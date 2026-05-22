Chi bộ Trường THPT Ya Ly kết nạp 5 học sinh ưu tú vào Đảng

Lễ kết nạp đảng viên của Chi bộ Trường THPT Ya Ly. Ảnh: Đức Thành

5 học sinh được kết nạp Đảng lần này gồm: Trần Đỗ Hoài Mỹ, Hoàng Thị Nhật Linh, Đặng Hoàng Thanh Hải, Dương Nguyễn Đức Anh và Nguyễn Tiến Hà. Đây là những học sinh tiêu biểu của nhà trường, nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, Hội và phong trào thi đua trong nhà trường.

Lễ kết nạp Đảng diễn ra trong không khí trang nghiêm, thể hiện sự quan tâm của Chi bộ Trường THPT Ya Ly đối với công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên trong học sinh. Việc các học sinh ưu tú được đứng vào hàng ngũ của Đảng là sự ghi nhận quá trình rèn luyện, phấn đấu trong học tập, tu dưỡng đạo đức và tham gia các hoạt động tập thể.

Trong những năm qua, Chi bộ Trường THPT Ya Ly luôn chú trọng công tác tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú là học sinh. Từ năm học 2023-2024 đến nay, chi bộ nhà trường đã phát triển được 13 đảng viên là học sinh.