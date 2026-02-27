Ðổi mới tuyên truyền bằng công nghệ số

(GLO)- Thời gian qua, các tổ chức Ðoàn - Ðội ở tỉnh Gia Lai đã linh hoạt ứng dụng công nghệ vào hoạt động giáo dục, truyền thông và kết nối thanh thiếu nhi. Việc đổi mới về phương thức tuyên truyền vừa nâng cao hiệu quả, vừa từng bước hình thành thói quen số trong đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Nổi bật là mô hình “Mỗi tuần một kỹ năng số” do Tỉnh đoàn triển khai từ ngày 19-1-2026, đã đăng tải nhiều nội dung thiết thực như: Thanh toán không dùng tiền mặt; học trực tuyến; khám bệnh từ xa…

Ngoài ra, còn có các nội dung về an toàn số cho học sinh, sinh viên; nhận diện hành vi nên và không nên trên không gian mạng; nguyên tắc ứng xử trên môi trường số cho cán bộ, công chức, viên chức.

Cán bộ, đoàn viên phường Quy Nhơn tìm hiểu các kỹ năng số do Tỉnh đoàn Gia Lai đăng tải. Ảnh: P.L

Anh Trần Anh Phong - cán bộ Tỉnh đoàn, phụ trách thiết kế các infographic tuyên truyền - cho biết: “Mô hình sẽ được duy trì trong 52 tuần. Trong mỗi tuần, Tỉnh đoàn đăng tải một infographic về một kỹ năng số trên fanpage Tuổi trẻ Gia Lai, được thiết kế đẹp mắt, với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, bám sát nhu cầu thực tế của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) và người dân”.

Trên cơ sở nội dung do Tỉnh đoàn cung cấp, Đoàn phường Quy Nhơn đã tích cực chia sẻ nội dung lên fanpage đơn vị, đồng thời vận động ĐVTN khối trường học và khu dân cư tích cực lan tỏa.

Chị Nguyễn Thị Vi Vi - Bí thư Đoàn phường Quy Nhơn - chia sẻ: “ĐVTN sử dụng mạng xã hội thường xuyên. Việc đưa các kỹ năng, kiến thức cần thiết lên môi trường số giúp các bạn trẻ dễ tiếp cận và áp dụng”.

Giáo viên và học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Ia Grai (xã Ia Grai) ứng dụng AI để tạo hình nhân vật, phân tích về thực trạng, nguyên nhân, hậu quả và đề xuất giải pháp phòng - chống bạo lực học đường. Ảnh: P.L

Ngày 11-2, Liên đội Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Ia Grai (xã Ia Grai) tổ chức mô hình trải nghiệm sáng tạo kỹ năng số với chủ đề “Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường”.

Dưới sự hướng dẫn của giáo viên, học sinh các lớp sử dụng ChatGPT để tìm kiếm, phân tích thông tin và dùng notebook để ghi chép, hệ thống hóa nội dung.

Trong đó, lớp 8B đã chọn chủ đề “Bạo lực học đường: Những hệ lụy khôn lường”, ứng dụng ChatGPT để tạo hình nhân vật, phân tích thực trạng, nguyên nhân, hậu quả và đề xuất giải pháp.

Em Cầm Thị Hà Trang (lớp 8B) cho hay: “Việc tự tìm tòi, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ để làm sản phẩm giúp em ghi nhớ lâu hơn, nắm chắc kiến thức để vận dụng vào thực tế. Trong quá trình thực hiện, nhóm em luôn kiểm chứng, chọn lọc thông tin nhằm tránh sai lệch khi sử dụng công cụ AI”.

Chị Trần Thị Kim Loan - Tổng phụ trách Đội Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Ia Grai - cho biết: “Cùng với việc hướng dẫn học sinh sử dụng công cụ AI trong các hoạt động sáng tạo, điểm nhấn của chương trình là phần ký “hiệp ước tình bạn”.

Trong đó, học sinh cam kết tôn trọng, yêu thương, đoàn kết; ứng xử văn minh; biết kiềm chế cảm xúc và dũng cảm lên tiếng trước hành vi sai trái, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện”.

Tháng 1-2026, Đoàn xã Tuy Phước cũng ra mắt mô hình “Hộp thư điều em muốn nói” ứng dụng mã QR nhằm tạo kênh trao đổi thuận tiện, bảo mật cho học sinh. Mã QR được đặt tại vị trí dễ quan sát ở các liên đội.

Học sinh các trường trên địa bàn xã chỉ cần quét mã để gửi ý kiến dưới hình thức ghi tên, lớp hoặc ẩn danh, phản ánh các vấn đề liên quan đến học tập, tình cảm, gia đình, an toàn mạng, bạo lực học đường... Ban phụ trách hộp thư sẽ tiếp nhận, lắng nghe và hỗ trợ các em với tinh thần tôn trọng - yêu thương - an toàn.

Học sinh Trường Tiểu học số 2 Diêu Trì (xã Tuy Phước) quét mã QR tìm hiểu mô hình “Hộp thư điều em muốn nói”. Ảnh: ĐVCC

Anh Lê Huy Thục - Bí thư Đoàn xã Tuy Phước - cho biết: “Mô hình nhằm tạo kênh tiếp nhận tâm tư, nguyện vọng của thiếu nhi nhanh chóng, thuận tiện; khuyến khích các em mạnh dạn chia sẻ những vấn đề khó nói; đồng thời giúp tổ chức Đoàn - Đội và nhà trường kịp thời nắm bắt thông tin để có biện pháp hỗ trợ, định hướng phù hợp”.

Theo anh Phạm Hồng Hiệp - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn, việc trang bị kỹ năng số cho đoàn viên, thanh thiếu nhi nhằm triển khai hiệu quả Đề án “Phát huy vai trò của ĐVTN trong chuyển đổi số cộng đồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030” do UBND tỉnh ban hành ngày 30-12-2025.

“Các mô hình đang được Tỉnh đoàn và cơ sở triển khai theo hướng gần gũi, trực quan, dễ tiếp cận và dễ áp dụng trong đời sống. Sự nhanh nhạy, sáng tạo của tuổi trẻ Gia Lai trong đổi mới phương thức tuyên truyền, đã từng bước hình thành thói quen số và xây dựng công dân số trong thanh thiếu nhi” - anh Hiệp nhấn mạnh.