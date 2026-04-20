Công an xã Ia Sao ngăn chặn giấy phép lái xe giả xâm nhập buôn làng

(GLO)- Gần đây, một số người dân tại xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai) đã mua giấy phép lái xe (GPLX) được rao bán trên mạng xã hội. Công an xã Ia Sao đã quyết liệt ngăn chặn, xử lý các hành vi mua bán GPLX nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

Theo Thiếu tá Cao Văn Quân - Trưởng Công an xã Ia Sao, thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện “nhan nhản” những quảng cáo công khai việc “chỉ cần nộp tiền, không cần đi học, không cần thi vẫn có bằng cấp, GPLX, có hồ sơ gốc”.

Quảng cáo về GPLX giả nhan nhản trên mạng xã hội Facebook. Ảnh chụp màn hình

Các đối tượng rao giá bán mỗi GPLX khoảng 1-7 triệu đồng tùy loại. Tất cả các loại giấy tờ này đều là giả mạo, không có giá trị pháp lý bởi mọi văn bằng, chứng chỉ, GPLX chỉ được cấp hợp pháp khi cá nhân đã tham gia học tập, đào tạo, thi cử hoặc sát hạch theo đúng quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Tuy nhiên, một số người vì nhiều lý do khác nhau đã đặt mua bằng cấp, GPLX giả trên mạng.

Đặc biệt, với địa bàn xã Ia Sao - nơi có tỷ lệ người dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm đa số, một bộ phận người DTTS chưa thành thạo việc sử dụng tiếng phổ thông nên gặp nhiều khó khăn trong phần thi lý thuyết khi tham gia sát hạch cấp GPLX theo đúng quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Nhiều người muốn đặt làm GPLX giả trên mạng xã hội để đối phó với lực lượng chức năng khi tham gia giao thông.

“Chính tâm lý chủ quan, thiếu hiểu biết, nhiều người bị các đối tượng xấu lợi dụng, lôi kéo, vừa mất tiền, vừa đứng trước nguy cơ bị xử lý hình sự” - Thiếu tá Quân nhấn mạnh.

Công an xã Ia Sao phối hợp với lực lượng Cảnh sát Giao thông tuần tra, ngăn chặn giấy phép lái xe giả xâm nhập buôn làng. Ảnh: Gia Phong

Trưởng Công an xã Ia Sao cũng cho hay: Từ tháng 7-2025 đến nay, Công an xã đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh phát hiện, xử lý 3 vụ việc có dấu hiệu của tội phạm “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” xảy ra trên địa bàn.

Trong đó, điển hình là vụ án Huỳnh Ngọc Hùng (SN 1989, trú tại thôn Đức Lập, xã Ia Sao) có hành vi mua một số GPLX giả qua mạng xã hội. Qua quá trình điều tra, xác minh, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hùng để điều tra làm rõ về hành vi “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Ngoài ra, Công an xã Ia Sao còn phát hiện thêm 2 trường hợp là K.D. (SN 1980, trú tại buôn Hoang 1, xã Ia Sao) và S.S. (SN 1995, trú tại buôn Hoang 2, xã Ia Sao) đã có hành vi đặt làm GPLX giả trên Facebook.

Năm 2025, thông qua mạng xã hội Facebook, các đối tượng biết đến các trang quảng cáo công khai việc bán GPLX. Do cả 2 đều đã có 2 lần tham gia thi sát hạch GPLX không đạt, nên nảy sinh ý định đặt làm giả GPLX mô tô hạng A1 với mức giá 1,1-1,3 triệu đồng để sử dụng, đối phó với lực lượng chức năng khi tham gia giao thông.

Ngoài bám sát tình hình, xử lý các trường hợp vi phạm, Công an xã Ia Sao đã chủ động trong công tác ngăn chặn. Đơn vị đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật phòng ngừa hành vi mua bán bằng cấp, GPLX trên mạng xã hội đến người dân trên địa bàn xã.

Công an xã Ia Sao thường xuyên tuyên truyền vận động người dân không sử dụng GPLX giả. Ảnh: Gia Phong

Trong đó tập trung vào số đối tượng là người đủ 18 tuổi chưa có GPLX tại vùng DTTS. Đồng thời, chủ động phối hợp với Trung tâm Dạy nghề và sát hạch lái xe cơ sở xã Ia Sao để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân vùng DTTS tham gia sát hạch cấp giấy GPLX theo đúng quy định.

“Người dân tuyệt đối không tin, không mua các loại bằng cấp, GPLX rao bán trên mạng xã hội. Khi phát hiện các trang, tài khoản có dấu hiệu rao bán giấy tờ giả, cần báo ngay cho lực lượng Công an để kịp thời xử lý” - Thiếu tá Quân khuyến cáo.

Trao đổi với phóng viên, Trung tá Phùng Mạnh Thường - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh) cho hay: “Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, lực lượng Cảnh sát giao thông thường xuyên tập trung xác minh, xử lý các trường hợp nghi ngờ sử dụng GPLX giả; đồng thời tuyên truyền, vận động người dân đăng ký các lớp học thi sát hạch GPLX.

Hiện nay, Phòng Cảnh sát giao thông đã tổ chức sát hạch với cả người không biết chữ tiếng Việt khi bố trí cán bộ người Jrai, Bahnar phiên dịch, hướng dẫn nên rất thuận lợi cho bà con”.