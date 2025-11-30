Báo Gia Lai điện tử

Tuổi trẻ xã Ia Hrung rửa xe gây quỹ hỗ trợ bà con vùng lũ

LAM NGUYÊN
(GLO)- Bằng hoạt động rửa xe gây quỹ, đoàn viên, thanh niên Đoàn xã Ia Hrung (tỉnh Gia Lai) đã góp sức hỗ trợ bà con vùng lũ và tặng quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

“Mỗi chiếc xe được rửa, thêm một tấm lòng được gửi đi” là phương châm được lan tỏa tại các điểm rửa xe do Đoàn xã Ia Hrung tổ chức từ ngày 25 đến 28-11.

cfc8ae43b1f63da864e7.jpg
Đoàn viên thanh niên xã Ia Hrung rửa xe gây quỹ tại làng Blang 1 vào sáng 28-11. Ảnh: Lam Nguyên

Chị Ksor H’Wương-Phó Bí thư Đoàn xã Ia Hrung-thông tin: Trong 4 ngày, Đoàn xã mở điểm rửa xe tại các thôn: Lập Thành, Tân An, Út 1 và Blang 1. Hoạt động ý nghĩa trên thu hút hàng chục đoàn viên tham gia bằng tinh thần xung kích của tuổi trẻ. Từ 7 giờ đến 17 giờ mỗi ngày, đoàn viên thanh niên chung tay góp sức làm sạch hàng trăm chiếc xe máy, ô tô.

Chứng kiến tinh thần xung kích của đoàn viên thanh niên, nhiều người không ngần ngại mang xe đến rửa để lan tỏa tinh thần tương thân tương ái. Chị Nguyễn Thị Hồng Nhung-Giáo viên Ngữ văn Trường THCS Trần Phú (xã Ia Hrung) cho hay: “Tôi rất xúc động trước việc làm thiết thực, nhân văn của các bạn. Trước đó, tôi cũng đã đóng góp hỗ trợ bà con vùng lũ, nhưng thấy chương trình của các bạn quá ý nghĩa thì lại mang xe đến, vừa rửa xe vừa góp thêm chút ít để gây quỹ. Tôi cũng vận động học trò về nhắn ba mẹ mang xe đến rửa, ủng hộ phong trào, xem như đây là cách gửi gắm tình cảm đến người dân đang chịu nhiều mất mát do thiên tai”.

c8fa194606f38aadd3e2.jpg
Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Nhung ủng hộ tinh thần xung kích của các bạn đoàn viên thanh niên. Ảnh: Lam Nguyên

Sau 4 ngày tổ chức rửa xe, Đoàn xã Ia Hrung đã thu về 20,254 triệu đồng. Chị Ksor H’Wương cho hay: “Đoàn xã không quy định giá tiền rửa xe mà chỉ để thùng quỹ, mỗi người đến ủng hộ tùy tâm. Có người ủng hộ 50 ngàn đồng, có người 100-200 ngàn đồng. Thậm chí, có người mang ô tô tới rửa rồi ủng hộ hẳn 500 ngàn đồng nên mới thu được số quỹ nhiều như thế”.

Với số tiền trên, sau khi trừ chi phí ban đầu, Ban Chấp hành Đoàn xã sẽ dành một phần ủng hộ bà con vùng lũ khắc phục thiệt hại, phần còn lại dùng để tặng quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

