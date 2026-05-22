Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Tin tức Nhân sự Quốc phòng - An ninh Cải cách hành chính Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Chi bộ Trường THPT Ya Ly kết nạp 5 học sinh ưu tú vào Đảng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHẠM NGỌC PHẠM NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 21-5, Chi bộ Trường THPT Ya Ly (xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ kết nạp Đảng cho 5 đoàn viên học sinh ưu tú là học sinh lớp 12 năm học 2025-2026.

quang-canh-le-ket-nap-dang-vien-moi-cua-chi-bo-truong-thpt-ya-ly.jpg
Lễ kết nạp đảng viên của Chi bộ Trường THPT Ya Ly. Ảnh: Đức Thành

5 học sinh được kết nạp Đảng lần này gồm: Trần Đỗ Hoài Mỹ, Hoàng Thị Nhật Linh, Đặng Hoàng Thanh Hải, Dương Nguyễn Đức Anh và Nguyễn Tiến Hà. Đây là những học sinh tiêu biểu của nhà trường, nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, Hội và phong trào thi đua trong nhà trường.

Lễ kết nạp Đảng diễn ra trong không khí trang nghiêm, thể hiện sự quan tâm của Chi bộ Trường THPT Ya Ly đối với công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên trong học sinh. Việc các học sinh ưu tú được đứng vào hàng ngũ của Đảng là sự ghi nhận quá trình rèn luyện, phấn đấu trong học tập, tu dưỡng đạo đức và tham gia các hoạt động tập thể.

Trong những năm qua, Chi bộ Trường THPT Ya Ly luôn chú trọng công tác tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú là học sinh. Từ năm học 2023-2024 đến nay, chi bộ nhà trường đã phát triển được 13 đảng viên là học sinh.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Học sinh Trường THPT Ya Ly có bữa ăn sáng chất lượng nhờ tình yêu thương, trách nhiệm của thầy Bí thư Đoàn trường. Ảnh: Minh Nhật

Bí thư Ðoàn trường nấu ăn cho học trò nghèo

(GLO)- Từ đầu năm học 2023-2024 đến nay, thầy Nguyễn Viết Tài (SN 1983, Bí thư Đoàn Trường THPT Ya Ly (xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai) duy trì mô hình “Ngày thứ Năm yêu thương”, tự tay chuẩn bị bữa ăn sáng để tiếp sức cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên hành trình chinh phục tri thức.

Có thể bạn quan tâm

Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai trao đổi nhiều nội dung quan trọng của việc nâng cao kỹ năng giám sát và tiếp xúc cử tri cho các đại biểu dân cử.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động đối với đại biểu HĐND các cấp tỉnh Gia Lai

Tin tức

(GLO)- Ngày 19-5, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động đối với đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 135 xã, phường với sự tham gia của 393 đại biểu.

Lực lượng Công an và Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lực lượng Công an và Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tin tức

(GLO)- Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), sáng 19-5, lực lượng Công an và Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc và quyết tâm học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

Gia Lai: Nhiều địa phương tổ chức trao Huy hiệu Đảng đợt 19/5

Gia Lai: Nhiều địa phương tổ chức trao Huy hiệu Đảng đợt 19/5

Chính trị

(GLO)- Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), nhiều địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên tiêu biểu, ghi nhận quá trình cống hiến của các đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Công tác chính trị, tư tưởng “đi trước - mở đường” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Công tác chính trị, tư tưởng “đi trước - mở đường” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Trong tiến trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn khẳng định chính trị, tư tưởng giữ vai trò đặc biệt quan trọng, là công tác “đi trước - mở đường”, tạo nền tảng tinh thần và sự thống nhất ý chí, hành động trong toàn Đảng, toàn dân.

Theo dấu chân Người.

Theo dấu chân Người

Chính trị

(GLO)- Tư tưởng, đạo đức, phong cách và khát vọng vì dân, vì nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn soi sáng hành trình phát triển của dân tộc. Theo dấu chân Người hôm nay không chỉ là sự tri ân, mà còn là trách nhiệm tiếp bước bằng khát vọng cống hiến và hành động cụ thể vì tương lai đất nước.

Phát huy vai trò chuyển đổi số trong bảo đảm ổn định chính trị vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Gia Lai

Phát huy vai trò chuyển đổi số trong bảo đảm ổn định chính trị vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Gia Lai

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Sau khi 2 tỉnh Gia Lai và Bình Định hợp nhất theo Nghị quyết số 60-NQ/TW ngày 2/4/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, tỉnh Gia Lai mới trở thành địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng của khu vực Tây Nguyên và duyên hải miền Trung.

Đoàn công tác Học viện Quốc phòng dâng hoa tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành.

Đoàn công tác Học viện Quốc phòng dâng hoa tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành

Chính trị

(GLO)- Hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), sáng 18-5, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn), Đoàn công tác Học viện Quốc phòng phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức dâng hoa tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành.

null