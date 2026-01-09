Báo Gia Lai điện tử

Sống trẻ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ

Pleiku: Khen thưởng 28 tập thể và cá nhân trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi

BÁ BÍNH
(GLO)- Tối 8-1, Ban Chấp hành Đoàn phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. 28 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi được khen thưởng.

Năm 2025 là năm đầu tiên Đoàn phường Pleiku hoạt động sau sáp nhập, với 57 tổ chức Đoàn trực thuộc, 2.317 đoàn viên và 10 liên đội. Trong bối cảnh đó, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi từng bước ổn định tổ chức, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ và đạt nhiều kết quả tích cực.

quang-canh-hoi-nghi.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: B.B

Trong công tác tuyên truyền, giáo dục, Đoàn phường tổ chức nhiều hoạt động đa dạng; biên tập, đăng tải hơn 420 bài viết trên Fanpage; tổ chức 2 buổi sinh hoạt chuyên đề lớn; phối hợp tổ chức 5 buổi tuyên truyền pháp luật, thu hút hơn 110 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia.

Phong trào “5 tiên phong” được triển khai đồng bộ, tạo dấu ấn rõ nét, nhất là trong lĩnh vực chuyển đổi số. Đoàn phường đăng cai ra quân Ngày chuyển đổi số quốc gia cấp tỉnh; tập huấn ứng dụng Gen AI cho hơn 200 đoàn viên; thành lập Tổ công nghệ số thanh niên và các đội hình tình nguyện hỗ trợ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, giúp hơn 3.200 lượt người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, chữ ký số và thanh toán không dùng tiền mặt.

Các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng thu hút hơn 900 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia với nhiều công trình, phần việc thiết thực như 3 tuyến đường cờ Tổ quốc, 7 đợt Ngày Chủ nhật xanh; hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát với kinh phí 44 triệu đồng.

Công tác an sinh xã hội được triển khai hiệu quả với hàng nghìn phần quà, áo ấm, đồ dùng học tập trao tặng thiếu nhi, học sinh khó khăn; vận động ủng hộ nhân dân Cuba 5,4 triệu đồng và hỗ trợ khắc phục thiên tai với tổng trị giá hơn 30 triệu đồng.

ban-chap-hanh-doan-phuong-pleiku-trao-tang-giay-khen-cho-cac-ca-nhan-co-thanh-tich-xuat-sac-trong-cong-tac-doan-va-phong-trao-thieu-nhi-nam-2025.jpg
Ban Chấp hành Đoàn phường Pleiku trao tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thiếu nhi năm 2025. Ảnh: B.B

Công tác xây dựng tổ chức Đoàn tiếp tục được củng cố. Đoàn phường giới thiệu 10 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, trong đó có 7 đồng chí được kết nạp.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ kết quả đạt được và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác Đoàn trong năm 2026.

Dịp này, Ban Thường vụ Đoàn phường Pleiku đã khen thưởng cho 8 tập thể, 20 cá nhân có thành tích trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2025; đồng thời, khen thưởng 5 cá nhân có thành tích trong công tác nhận ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội phường Pleiku năm 2025.

