Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân thăm, tặng quà cho đoàn viên, người lao động

NGÔ SƯƠNG
(GLO)- Ngày 28-5, tại Công ty CP Đầu tư An Phát (Cụm công nghiệp Tam Quan, phường Tam Quan, tỉnh Gia Lai), Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân đã tặng quà đoàn viên, người lao động nhân dịp Tháng Công nhân năm 2026.

Tại chương trình, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân đã trao 100 suất quà cho đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ) có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại các doanh nghiệp thuộc địa bàn do Công đoàn phường Tam Quan và phường Hoài Nhơn Nam phụ trách. Mỗi suất quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt cùng nhu yếu phẩm.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân tặng quà cho ĐV, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: ĐVCC

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân đã thăm hỏi tình hình đời sống, lao động, sản xuất và gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể ĐV, NLĐ trong tỉnh. Đồng thời nhấn mạnh, những phần quà tuy giá trị không lớn nhưng thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của tổ chức Công đoàn đối với ĐV, NLĐ, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng khẳng định: Tổ chức Công đoàn sẽ tiếp tục đồng hành, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; chủ động phối hợp với các cấp, ngành và doanh nghiệp nhằm chăm lo tốt hơn đời sống, việc làm và thu nhập cho người lao động.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân và lãnh đạo phường Tam Quan tặng quà cho ĐV, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: ĐVCC

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân đã đến thăm, tặng quà cho 4 gia đình công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo trên địa bàn các phường Quy Nhơn Bắc và Quy Nhơn Nam.

Các trường hợp được thăm, tặng quà gồm: bà Nguyễn Thị Phóng (SN 1976) và ông Hà Thới Hiếu (SN 1976), công nhân Công ty TNHH MTV In Nhân dân Bình Định; bà Nguyễn Thị Xuân Thủy (SN 1984), công nhân Công ty CP Giày Bình Định; bà Nguyễn Thị Thanh Chút (SN 1975), công nhân Công ty CP May Bình Định.

Tại các gia đình đến thăm, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống; động viên người lao động nỗ lực điều trị bệnh, vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân và lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Gia Lai thăm, tặng quà cho ông Hà Thới Hiếu, công nhân Công ty TNHH MTV In Nhân dân Bình Định. Ảnh: Nhật Trường

Dịp này, mỗi gia đình được trao tặng một suất quà trị giá 2,5 triệu đồng, gồm 2 triệu đồng tiền mặt và phần quà trị giá 500 nghìn đồng. Đây là những phần quà thuộc chương trình “Những món quà từ Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam” hỗ trợ đoàn viên, người lao động trước và ngay sau Đại hội.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân trao 100 suất quà Tết cho đoàn viên, người lao động ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 7-2, tại phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai), Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân đã trao quà Tết cho đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ) có hoàn cảnh khó khăn thuộc các phường: Thống Nhất, Diên Hồng, An Phú, Ayun Pa nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Khai mạc lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực xử lý tình huống thực tiễn đối với đội ngũ cán bộ cơ sở

(GLO)- Sáng 23-5, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã khai mạc lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực xử lý tình huống thực tiễn đối với đội ngũ cán bộ cơ sở. Lớp bồi dưỡng được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối điểm cầu chính tại Hà Nội với các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Đoàn Kiểm tra, giám sát số 21 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Gào

(GLO)- Sáng 22-5, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 21 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Trần Quốc Bình - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Gào nhằm kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu.

Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai trao đổi nhiều nội dung quan trọng của việc nâng cao kỹ năng giám sát và tiếp xúc cử tri cho các đại biểu dân cử.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động đối với đại biểu HĐND các cấp tỉnh Gia Lai

(GLO)- Ngày 19-5, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động đối với đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 135 xã, phường với sự tham gia của 393 đại biểu.

Lực lượng Công an và Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

(GLO)- Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), sáng 19-5, lực lượng Công an và Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc và quyết tâm học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

Đoàn công tác Học viện Quốc phòng dâng hoa tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành.

(GLO)- Hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), sáng 18-5, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn), Đoàn công tác Học viện Quốc phòng phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức dâng hoa tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành.

Đảng ủy phường Hoài Nhơn Tây sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị

(GLO)- Ngày 16-5, Đảng ủy phường Hoài Nhơn Tây (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

