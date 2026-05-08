6 học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương được kết nạp vào Đảng

(GLO)- Sáng 8-5, Chi bộ Trường THPT chuyên Hùng Vương đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho 7 quần chúng ưu tú là giáo viên và học sinh của nhà trường.

Trong đợt kết nạp lần này, 7 quần chúng ưu tú vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng gồm: Thầy Mai Thanh Phi - giáo viên nhà trường và 6 học sinh lớp 12 gồm: Ngô Hải Yến (lớp 12C3B), Huỳnh Mai Linh (lớp 12C5B), Nguyễn Văn Phát (lớp 12C5B), Nguyễn Hoàng Thiên Kim (lớp 12C6), Nguyễn Tấn Tài (lớp 12C7) và Huỳnh Đoàn Uyên Thảo (lớp 12B).

Trao quyết định kết nạp đảng viên cho thầy giáo và học sinh. Ảnh: Quang Trương

Đây đều là những quần chúng tiêu biểu, có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, tích cực trong công tác chuyên môn, học tập và các phong trào thi đua của nhà trường.

Tại buổi lễ, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường Lê Thị Thu đã công bố và trao quyết định Ban Thường vụ Đảng ủy phường Diên Hồng cho 7 đảng viên mới.

Trong không khí trang nghiêm, dưới cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đảng viên mới đã tuyên thệ, bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời hứa sẽ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đảng viên.