(GLO)- Sáng 19-6, Thị ủy An Khê (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ ra mắt, phát hành cuốn sách “Địa chí An Khê” và phát động phong trào “Bình dân học vụ số”.

Đại biểu dự lễ ra mắt cuốn sách “Địa chí An Khê” và phát động phong trào “Bình dân học vụ số”. Ảnh: Ngọc Minh

Dự lễ ra mắt và phát động phong trào có lãnh đạo Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, xã, phường, Bí thư Chi bộ của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ thị xã An Khê.

Ban Thường vụ Thị ủy An Khê đã thống nhất in ấn, phát hành cuốn sách “Địa chí An Khê” với số lượng 800 cuốn. Sách có 969 trang gồm phần lời giới thiệu, lời nói đầu; 5 phần chính với 25 chương; phần tổng luận, tài liệu tham khảo, phụ lục và hình ảnh.

Sách “Địa chí An Khê” ghi chép lại những đặc điểm điều kiện tự nhiên, lịch sử của vùng đất An Khê cũng như đời sống văn hoá của các dân tộc sinh sống nơi đây và nguồn lực để phát triển kinh tế-xã hội của thị xã.

Tặng sách cho Bí thư Đảng ủy các xã, phường trên địa bàn thị xã An Khê. Ảnh: Ngọc Minh

Tại buổi lễ, Thị ủy An Khê đã phát động phong trào “Bình dân học vụ số”. Đại diện một số cơ quan, hội đoàn thể đã hưởng ứng phong trào và nêu mục tiêu, quyết tâm thực hiện hiệu quả phong trào “Bình dân học vụ số”.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Xuân Phước-Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy An Khê đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên phải là người tiên phong, gương mẫu trong học tập, rèn luyện, phổ cập kỹ năng số; mỗi gia đình là một “gia đình số”, mỗi cộng đồng là một “cộng đồng số”, mỗi công dân là một “công dân số” thực thụ.

Bên cạnh đó cần quan tâm hỗ trợ các nhóm yếu thế, người dân vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số, người cao tuổi, người khuyết tật, để không ai bị bỏ lại phía sau trong dòng chảy chuyển đổi số.

Phong trào “Bình dân học vụ số” sẽ được triển khai thường xuyên, liên tục, toàn diện, lồng ghép vào các chương trình, đề án, phong trào thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời.

Clip: An Khê ra mắt cuốn sách “Địa chí An Khê” và phát động phong trào “Bình dân học vụ số”. Thực hiện: Ngọc Minh

"Chúng ta sẽ tổ chức các lớp học cộng đồng, lớp học số, ngày hội học tập số, phát động các mô hình “Đại sứ số”, “Gia đình số”, “Chợ số-Nông thôn số”, “Tổ công nghệ số cộng đồng”, chiến dịch “Thanh niên chung tay phổ cập kỹ năng số”…nhằm lan tỏa tinh thần tự học, tự nâng cao tri thức, kỹ năng số trong toàn xã hội; đưa các xã, phường của An Khê thành các xã, phường học tập số”-ông Phước nhấn mạnh.