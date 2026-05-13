Gia Lai tháo gỡ điểm nghẽn để tăng tốc phát triển

BẢO HUY
(GLO)- Tại hội nghị đánh giá tình hình KT-XH tháng 4 và triển khai nhiệm vụ tháng 5-2026, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương; tình trạng điều hành chậm, thiếu đồng bộ ở một số lĩnh vực.

Đây không chỉ là lời nhắc nhở về trách nhiệm quản lý, mà còn cho thấy quyết tâm của tỉnh trong việc nhận diện đúng điểm nghẽn để tháo gỡ, tạo động lực cho tăng trưởng.

Sau khi hợp nhất tỉnh, Gia Lai có thêm không gian phát triển, nguồn lực đa dạng hơn và khả năng liên kết vùng mạnh hơn. Tuy nhiên, đi cùng cơ hội là không ít khó khăn phát sinh khi địa giới hành chính mở rộng, quy mô quản lý lớn hơn, bộ máy vận hành phải thích ứng nhanh hơn. Chính trong giai đoạn chuyển tiếp này, nhiều điểm nghẽn đã bộc lộ.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị đánh giá tình hình KT-XH tháng 4 và triển khai nhiệm vụ tháng 5-2026. Ảnh: N.H

Điểm nghẽn dễ nhận thấy nhất là sự phối hợp chưa thật nhịp nhàng giữa các cấp, ngành và địa phương. Có những dự án chậm tiến độ không hẳn vì thiếu vốn, mà do quy trình xử lý hồ sơ kéo dài. Một số thủ tục hành chính vẫn còn rườm rà, khiến doanh nghiệp mất nhiều thời gian đi lại, bổ sung giấy tờ.

Ở lĩnh vực đầu tư công, giải phóng mặt bằng tiếp tục là nút thắt quen thuộc. Nhiều công trình giao thông hay dự án phát triển đô thị bị chậm do vướng xác định nguồn gốc đất, chênh lệch giá bồi thường hoặc thiếu quỹ đất tái định cư. Nếu những vướng mắc này không được xử lý dứt điểm, dòng vốn đầu tư công sẽ khó phát huy vai trò dẫn dắt tăng trưởng.

Trong nông nghiệp - thế mạnh của Gia Lai - những điểm nghẽn cũng hiện hữu. Sản xuất còn phân tán, liên kết chuỗi chưa bền vững; tình trạng được mùa mất giá chưa được khắc phục căn cơ.

Sản xuất nông nghiệp ở Gia Lai còn phân tán, tình trạng được mùa mất giá chưa được khắc phục căn cơ. Ảnh: M.T

Công nghiệp chế biến sâu phát triển chưa tương xứng với tiềm năng nguyên liệu, khiến nhiều sản phẩm nông nghiệp vẫn chủ yếu xuất thô, giá trị gia tăng thấp.

Một điểm nghẽn khác cần được nhìn nhận thẳng thắn là chất lượng đội ngũ cán bộ và phương thức điều hành ở một số nơi chưa theo kịp yêu cầu phát triển mới.

Sau sáp nhập, khối lượng công việc tăng lên nhưng ở một số địa phương vẫn còn tình trạng xử lý công việc theo lối cũ, thiếu chủ động, thiếu quyết liệt. Khi bộ máy chậm vận hành, cơ hội phát triển cũng dễ bị bỏ lỡ.

Mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2026-2030 không thể đạt được chỉ bằng quyết tâm hay nghị quyết. Điều cốt lõi là phải tháo gỡ được các điểm nghẽn đang cản trở dòng chảy phát triển.

Tháo gỡ điểm nghẽn không phải là khẩu hiệu mà là thực tế. Trong những ngày này, từ các dự án lớn như cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, mở rộng sân bay Phù Cát cho đến các điểm vướng mắc, bất cập ở cơ sở đang được các cấp, ngành liên quan khẩn trương khắc phục.

Đồng thời, tỉnh cũng đang tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý, điều hành; triển khai hiệu quả 9 nghị quyết của Trung ương; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm khâu trung gian, tạo môi trường thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp…

Có thể nói, Gia Lai đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá sau hợp nhất. Và cơ hội lớn ấy sẽ sớm trở thành hiện thực khi những điểm nghẽn đang được tháo gỡ bằng các hành động quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả từ hôm nay.

