gia Lai trải nghiệm những sản phẩm du lịch độc đáo như tour “Biển xanh - Cao nguyên gió” kết nối không gian du lịch biển Quy Nhơn với Pleiku, Biển Hồ, Chư Đang Ya.

Cùng với đó là khám phá văn hóa bản địa với các tour du lịch sinh thái tại Kon Hà Nừng, Kon Ka Kinh, Kbang kết hợp trekking; khám phá rừng nguyên sinh và sinh hoạt cùng cộng đồng Bahnar, Jrai; tham quan, tìm hiểu các di tích lịch sử, văn hóa gắn với phong trào Tây Sơn và không gian lịch sử vùng Thượng đạo…

kon-ka-kinh.jpg
Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh là điểm du lịch sinh thái lý tưởng với nhiều du khách. Ảnh: M.T

Điều đáng nói là Gia Lai xác định Năm Du lịch quốc gia 2026 không phải là điểm kết thúc, mà sự kiện này sẽ khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới - giai đoạn đầu tư hoàn thiện hạ tầng du lịch; mở rộng thị trường; đẩy mạnh liên kết vùng và quốc tế; phát triển du lịch biển kết hợp cao nguyên.

Đồng thời, thu hút đầu tư vào các dự án du lịch quy mô lớn, chất lượng cao, tạo động lực tăng trưởng dài hạn; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và quản lý điểm đến, bảo đảm phát triển du lịch bền vững, chuyên nghiệp... để du lịch không chỉ là ngành kinh tế mũi nhọn mà còn là kênh lan tỏa mạnh mẽ văn hóa và hình ảnh của Gia Lai và Việt Nam trong tiến trình hội nhập sâu rộng với thế giới.

Hết lòng phụng sự nhân dân

Tư tưởng vì dân luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cao. Tư tưởng ấy khởi nguồn, xuất phát ngay từ khi nước nhà mới thành lập, bắt đầu hành trình bền bỉ xây dựng một nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân.

Kỷ nguyên xanh, không khí sạch

Không thể nói về kỷ nguyên xanh nếu chính bầu không khí mà mỗi chúng ta đang hít thở hằng ngày lại ô nhiễm. Và "thái độ ứng xử" của người dân với việc kiểm định khí thải xe máy ở thời điểm hiện tại đang mở ra cơ hội lớn để VN tiến tới giảm phát thải ròng về 0 như cam kết với thế giới.

Số hóa sách giáo khoa: Để “cơ hội” biến thành “thực tiễn hiệu quả”

(GLO)- Theo Bộ GD&ĐT, số hóa sách giáo khoa (SGK) và xây dựng hệ sinh thái học liệu số dùng chung, miễn phí được xem bước đi chiến lược trong kỷ nguyên số. Tuy nhiên, để biến cơ hội thành “thực tiễn hiệu quả”, chắc chắn cần lộ trình, sự chung tay không chỉ ngành Giáo dục mà của toàn xã hội.

Chăm lo đời sống nhân dân

Những quyết sách kịp thời, cụ thể của Đảng và Nhà nước trong dịp Tết Nguyên đán năm nay không chỉ làm ấm lòng người dân mà còn lan tỏa một thông điệp rõ ràng "không ai bị bỏ lại phía sau", để mỗi cái tết thực sự là tết của sự yên tâm và niềm tin.

Niềm tin son sắt với Đảng

Có lẽ, chỉ ở Việt Nam, Đảng mới được nhân dân gọi bằng cách xưng hô vừa thân thương, vừa trang trọng: “Đảng ta”. Đó không phải ngẫu nhiên, mà là kết tinh của mối quan hệ máu thịt bền chặt giữa Đảng với nhân dân.

Đại hội Đảng lần thứ XIV - Đại hội của khát vọng đổi mới

(GLO)- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt, đánh dấu bước chuyển tiếp chiến lược trong tiến trình phát triển của đất nước nhằm hiện thực hóa khát vọng về một nước Việt Nam hùng cường, dân tộc Việt Nam có một tương lai và vị thế xứng đáng trên trường quốc tế.

Chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” và “Chiến dịch Quang Trung” đã trở thành 2 chủ trương lớn, đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

(GLO)- Thời điểm này, hàng trăm ngàn hộ nghèo, gia đình bị ảnh hưởng bởi bão lũ đang khấp khởi vui mừng khi được đón Tết trong ngôi nhà mới vững chãi. Đó là thành quả từ chủ trương đúng đắn, nhân văn, sự đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân.

“Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”

(GLO)- Khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội và động lực phát triển bền vững đất nước, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW và chọn ngày 24-11 là Ngày Văn hóa Việt Nam. Đây là sự kế thừa, phát triển của tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”.

null