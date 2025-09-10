Kết nối tấm lòng, nhân lên yêu thương từ hoạt động thiện nguyện ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, các câu lạc bộ (CLB), hội thiện nguyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực, góp phần sẻ chia khó khăn với người nghèo, yếu thế. Những việc làm xuất phát từ tấm lòng nhân ái đã mang lại niềm vui, hạnh phúc cho cả người trao lẫn người nhận.

Hành trình “Hiến giọt hồng, trao đời sự sống”

Gần 8 năm qua, CLB Máu nóng Gia Lai (thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh) đã vận động hàng nghìn đơn vị máu khẩn cấp, góp phần đáp ứng công tác cấp cứu và điều trị bệnh nhân. CLB còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ bệnh nhân, người nghèo, khó khăn trên địa bàn tỉnh.

CLB Máu nóng Gia Lai tham gia chương trình thiện nguyện tại xã Gào

﻿vào tháng 7-2025. Ảnh: Như Nguyện

Anh Trần Vũ-Chủ nhiệm CLB Máu nóng Gia Lai-cho biết: CLB được thành lập cuối tháng 10-2017, từ 20 thành viên nòng cốt của CLB, đến nay đã phát triển, thu hút trên 4.500 tình nguyện viên (TNV) tương tác trên mạng xã hội. Trong số này, có hơn 1.000 TNV sẵn sàng tham gia hiến máu khẩn cấp cứu người bệnh. Riêng 6 tháng đầu năm 2025, các TNV của CLB đã hiến trên 600 đơn vị máu khẩn cấp cho các bệnh nhân cần máu cấp cứu.

“Nhiều TNV dù ở xa, đêm khuya mưa gió nhưng vẫn không quản ngại gian nan đến bệnh viện kịp thời để hiến máu, góp phần cứu sống người bệnh. Riêng tôi đến nay đã có hơn 50 lần hiến máu tình nguyện. Mỗi lần làm việc thiện thấy hạnh phúc, đó chính là động lực để tôi và các bạn TNV nỗ lực mỗi ngày”-anh Vũ chia sẻ.

Bên cạnh hành trình “Hiến giọt hồng, trao đời sự sống”, nhiều chương trình thiện nguyện ý nghĩa đã được CLB triển khai như: “Hũ gạo tình thương”, hỗ trợ gạo cho 45-50 bệnh nhân Thalassemia, mỗi người 10 kg gạo/tháng được triển khai từ tháng 10-2022 đến nay; chương trình “Dinh dưỡng cho bệnh nhân” tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai triển khai từ tháng 10-2023 đến nay, định kỳ vào sáng thứ Sáu hằng tuần phát 250 suất ăn (gồm sữa và bánh mì) cho các bệnh nhi...

Ngoài ra, CLB còn duy trì hoạt động quỹ “Cây nhân đạo”, trao tặng định kỳ mỗi tháng 200 nghìn đồng cho 6 bệnh nhân Thalassemia.

Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm nay, CLB Máu nóng Gia Lai đã phát 2,17 tấn gạo đến bệnh nhân Thalassemia; phát 5.500 suất ăn miễn phí cho bệnh nhi và hưởng ứng nhiều hoạt động do Hội CTĐ phát động, với tổng giá trị gần 120 triệu đồng. Các hoạt động của CLB được các đơn vị, nhà hảo tâm, TNV ủng hộ với tinh thần sẻ chia, nhân ái.

Chung tay giúp người nghèo khó

Theo bác sĩ Hoàng Ngọc Thành-Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai, thời gian qua, Hội từ thiện chùa Long Phước (TP. Hồ Chí Minh) đã có nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa, thiết thực như: Tổ chức bếp ăn từ thiện, các phiên chợ 0 đồng, hỗ trợ kinh phí cho bệnh nhân nghèo khó khăn; tặng quà, trang thiết bị y tế cho bệnh viện.

Ni sư Thích Nữ Huệ Dâng và các nhà hảo tâm thường xuyên tổ chức các hoạt động nhân đạo tại Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện

Các hoạt động trên được khởi xướng bởi ni sư Thích Nữ Huệ Dâng-trụ trì chùa Long Phước, người dành nhiều tình cảm cho quê hương Gia Lai là nơi mình sinh ra và lớn lên.

“Tôi từng vô cùng xót xa khi chứng kiến có người bệnh tử vong vì bệnh nặng và một phần từ việc ăn uống kham khổ, thiếu dưỡng chất... Điều này khiến tôi tự nhủ sẽ cố gắng giúp đỡ các bệnh nhân nghèo, ít nhất là hỗ trợ họ bữa cơm đảm bảo dinh dưỡng hằng ngày và có điều kiện thì tổ chức thêm các chương trình thiện nguyện khác”-ni sư Thích Nữ Huệ Dâng chia sẻ.

Bếp ăn của Hội từ thiện Chùa Long Phước cung cấp khoảng 1.000 suất ăn miễn phí hằng ngày cho bệnh nhân tại các bệnh viện ở phía Tây Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện

Từ năm 2017 đến nay, Hội từ thiện chùa Long Phước tổ chức bếp ăn từ thiện từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần, cung cấp khoảng 1.000 suất ăn miễn phí/ngày cho bệnh nhân nghèo điều trị tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Pleiku, Bệnh viện Tâm thần kinh Pleiku.

Ni sư Thích Nữ Huệ Dâng cho rằng: “Dù có những thời điểm rất khó khăn nhưng các nhà hảo tâm và các TNV vẫn đồng hành, chung tay góp sức để Hội từ thiện chùa Long Phước tổ chức các chương trình thiện nguyện ý nghĩa”.

Hơn 1 năm qua, chị Siu Bếp (làng O Grưng, xã Ia Ko) được hỗ trợ các suất ăn miễn phí tại bếp ăn từ thiện Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai. Gia đình chị thuộc diện hộ nghèo, trong khi con gái chị từ lúc sinh ra phải nằm viện điều trị lâu dài vì bệnh tật.

“Nhiều lúc tôi cũng nghĩ quẩn, nhưng được sự quan tâm của các y, bác sĩ, nhà hảo tâm đã động viên tôi có thêm niềm tin và nghị lực vượt qua khó khăn”-chị Bếp thổ lộ.