Gia Lai: Hỗ trợ gia đình nạn nhân tai nạn giao thông có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

(GLO)- Ngày 20 và 21-1, Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai đã tổ chức trao quà cho các gia đình có nạn nhân tử vong, bị thương do tai nạn giao thông có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Cụ thể, tại các xã, phường: Kông Chro, Chơ Long, Pờ Tó, Ia Sao, Phú Túc, Ia Dreh, Ia Hiao, Chư Sê, Ia Hrú, Chư Pưh, Ia Le, Ia Lâu, Chư Prông, Ayun Pa, Ban An toàn giao thông tỉnh đã trao 22 suất quà cho các gia đình. Mỗi suất trị giá 3 triệu đồng, trong đó 2 triệu đồng từ kinh phí của Ban, 1 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa.

Trao quà hỗ trợ cho gia đình bà Rah Lan H'Bloi (xã Ia Lâu). Ảnh: ĐVCC

Trao quà hỗ trợ cho các gia đình có nạn nhân tử vong tại UBND phường Ayun Pa. ﻿Ảnh: ĐVCC

Hoạt động thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành đối với nạn nhân tai nạn giao thông, đồng thời góp phần nâng cao ý thức của cộng đồng trong việc chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.