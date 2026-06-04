Phạt gần 100 triệu đồng vụ tài xế xe khách 16 chỗ không có giấy phép lái xe

(GLO)- Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 1 (Phòng CSGT - Công an tỉnh Gia Lai) vừa lập biên bản xử phạt với tổng mức tiền gần 100 triệu đồng liên quan đến vụ tài xế xe khách 16 chỗ không có giấy phép lái xe (GPLX) vẫn lưu thông trên đường Hồ Chí Minh.

Trước đó, sáng 2-6, một người dân đã báo tin qua mạng xã hội Zalo của Cục CSGT về sự việc 1 tài xế xe khách 16 chỗ chạy tuyến Krông Pa - Pleiku không có GPLX theo quy định nhưng vẫn điều khiển xe chở hành khách.

Người dân đã báo tin cho Cục CSGT qua Zalo. Ảnh: ĐVCC

Cục CSGT đã chỉ đạo lực lượng CSGT - Công an tỉnh Gia Lai khẩn trương xác minh. Đến khoảng 8 giờ 40 phút cùng ngày, khi chiếc xe khách trên đi đến Km 1627+990 trên đường Hồ Chí Minh, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 1 đã yêu cầu tài xế dừng xe kiểm tra.

Qua đó, xác định tài xế là Đ.X.H. (SN 2003, trú tại xã Phú Túc). Tài xế này chỉ xuất trình được GPLX hạng C trong khi đang điều khiển phương tiện không phù hợp với hạng giấy phép được cấp.

Đồng thời, chiếc xe kinh doanh vận tải hành khách có lắp thiết bị giám sát hành trình nhưng thiết bị không hoạt động theo quy định.

CSGT đã phạt gần 100 triệu đồng vụ tài xế xe khách 16 chỗ không có GPLX. Ảnh: ĐVCC

Đội CSGT đường bộ số 1 đã lập biên bản xử phạt tài xế về lỗi điều khiển xe không phù hợp với hạng GPLX đang có, điều khiển xe kinh doanh vận tải có thiết bị giám sát hành trình không hoạt động theo quy định.

Đơn vị doanh nghiệp vận tải đã giao xe cho H. khi không đủ điều kiện điều khiển theo quy định và phương tiện có thiết bị giám sát hành trình không hoạt động cũng bị xử phạt.

Tổng tiền phạt cho các hành vi trên là gần 100 triệu đồng.