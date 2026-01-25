Nhiều hoạt động ý nghĩa trong chương trình “Xuân Tình nguyện” tại xã Bình Hiệp

(GLO)- Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026) và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ngày 24-1, tại làng M6 (xã Bình Hiệp) đã diễn ra chương trình “Xuân Tình nguyện” với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Chương trình do Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai phối hợp với Chi đoàn MTTQ, các đoàn thể tỉnh; Chi đoàn Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Chi đoàn các ban Đảng tỉnh; Đoàn xã Bình Hiệp; Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh); Đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Petrolimex Gia Lai; Công ty TNHH Tổng hợp - Thương mại - Dịch vụ Lâm Trường tổ chức.

Tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình. Ảnh: ĐVCC

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã cùng dâng hương tại Khu tưởng niệm Liệt sĩ Thuận Ninh; tặng 20 suất quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn (400 nghìn đồng/suất), 20 suất quà cho gia đình chính sách (400 nghìn đồng/suất), 20 suất quà cho học sinh vượt khó học giỏi (500 nghìn đồng/suất), 10 suất quà cho học sinh tiểu học hoàn cảnh khó khăn (300 nghìn đồng/suất) và 74 phần quà cho 74 hộ dân làng M6 (300 nghìn đồng/suất). Tổng trị giá các phần quà là 52 triệu đồng.

Đoàn thực hiện công trình “Đường cây thanh niên” tại Nhà văn hóa làng M6. Ảnh: ĐVCC

Ngoài ra, Ban Tổ chức còn thực hiện công trình “Đường cây thanh niên” (trị giá 5 triệu đồng), trồng 100 cây sao đen tại khuôn viên Nhà văn hóa làng M6 nhằm hưởng ứng Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”; hỗ trợ người dân làng M6 cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID, hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến; tuyên truyền pháp luật.