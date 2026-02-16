Chiều 8-2, tại Phim Bar (49 Hàm Nghi, phường Quy Nhơn), sự kiện “Nếp chưng xanh” do Cộng đồng Glocality Gia Lai tổ chức thu hút hơn 30 bạn trẻ tham gia. Từ học sinh, sinh viên đến những vị khách nước ngoài lần đầu nhìn thấy lá chuối, dây lạt, tất cả cùng quây quần bên thúng nếp, đậu xanh, thịt ba chỉ ướp tiêu.

Không khí rộn ràng bởi tiếng cười, tiếng lạt buộc xen lẫn những câu hỏi bằng tiếng Anh. Có chiếc bánh chưa thật vuông nhưng điều còn lại sau buổi trải nghiệm không nằm ở hình dáng sản phẩm.

Anh Lê Minh Bộ (SN 1992, phường Quy Nhơn) - thành viên Ban tổ chức - cho biết: “Chúng tôi tổ chức hai hoạt động mùa Tết, cuối tháng 1 là chương trình “Mộng chiều xuân” với phiên thảo luận “Tết trong mắt trẻ thơ”, cùng buổi gói bánh này, với mong muốn người trẻ không chỉ kể về ký ức mà còn trực tiếp "chạm" vào phong tục. Khi tự tay xếp nếp, buộc lạt, các bạn sẽ hiểu Tết không phải điều xa xôi, mà là giá trị có thể gìn giữ bằng chính hành động của mình”.

Ai cũng vui với chiếc bánh chưng, bánh tét cho chính mình làm ra. Ảnh: D.L

Bách (trái) chăm chú với trải nghiệm lần đầu gói bánh chưng. Ảnh: D.L

Lần đầu gói bánh, Đỗ An Bách (SN 2009, phường Quy Nhơn) hào hứng: “Tôi từng thấy các bà, các mẹ làm rất nhanh nên nghĩ đơn giản. Nhưng khi tự tay làm mới biết mỗi công đoạn đều cần sự kiên nhẫn. Tôi thấy mình gần Tết hơn khi được tự làm, chứ không chỉ đứng nhìn”.

Tinh thần ấy tiếp tục được nối dài trong chương trình “Xuân yêu thương” năm 2026 do Đoàn cơ sở Hải đoàn Biên phòng 48 phối hợp với Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Y tế Gia Lai và các đơn vị tổ chức nhân dịp Tết Nguyên đán. Toàn bộ số bánh này được gửi tận tay các hoàn cảnh khó khăn ở phường Quy Nhơn Bắc.

Đoàn viên thanh niên các đơn vị cùng gói bánh, gửi tặng người dân. Ảnh: Trương Tấn Sang

Thượng úy Trương Tấn Sang - Trợ lý Quần chúng Hải đoàn Biên phòng 48 - cho biết: “Khi ngồi lại gói bánh, chúng tôi nghĩ đến những gia đình còn khó khăn. Chiếc bánh vì thế mang theo sự sẻ chia và mong muốn mọi người đều có một cái Tết ấm áp hơn. Không khí Tết vì thế trở nên ấm áp và ý nghĩa hơn nhiều”.

Bánh đã được gửi tận tay người dân phường Quy Nhơn Bắc. Ảnh: Trương Tấn Sang

Nhiều đơn vị đã mở rộng cách tiếp cận, biến Tết thành chuỗi hoạt động văn hóa đa dạng, phù hợp với từng độ tuổi.

Tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, “Ngày hội Mừng Đảng - Mừng Xuân năm 2026” diễn ra ngày 27-1 với sự tham gia của 7 đội thi là các sinh viên đang học tập tại trường. Không khí ngày hội sôi nổi với phần thi nấu bánh chưng, bánh tét; chưng mâm ngũ quả; viết thư pháp; các trò chơi dân gian…

Với họ, việc giữ Tết không chỉ là làm theo phong tục mà còn là cơ hội giao lưu, sáng tạo và thể hiện niềm tự hào văn hóa. Lê Thị Kim Yến (sinh viên lớp Quản trị kinh doanh K18) bày tỏ: “Khi cùng các bạn chuẩn bị mâm ngũ quả, tôi nhận ra mỗi loại trái cây đều mang ý nghĩa riêng. Không khí thi nhưng không ganh đua, ai cũng muốn góp một phần để ngày hội trọn vẹn. Tôi thấy Tết gần gũi hơn khi được chia sẻ cùng tập thể”.

Yến thuyết trình về mâm ngũ quả tại chương trình. Ảnh: ĐVCC

Với thiếu nhi, Tết được tiếp cận bằng sự tò mò và háo hức. Ngày 13-2, Nhà Thiếu nhi phường Pleiku tổ chức “Ngày hội bánh chưng xanh” kết hợp trải nghiệm viết thư pháp, tìm hiểu ý nghĩa các chữ “Phúc”, “Lộc”, “An”, “Nhẫn” qua từng nét bút.

Những nét chữ thư pháp uốn lượn, bắt mắt khiến các em thích thú và hiểu thêm vì sao Tết thường trưng bày chữ thư pháp. Ảnh: ĐVCC

Không khí trải nghiệm giúp các em tiếp cận truyền thống bằng cảm xúc thay vì khuôn mẫu. Tết vì thế hiện lên qua mùi lá, qua nét mực, qua niềm vui được tự tay làm bánh cùng bố mẹ, bạn bè…

Trải nghiệm cùng người thân quen gói bánh chưng sẽ là kỷ niệm đẹp, giúp trẻ thêm yêu Tết truyền thống. Ảnh: ĐVCC

Sắc màu văn hóa Tết cổ truyền còn được tái hiện sinh động tại Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu (xã Biển Hồ). Tại chương trình “Mùa xuân cho em - Em yêu văn hóa Jrai” diễn ra ngày 11-2 vừa qua, các em đã được trải nghiệm một mùa xuân mới đầy sức sống, rộn rã.

Đáng chú ý, học sinh khối 3, 4, 5 thỏa sức sáng tạo, tự tay làm nhà rông tại phần thi “Làng xuân Jrai thu nhỏ” bằng vật liệu đơn giản như bìa cứng, que củi, tăm tre và tự thuyết minh ý nghĩa; khối 1, 2 vẽ và tô màu hoa văn thổ cẩm Jrai.

Đội viên Liên đội Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu biểu diễn đàn t'rưng. Ảnh: ĐVCC

Đặc biệt, từ các tiết mục trình diễn đàn t’rưng hay múa xoang, cồng chiêng do nhóm học sinh của trường biểu diễn, đến màn đồng diễn múa xoang với sự tham gia của thầy cô và toàn liên đội… đã làm không khí Tết thêm rộn ràng.

Màn trình diễn cồng chiêng và múa xoang của những "nghệ nhân nhí" Liên đội Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu góp phần gìn giữ văn hóa Jrai dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: ĐVCC

Cô Đưp - Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu - cho biết: “Tết cổ truyền tại Liên đội Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu được thắp lên bằng không khí hội xuân: sắc màu, âm thanh, tiếng cười. Chúng tôi không muốn các em chỉ nghe kể về Tết hay văn hóa truyền thống. Khi tự làm nhà rông, đánh cồng chiêng, múa xoang hay vẽ hoa văn thổ cẩm, các em sẽ hiểu đó là một phần đời sống của mình.

Từ trải nghiệm cụ thể, tình yêu văn hóa sẽ hình thành tự nhiên; trở thành bước đệm tạo nên ý thức tiếp nối, gìn giữ nét đẹp văn hóa Tết cổ truyền trong các em”.