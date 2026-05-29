Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân thăm, tặng quà cho đoàn viên, người lao động

(GLO)- Ngày 28-5, tại Công ty CP Đầu tư An Phát (Cụm công nghiệp Tam Quan, phường Tam Quan, tỉnh Gia Lai), Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân đã tặng quà đoàn viên, người lao động nhân dịp Tháng Công nhân năm 2026.

Tại chương trình, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân đã trao 100 suất quà cho đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ) có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại các doanh nghiệp thuộc địa bàn do Công đoàn phường Tam Quan và phường Hoài Nhơn Nam phụ trách. Mỗi suất quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt cùng nhu yếu phẩm.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân tặng quà cho ĐV, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: ĐVCC

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân đã thăm hỏi tình hình đời sống, lao động, sản xuất và gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể ĐV, NLĐ trong tỉnh. Đồng thời nhấn mạnh, những phần quà tuy giá trị không lớn nhưng thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của tổ chức Công đoàn đối với ĐV, NLĐ, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng khẳng định: Tổ chức Công đoàn sẽ tiếp tục đồng hành, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; chủ động phối hợp với các cấp, ngành và doanh nghiệp nhằm chăm lo tốt hơn đời sống, việc làm và thu nhập cho người lao động.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân và lãnh đạo phường Tam Quan tặng quà cho ĐV, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: ĐVCC

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân đã đến thăm, tặng quà cho 4 gia đình công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo trên địa bàn các phường Quy Nhơn Bắc và Quy Nhơn Nam.

Các trường hợp được thăm, tặng quà gồm: bà Nguyễn Thị Phóng (SN 1976) và ông Hà Thới Hiếu (SN 1976), công nhân Công ty TNHH MTV In Nhân dân Bình Định; bà Nguyễn Thị Xuân Thủy (SN 1984), công nhân Công ty CP Giày Bình Định; bà Nguyễn Thị Thanh Chút (SN 1975), công nhân Công ty CP May Bình Định.

Tại các gia đình đến thăm, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống; động viên người lao động nỗ lực điều trị bệnh, vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân và lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Gia Lai thăm, tặng quà cho ông Hà Thới Hiếu, công nhân Công ty TNHH MTV In Nhân dân Bình Định. Ảnh: Nhật Trường

Dịp này, mỗi gia đình được trao tặng một suất quà trị giá 2,5 triệu đồng, gồm 2 triệu đồng tiền mặt và phần quà trị giá 500 nghìn đồng. Đây là những phần quà thuộc chương trình “Những món quà từ Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam” hỗ trợ đoàn viên, người lao động trước và ngay sau Đại hội.