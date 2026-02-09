“Bình dân học vụ số” trong đồng bào dân tộc thiểu số

(GLO)- Bằng nhiều cách làm thiết thực, phong trào “Bình dân học vụ số” đang được triển khai rộng khắp trong tỉnh, giúp người dân, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, từng bước hình thành kỹ năng số cơ bản, có thể tham gia vào quá trình xây dựng chính quyền số, xã hội số ngay từ cơ sở.

Gõ cửa từng nhà, hướng dẫn từng thao tác

Tranh thủ lúc vãn việc nương rẫy, giữa tháng 1-2026, thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng (CNSCĐ) làng Kép 2 (xã Ia Ly) lại đến từng hộ dân có người lớn tuổi để hướng dẫn sử dụng các ứng dụng thiết yếu. Nhờ đó, bà con dần tự tin hơn khi sử dụng các tiện ích số phục vụ đời sống.

Thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng làng Kép 2 (xã Ia Ly) hướng dẫn người cao tuổi cài đặt, sử dụng các ứng dụng trên điện thoại. Ảnh: D.Đ

Trước đây, ông Rơ Châm Dih (65 tuổi, người Jrai, làng Kép 2) chỉ dùng điện thoại để nghe, gọi cho con cháu. Từ khi được hướng dẫn, ông đã biết tra cứu thông tin cá nhân, xem giá nông sản trên mạng internet. “Giờ cần gì tôi cũng tự mở điện thoại ra xem, không phải đi hỏi người khác như trước” - ông Dih nói.

Ông Rơ Châm Suệ - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Kép 2, thông tin, thôn có 250 hộ với 927 nhân khẩu, trong đó, 95% là người Jrai. Trước đây, nhiều người e ngại khi sử dụng điện thoại thông minh nên cán bộ thôn phải kiên trì hướng dẫn từng bước. Sau thời gian hỗ trợ, người dân có thể tự tra cứu thông tin, thực hiện một số giao dịch tại nhà, tiết kiệm nhiều thời gian.

Tại xã An Lão, hoạt động hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ số được triển khai linh hoạt theo từng khu dân cư. Các tổ CNSCĐ được phân công bám địa bàn, tranh thủ các buổi sinh hoạt cộng đồng để hướng dẫn người dân về phương thức thanh toán điện tử, sử dụng một số công cụ AI phục vụ học tập, tra cứu thông tin, ứng dụng vào sản xuất…

Đồng thời, đoàn viên còn hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã khi có nhu cầu, từng bước hình thành thói quen sử dụng dịch vụ công trên môi trường số.

Bà Đinh Thị Dít (56 tuổi, người H’re, ở thôn 6) chia sẻ: “Người lớn tuổi như chúng tôi khi sử dụng dịch công trực tuyến còn rất lúng túng. Con cháu có chỉ nhưng rồi lại quên. Nhờ các cháu ĐVTN hướng dẫn, chỉ từng bước, tôi mới hiểu và tự làm được. Giờ có việc, tôi cũng mạnh dạn mở điện thoại thao tác, không còn ngại như trước”.

Để không dừng ở “phong trào”

Phong trào “Bình dân học vụ số” không chỉ giúp người dân bắt nhịp xu thế công nghệ mà còn góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, thúc đẩy phát triển KT-XH, hình thành nền tảng xã hội số từ cơ sở.

Năm 2026, Tỉnh ủy đặt mục tiêu 100% cán bộ, công chức, viên chức khu vực công sử dụng thành thạo nền tảng số; 100% người dân trưởng thành có tri thức cơ bản về chuyển đổi số, biết khai thác thiết bị thông minh, tương tác an toàn trên môi trường mạng; 90% người dân trong độ tuổi trưởng thành được xác nhận đạt phổ cập kỹ năng số trên VNeID…

Thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng thôn 6 (xã An Lão) hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VneID. Ảnh: D.Đ

Năm 2025, toàn tỉnh có 1.228 tổ CNSCĐ với 4.663 thành viên; 61 địa phương thành lập tổ hỗ trợ công nghệ thông tin cho người dân với 1.062 thành viên, góp phần phổ cập kỹ năng số, nhất là cho người dân ở vùng dân tộc thiểu số. MTTQ các cấp tổ chức 245 buổi học tập, quán triệt về chuyển đổi số và phong trào “Bình dân học vụ số” cho 37.180 cán bộ, đoàn viên, hội viên, người dân; có 140.224 hội viên nông dân cài đặt, kích hoạt và sử dụng nền tảng số Nông dân Việt Nam; có 3.281 hộ kinh doanh đã kết nối, sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền…

Theo ông Rơ Châm Mruych - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ia Ly, năm 2025, Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo 100% thôn, làng, tổ dân phố duy trì nhóm Zalo cộng đồng để chia sẻ thông tin, hướng dẫn dịch vụ công; thành lập 1 điểm “Bình dân học vụ số” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, hỗ trợ người dân sử dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến…

“Thời gian tới, xã sẽ đưa các điểm “Bình dân học vụ số” về tận nhà văn hóa thôn, làng để bà con thuận tiện học và thực hành; bồi dưỡng kỹ năng số cho thành viên tổ CNSCĐ; phối hợp đơn vị viễn thông hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật để phục vụ tốt hơn nhu cầu của bà con” - ông Mruych cho hay.

Bà Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy - nhấn mạnh: Để phong trào “Bình dân học vụ số” đi vào chiều sâu, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội cần triển khai đồng bộ nhiệm vụ đã đề ra; lồng ghép chỉ tiêu “Bình dân học vụ số” vào nghị quyết, kế hoạch phát triển KT-XH, xem đây là tiêu chí đánh giá cán bộ, đảng viên.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền bằng tài liệu, video ngắn gọn, dễ hiểu, đa ngôn ngữ, phù hợp với mọi tầng lớp nhân dân, nhất là ở vùng dân tộc thiểu số; nhân rộng mô hình hay và củng cố tổ CNSCĐ để trực tiếp hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng hiệu quả nền tảng số.