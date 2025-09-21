Bí thư Ðoàn trường nấu ăn cho học trò nghèo

(GLO)- Từ đầu năm học 2023-2024 đến nay, thầy Nguyễn Viết Tài (SN 1983, Bí thư Đoàn Trường THPT Ya Ly (xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai) duy trì mô hình “Ngày thứ Năm yêu thương”, tự tay chuẩn bị bữa ăn sáng để tiếp sức cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên hành trình chinh phục tri thức.

Đều đặn mỗi sáng thứ Năm, thầy Tài đến trường sớm hơn thường lệ, tay xách lỉnh kỉnh các loại thực phẩm vừa mua từ chợ gần nhà. Việc đầu tiên là đặt nồi nước hầm xương lên bếp, rồi thầy nhanh tay sơ chế thực phẩm, thái thịt, nhặt rau… Tất cả công đoạn đều do thầy Tài tự tay chuẩn bị để đảm bảo bữa ăn tươm tất và an toàn cho học sinh.

Thầy Tài cho biết: “Nhà tôi ở gần chợ, gần trường nên có thể tranh thủ dậy sớm lựa thực phẩm tươi, ngon và rõ nguồn gốc. Tôi muốn các em có được bữa sáng chất lượng để học tập tốt hơn”.

Thầy Nguyễn Viết Tài-Bí thư Đoàn Trường THPT Ya Ly nấu bữa sáng cho học sinh khó khăn. Ảnh: Minh Nhật

Đúng 7 giờ 45 phút, khi tiết học đầu tiên kết thúc, học sinh nhanh chóng xếp hàng ngay ngắn trước góc bếp nhỏ để nhận phần ăn. Những tô bún bò nóng hổi, thơm lừng được thầy Tài trao tận tay học trò. Vừa tất bật bưng bê phục vụ “thực khách”, thầy Tài vừa ân cần hỏi thăm việc học của các em.

Phấn khởi khi được ăn sáng ngay tại trường, em Rơ Châm Thăng (lớp 12A4) bộc bạch: “Nhà em ở làng Díp, cách trường khoảng 15 km. Nhận được sự yêu thương của thầy cô giáo, em có thêm bữa ăn sáng chất lượng và tiết kiệm được một khoản chi phí hằng ngày”.

Trước khi triển khai mô hình, thầy Tài đã tham mưu và được Ban Giám hiệu nhà trường đồng thuận, bố trí một phòng học cũ làm khu bếp. Các giáo viên chủ nhiệm cũng được nhờ khảo sát nhu cầu của học sinh để chọn đối tượng hỗ trợ phù hợp.

“Thấy học trò thường nhịn ăn sáng để tiết kiệm tiền, tôi thương lắm. Vì có chút năng khiếu nấu nướng và nhà chỉ cách trường 300 m nên tôi nhận luôn phần đứng bếp”- thầy Tài vui vẻ chia sẻ.

Lúc mới bắt đầu mô hình, thầy Tài tự bỏ tiền túi mua bếp gas, nồi niêu, chén bát, đũa… Dần dần, mô hình ý nghĩa này nhận được sự chung tay của đồng nghiệp và cựu học sinh của trường.

Hiện tại, mỗi sáng thứ Năm, thầy Tài nấu khoảng 25-30 suất ăn cho học sinh với tổng chi phí gần 500 nghìn đồng. Thực đơn được thay đổi linh hoạt hằng tuần như bánh canh, bún bò, hủ tiếu, phở khô...

Học sinh Trường THPT Ya Ly có bữa ăn sáng chất lượng nhờ tình yêu thương, trách nhiệm của thầy Bí thư Đoàn trường. Ảnh: Minh Nhật

Số lượng học sinh đăng ký ăn sáng ngày càng nhiều, song do chi phí eo hẹp nên thầy Tài đang ưu tiên hỗ trợ cho học sinh người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn.

“Tôi rất vui vì giúp các em có bữa sáng ngon miệng, có thêm năng lượng để học tập. Thời gian tới, Đoàn trường sẽ triển khai hoạt động gây quỹ, vận động thêm nhà hảo tâm để tăng suất ăn và hướng tới nấu từ 2 - 3 bữa sáng/tuần cho học sinh”- thầy Tài bộc bạch.

Cùng với mô hình trên, trước đó, được sự đồng ý của lãnh đạo nhà trường, Đoàn trường đã liên hệ với UBND xã Ia Ly để mượn cơ sở cũ của Trường Mầm non xã Ia Ly, bố trí chỗ ở miễn phí cho 23 học sinh khó khăn. Đồng thời, Đoàn trường cũng triển khai chương trình “Em nuôi của Đoàn”, nhận hỗ trợ thường xuyên cho 2 học sinh với mức 500 nghìn đồng/tháng.

Mỗi năm học, Đoàn trường huy động hàng chục triệu đồng để trao học bổng “Tiếp sức đến trường” cho học sinh dân tộc thiểu số, học sinh khó khăn của trường.