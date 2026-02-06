Gói bánh chưng, tặng quà cho các hoàn cảnh khó khăn tại xã Ia Hrung

(GLO)- Ngày 5 và 6-2, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Hrung (tỉnh Gia Lai) đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ xã tổ chức Chương trình Tết Nhân ái “Chung tay mang Tết về làng” nhân dịp Tết Nguyên đán 2026.

Tại chương trình, 41 chi hội trưởng và hội viên phụ nữ trên địa bàn xã Ia Hrung đã cùng nhau gói 160 chiếc bánh chưng để gửi tặng hội viên phụ nữ nghèo, cận nghèo, trẻ mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các gia đình chính sách và hộ khó khăn trong xã.

Các hội viên phụ nữ cùng nhau gói bánh chưng. Ảnh: Chu Hằng

Bên cạnh đó, Ban tổ chức trao 100 suất quà gồm bánh chưng, gạo, mì tôm, bánh kẹo và nhu yếu phẩm; mỗi suất trị giá 400.000 đồng.

Ban tổ chức đã trao nhiều phần quà cho hội viên phụ nữ nghèo, cận nghèo. Ảnh: Chu Hằng

Hoạt động không chỉ góp phần chăm lo đời sống vật chất cho các đối tượng yếu thế mà còn tạo không khí ấm áp, sẻ chia trong cộng đồng, giúp nhiều gia đình đón Tết cổ truyền thêm đủ đầy và ý nghĩa.