Mở đầu liên hoan là Ngày hội thể thao học đường năm học 2025-2026. Ngay từ những trận đầu tiên, không khí thi đấu đã sôi động với sự tham gia của 5 đội bóng đá nam và 7 đội bóng chuyền nam đến từ các trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên, cao đẳng, đại học.

Trên sân, các vận động viên trẻ thi đấu hết mình, cống hiến những pha bóng đẹp mắt, những cuộc rượt đuổi tỷ số kịch tính, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả.

Tiếp nối mạch cảm xúc ấy là các hoạt động teambuilding. Không phân biệt trường lớp, khoa ngành, sinh viên nhanh chóng hòa mình vào các trò chơi tập thể, cùng phối hợp, cùng vượt thử thách trong tiếng hò reo, tiếng cười rộn rã. Hơn 1 giờ đồng hồ vận động liên tục, mồ hôi ướt đẫm áo nhưng trên gương mặt ai cũng ánh lên niềm vui và sự hào hứng.

Đông đảo học sinh, sinh viên tham gia hoạt động teambuilding. Ảnh: D.L

Hoàng Xuân Lương (lớp Kỹ thuật xây dựng K48A, Khoa Kỹ thuật - Công nghệ, Trường Đại học Quy Nhơn) chia sẻ rằng, việc thường xuyên tham gia các hoạt động Đoàn - Hội từ đầu năm học khiến bạn càng thêm háo hức khi góp mặt tại liên hoan.

“Điều tôi thích nhất là được chơi cùng rất nhiều bạn mới, cảm giác như tất cả sinh viên đang học chung trong một lớp học lớn” - Lương nói.

Niềm vui, sự phấn khởi là điều luôn hiện trên gương mặt của bất kỳ bạn trẻ nào tham gia liên hoan. Ảnh: D.L

Chiều 28-12, bầu không khí của Liên hoan tiếp tục được đẩy lên cao trào với Chương trình “Youth Gala - Shine Together”. Sân khấu trở thành nơi hội tụ năng lượng và sức sáng tạo của tuổi trẻ.

Các câu lạc bộ, đội, nhóm đến từ các trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông đã mang đến những tiết mục văn nghệ được đầu tư công phu, từ các điệu nhảy hiện đại sôi động đến những tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống.

Em Đặng Huyền Trân (lớp 11A3, Trường THPT Quốc học Quy Nhơn) đã cùng các bạn trong CLB Nghệ thuật Quốc học Quy Nhơn tham gia biểu diễn tiết mục nhảy hiện đại mang tên “Bắc Trung Nam” bằng tất cả tình yêu với âm nhạc và mong muốn đóng góp thêm chút năng lượng tươi trẻ cho chương trình.

“Cả nhóm đã tập luyện khoảng một tuần để mang đến một tiết mục chỉn chu, qua đó thể hiện tinh thần đoàn kết và sự tự tin của học sinh thế hệ mới. Em rất vui vì đã vượt qua chính mình và cùng các bạn có một tiết mục đáng nhớ” - Trân phấn khởi.

Đánh giá chung về liên hoan năm nay, anh Lý Anh Việt - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai - khẳng định: “Liên hoan Câu lạc bộ, Đội, Nhóm không chỉ là sân chơi mà còn là môi trường rèn luyện kỹ năng, tăng cường kết nối giữa học sinh, sinh viên đến từ nhiều đơn vị.

Thông qua các hoạt động đa dạng, Ban Tổ chức mong muốn tạo điều kiện để các bạn phát huy năng lực, nuôi dưỡng đam mê và gắn bó hơn với tổ chức Đoàn - Hội trong thời gian tới”.

Điểm nhấn của Liên hoan Câu lạc bộ, Đội, Nhóm năm nay là Vòng chung kết hội thi “Thủ lĩnh Sinh viên - Sinh viên kỷ nguyên số” vào sáng 28-12 tại Trường Đại học Quy Nhơn.

Vượt qua hơn 50 thí sinh ở vòng sơ loại, 8 thí sinh xuất sắc nhất đến từ Trường Đại học Quy Nhơn, Trường Cao đẳng Y tế Gia Lai và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn đã cùng so tài qua 3 phần thi: Thủ lĩnh am hiểu, Thủ lĩnh tài năng và Thủ lĩnh kỹ năng.

Tại phần thi đầu tiên, các thí sinh trả lời câu hỏi trắc nghiệm trên nền tảng trực tuyến Quizizz, xoay quanh kiến thức về tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, phong trào “Sinh viên 5 tốt”...

Các thí sinh tranh tài tại phần thi Thủ lĩnh am hiểu. Ảnh: D.L

Sang phần thi tài năng, mỗi thí sinh mang đến một màu sắc riêng, thể hiện năng khiếu cá nhân và khả năng truyền cảm hứng, từ đó lan tỏa hình ảnh sinh viên năng động, sáng tạo trong thời đại số.

5 thí sinh xuất sắc nhất tiếp tục bước vào phần thi cuối cùng với những ý tưởng, mô hình tình nguyện số hướng đến giải quyết các vấn đề xã hội bằng công nghệ.

Xuất sắc vượt qua các thí sinh, Lê Đức Hoàng (lớp Văn học K47, Khoa Khoa học Xã hội và nhân văn, Trường Đại học Quy Nhơn) đã đoạt giải nhất chung cuộc với dự án “Sen đá biết nói”.

Hoàng thu âm giọng nói của mình, hóa thân vào những chậu sen đá để kể những câu chuyện, gửi gắm thông điệp đến người mua. Khi khách hàng sử dụng sản phẩm, ngoài việc được hướng dẫn chăm sóc sen đá, họ còn có thể quét mã QR đính kèm để lắng nghe những câu chuyện, lời chia sẻ...

Dự án còn cung cấp dịch vụ “gửi hộ cảm xúc” để khách hàng chia sẻ nỗi niềm; nhóm sẽ biên soạn lại và truyền tải lại thông điệp ấy. Dự án hiện hoạt động trên fanpage “Tiệm cây nhỏ xíu” và Zalo, với đội ngũ gồm 6 thành viên, chia thành các bộ phận biên soạn, kỹ thuật và bán hàng. Toàn bộ nội dung được thu âm, lưu trữ trực tuyến và cá nhân hóa bằng mã QR riêng cho từng khách hàng.

Trao giải nhất hội thi “Thủ lĩnh Sinh viên - Sinh viên kỷ nguyên số” cho sinh viên Lê Đức Hoàng (lớp Văn học K47, Khoa Khoa học Tự nhiên & Xã hội, Trường Đại học Quy Nhơn). Ảnh: D.L

“Không chỉ mang ý nghĩa tinh thần, “Sen đá biết nói” còn hướng đến giá trị cộng đồng khi chúng tôi dành một phần doanh thu để quyên góp cho Câu lạc bộ tình nguyện Những người bạn thuộc Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn, góp sức vào các hoạt động thiện nguyện” - Hoàng chia sẻ.

Diễn ra cùng lúc với hội thi là không gian trưng bày gian hàng của các Câu lạc bộ, Đội, Nhóm. Mỗi gian hàng mang một màu sắc riêng, phản ánh đặc trưng ngành học, lĩnh vực hoạt động và sức sáng tạo của sinh viên, góp phần làm nên bức tranh đa dạng, sinh động cho Liên hoan năm nay.

Bạn Trần Thanh Phong (ngành Thiết kế đồ họa, Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn) cho biết: Gian hàng của sinh viên FPT Polytechnic mang đến nhiều sản phẩm do chính tay sinh viên thực hiện như mô hình xe tự động hóa, sản phẩm in 3D.

“Thông qua gian hàng, chúng tôi muốn giới thiệu để mọi người hiểu rõ hơn về ngành thiết kế đồ họa, đặc biệt là việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo giúp tạo ra những sản phẩm sáng tạo, thú vị và có tính ứng dụng cao trong thực tiễn” - Phong chia sẻ.

Ở một góc khác, gian hàng của Câu lạc bộ Tiếng Việt tạo dấu ấn riêng với những món ăn Việt - Lào đặc sắc như gỏi đu đủ, xôi thịt nướng… thu hút nhiều sinh viên dừng chân thưởng thức và tìm hiểu.

Bạn Phạm Đặng Thùy Trang - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tiếng Việt - chia sẻ: “Thông qua gian hàng, CLB mong muốn tạo không gian giao lưu văn hóa, giúp các bạn sinh viên, đặc biệt là sinh viên quốc tế, có cơ hội trải nghiệm ẩm thực, từ đó hiểu hơn về văn hóa và con người Việt Nam”.

Gian hàng ẩm thực với các món ăn Lào thu hút nhiều sinh viên đến trải nghiệm. Ảnh: D.L