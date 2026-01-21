Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Gia Lai: Hỗ trợ gia đình nạn nhân tai nạn giao thông có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
DƯƠNG LINH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 20 và 21-1, Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai đã tổ chức trao quà cho các gia đình có nạn nhân tử vong, bị thương do tai nạn giao thông có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Cụ thể, tại các xã, phường: Kông Chro, Chơ Long, Pờ Tó, Ia Sao, Phú Túc, Ia Dreh, Ia Hiao, Chư Sê, Ia Hrú, Chư Pưh, Ia Le, Ia Lâu, Chư Prông, Ayun Pa, Ban An toàn giao thông tỉnh đã trao 22 suất quà cho các gia đình. Mỗi suất trị giá 3 triệu đồng, trong đó 2 triệu đồng từ kinh phí của Ban, 1 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa.

ban-atgt-tinh-tang-qua-cho-gia-dinh-nan-nhan-tngt-1.jpg
Trao quà hỗ trợ cho gia đình bà Rah Lan H'Bloi (xã Ia Lâu). Ảnh: ĐVCC
ban-atgt-tinh-tang-qua-cho-gia-dinh-nan-nhan-tngt-2.jpg
Trao quà hỗ trợ cho các gia đình có nạn nhân tử vong tại UBND phường Ayun Pa. ﻿Ảnh: ĐVCC

Hoạt động thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành đối với nạn nhân tai nạn giao thông, đồng thời góp phần nâng cao ý thức của cộng đồng trong việc chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Công an tỉnh phối hợp với Công an xã Tuy Phước Bắc tổ chức buổi tuyên truyền an toàn giao thông và phòng chống ma túy tại Trường THPT số 2 Tuy Phước ngày 17-1.

Tuyên truyền pháp luật cho học sinh Trường THPT số 2 Tuy Phước

Tin tức

(GLO)- Ngày 17-1, Công an xã Tuy Phước Bắc phối hợp cùng Phòng Cảnh sát giao thông và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Gia Lai) tổ chức tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống ma túy và phòng chống tội phạm trên không gian mạng tại Trường THPT số 2 Tuy Phước.

Cảnh sát Giao thông Gia Lai đồng loạt ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ Đại hội Đảng

Cảnh sát Giao thông Gia Lai đồng loạt ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ Đại hội Đảng

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

(GLO)- Ngày 19-1, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn tỉnh Gia Lai đồng loạt ra quân, triển khai cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên toàn tuyến, toàn địa bàn, phục vụ các hoạt động liên quan đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Khi trợ lý AI tuyên truyền pháp luật

Khi trợ lý AI tuyên truyền pháp luật

Pháp luật

(GLO)- Công an toàn tỉnh đang từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và thông tin về an ninh, trật tự. Cách làm mới giúp nội dung truyền tải ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Trần Quang Chút (trú xã Tuy Phước Tây) thực hiện hành vi trộm cắp khi đang tại ngoại chờ xét xử.

Đối tượng trộm gà liên tiếp tái phạm

Pháp luật

(GLO)- Công an phường An Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) đang củng cố hồ sơ, xử lý Trần Quang Chút (SN 1974, trú thôn Đại Hội, xã Tuy Phước Tây) - đối tượng có hành vi trộm cắp khi đang tại ngoại chờ xét xử vụ trộm cắp tài sản thực hiện cách đây hơn 5 tháng.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Quý ra đầu thú sau hơn 2 tháng lẩn trốn vì liên quan vụ đánh bầu cua bị Công an phát hiện.

Gia Lai: Đối tượng ra đầu thú sau hơn 2 tháng lẩn trốn liên quan đến hành vi đánh bạc

Pháp luật

(GLO)- Sáng 6-1, Trung tá Nguyễn Hữu Hiếu - Trưởng Công an phường An Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa vận động đối tượng Nguyễn Ngọc Quý (SN 1994, trú tại tổ dân phố Lộc Thuận, phường An Nhơn Bắc) ra đầu thú sau hơn 2 tháng lẩn trốn liên quan đến vụ đánh bạc xảy ra trên địa bàn.

Siết chặt 6 nhóm vi phạm, kéo giảm tai nạn giao thông

Siết chặt 6 nhóm vi phạm, kéo giảm tai nạn giao thông

Pháp luật

(GLO)- Tập trung kiểm soát, xử lý nghiêm 6 nhóm hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh Gia Lai đang tạo chuyển biến rõ rệt về trật tự an toàn giao thông, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

null