6 học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương được kết nạp vào Đảng

QUANG TRƯƠNG
(GLO)- Sáng 8-5, Chi bộ Trường THPT chuyên Hùng Vương đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho 7 quần chúng ưu tú là giáo viên và học sinh của nhà trường.

Trong đợt kết nạp lần này, 7 quần chúng ưu tú vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng gồm: Thầy Mai Thanh Phi - giáo viên nhà trường và 6 học sinh lớp 12 gồm: Ngô Hải Yến (lớp 12C3B), Huỳnh Mai Linh (lớp 12C5B), Nguyễn Văn Phát (lớp 12C5B), Nguyễn Hoàng Thiên Kim (lớp 12C6), Nguyễn Tấn Tài (lớp 12C7) và Huỳnh Đoàn Uyên Thảo (lớp 12B).

Trao quyết định kết nạp đảng viên cho thầy giáo và học sinh. Ảnh: Quang Trương

Đây đều là những quần chúng tiêu biểu, có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, tích cực trong công tác chuyên môn, học tập và các phong trào thi đua của nhà trường.

Tại buổi lễ, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường Lê Thị Thu đã công bố và trao quyết định Ban Thường vụ Đảng ủy phường Diên Hồng cho 7 đảng viên mới.

Trong không khí trang nghiêm, dưới cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đảng viên mới đã tuyên thệ, bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời hứa sẽ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đảng viên.

Gia Lai chú trọng tạo nguồn phát triển đảng viên

(GLO)- Năm 2026, Ðảng bộ tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu kết nạp 4.000 đảng viên mới. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy bám sát phương châm “nắm chắc nguồn, xây nguồn nào chắc nguồn đó”, coi phát triển đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, có tính nền tảng.

Ông Lê Kim Toàn giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026-2031

(GLO)- Sáng 22-4, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tỉnh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Ông Lê Kim Toàn được bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tỉnh khóa I.

Tổng kết công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

(GLO)- Chiều 31-3, tại Hà Nội, Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra tại phòng họp Diên Hồng (Nhà Quốc hội) theo hình thức trực tiếp kết nối trực tuyến tới các điểm cầu cấp tỉnh, thành phố, cấp xã trong cả nước.

Gia Lai – Khởi đầu nhiệm kỳ mới nơi đại ngàn chạm biển xanh

(GLO)- Sau thành công của cuộc bầu cử với hơn 2,4 triệu cử tri tham gia, Gia Lai đã hoàn tất Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031, chính thức khởi động bộ máy mới sau sáp nhập. Từ đại ngàn đến biển đảo, một chặng đường phát triển mới đang mở ra với nhiều kỳ vọng.

Phường Thống Nhất sôi nổi các hoạt động chào mừng thành công cuộc bầu cử

(GLO)- Tối 21-3, Cụm thi đua số 2 Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Thống Nhất tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV.

Gia Lai thông báo kết quả bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031

(GLO)- Chiều 18-3, Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị thông qua kết quả cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh chủ trì hội nghị.

Lan tỏa tinh thần ngày hội non sông

(GLO)- Cùng với các hình thức tuyên truyền khác, tỉnh Gia Lai đã lan tỏa tinh thần ngày hội non sông thông qua hoạt động trưng bày tài liệu lưu trữ "Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND - Ngày hội của toàn dân”.

Chiến sĩ mới hồ hởi tham gia bầu cử.

(GLO)- Sáng 15-3, hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội non sông, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) và Lữ đoàn 573 (Quân khu 5) đã nô nức, hồ hởi tham gia bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tinh thần trách nhiệm cao.

Lãnh đạo tỉnh dự lễ khai mạc bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh

(GLO)- Sáng 15-3, các đồng chí trong Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh, lãnh đạo các Ban bầu cử đại biểu Quốc hội và Ban Bầu cử đại biểu HĐND tỉnh tham dự lễ khai mạc bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh.

Trực tiếp: Gần 2,6 triệu cử tri Gia Lai nô nức "trẩy hội" non sông

(GLO)- Hôm nay (15-3), cùng với cả nước, gần 2,6 triệu cử tri tỉnh Gia Lai tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có mặt tại các điểm bầu cử đặc biệt để ghi nhận không khí hân hoan, phấn khởi của "ngày hội non sông".

