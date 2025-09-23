Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tập huấn chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Nội dung tập huấn gồm 4 chuyên đề: hướng dẫn một số nền tảng phục vụ phong trào “Bình dân học vụ số” trong Quân đội; kiến thức chuyển đổi số, công nghệ số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (Al) trong Quân đội; một số nội dung trọng tâm về công tác bảo đảm an toàn thông tin trong phát triển Chính phủ điện tử và chuyển đổi số trong BĐBP.

Quang cảnh buổi tập huấn. Ảnh: T.B

Tại buổi tập huấn, báo cáo viên còn truyền đạt, cập nhật kiến thức về chuyển đổi số, nâng cao nhận thức, kỹ năng ứng dụng chuyển đổi số gắn với an toàn thông tin, an ninh mạng trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ; kỹ năng, kiến thức khai thác, sử dụng nền tảng số dùng chung trên hệ thống máy tính quân sự, mạng internet và đánh giá kết quả phong trào “Bình dân học vụ số”.