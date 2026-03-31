Xã Phú Thiện và Ia Sao kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương

(GLO)- Ngày 30-3, HĐND xã Phú Thiện khóa VI và HĐND xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai) khóa VI (nhiệm kỳ 2026-2031) tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh thuộc thẩm quyền và giải quyết một số công việc theo quy định.

Ông Vũ Hồng Duy (thứ 2 từ trái sang) tái cử chức Chủ tịch HĐND xã Phú Thiện khóa VI, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Vũ Chi

Tại kỳ họp HĐND xã Phú Thiện, Ủy ban bầu cử xã báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND xã khóa VI, nhiệm kỳ 2026-2031 và báo cáo xác nhận tư cách đại biểu HĐND xã.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, các đại biểu HĐND xã đã tiến hành bỏ phiếu bầu các chức danh chủ chốt gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND xã bằng hình thức bỏ phiếu kín theo đúng quy định.

Kết quả, ông Vũ Hồng Duy - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã khóa V tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐND xã khóa VI. Ông Nay Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND xã khóa V được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND xã khóa VI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ở khối chính quyền, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2026-2031. Các ông, bà: Nguyễn Minh Đăng và Nguyễn Thị Thúy Mùi tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND xã Phú Thiện nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh: Vũ Chi

Kỳ họp cũng đã bầu các chức danh: Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách; Trưởng ban Văn hóa - Xã hội và các Ủy viên UBND xã nhiệm kỳ 2026-2031.

Cũng tại kỳ họp, HĐND xã đã xem xét, thảo luận và thông qua nhiều nội dung quan trọng gồm: Quy chế làm việc của HĐND xã khóa VI; kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2026; kế hoạch đầu tư công năm 2026; Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách xã năm 2025; Nghị quyết về phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia.

*Tại kỳ họp HĐND xã Ia Sao khóa VI, nhiệm kỳ 2026-2031, sau khi nghe đại diện Ủy ban bầu cử xã báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND xã khóa VI, nhiệm kỳ 2026-2031 và báo cáo xác nhận tư cách đại biểu HĐND xã, các đại biểu HĐND xã đã tiến hành bỏ phiếu bầu các chức danh chủ chốt.

Theo đó, bà Hà Thị Thu Huyền - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã khóa V tái đắc cử Chủ tịch HĐND xã khóa VI. Bà Đặng Thị Thanh Vân - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND xã khóa V được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND xã khóa VI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Bà Hà Thị Thu Huyền (thứ 2 từ trái sang) - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã khóa V tái đắc cử Chủ tịch HĐND xã khóa VI. Ảnh: Vũ Chi

Ở khối chính quyền, bà Ksor H’Khuyên - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2026-2031. Các ông: Mai Quang Dưỡng và Nguyễn Thanh Tâm tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2026-2031.

Kỳ họp cũng đã bầu các chức danh: Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách; Trưởng ban Văn hóa - Xã hội và các Ủy viên UBND xã khóa VI, nhiệm kỳ 2026-2031 và xem xét, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng.